https://ukraina.ru/20240904/1057215222.html

"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область - 04.09.2024 Украина.ру

"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

Было очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону на границе. ВСУ рыли окопы и заливали бетон. Мы это видели, но не поняли, что враг будет использовать это для нападения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T04:15

2024-09-04T04:15

2024-09-04T04:15

новости

россия

курская область

украина

александр казаков

слобожанщина

запорожье

граница

прорыв

дрг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178205_0:65:960:605_1920x0_80_0_0_a33529e5d6c810182ff23072839b3baf.jpg

Давайте разберемся с тем, что же произошло в Курской области. Конечно, мы видели накопление сил и средств на той стороне. Но противник смог нас обмануть, рассказал политолог.Было же очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения, сообщил эксперт.Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, указал он."Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика в позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057211575.html

россия

курская область

украина

слобожанщина

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, украина, александр казаков, слобожанщина, запорожье, граница, прорыв, дрг, всу