"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Было очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону на границе. ВСУ рыли окопы и заливали бетон. Мы это видели, но не поняли, что враг будет использовать это для нападения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Давайте разберемся с тем, что же произошло в Курской области. Конечно, мы видели накопление сил и средств на той стороне. Но противник смог нас обмануть, рассказал политолог.
"Это нормально. Война — путь обмана. Мы обманываем его, он обманывает нас. Причем Украина и Запад вкладывала ресурсы, чтобы нас обмануть. Накапливая силы и средства, враг готовился встретить наш удар под Сумами, как это было на севере Харьковской области", — отметил Казаков.
Было же очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения, сообщил эксперт.
Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, указал он.
"Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
О том как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика в позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
Вчера, 15:59Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распадаТакого норвежский фьорд Гейрангер, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не видел. И даже наверняка не ожидал увидеть. Белая 52-летняя наследная принцесса Норвегии вышла замуж за 49-летнего черного шамана в шестом поколении из Калифорнии (США)