"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область - 04.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240904/1057215222.html
"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область - 04.09.2024 Украина.ру
"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
Было очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону на границе. ВСУ рыли окопы и заливали бетон. Мы это видели, но не поняли, что враг будет использовать это для нападения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T04:15
2024-09-04T04:15
новости
россия
курская область
украина
александр казаков
слобожанщина
запорожье
граница
прорыв
дрг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178205_0:65:960:605_1920x0_80_0_0_a33529e5d6c810182ff23072839b3baf.jpg
Давайте разберемся с тем, что же произошло в Курской области. Конечно, мы видели накопление сил и средств на той стороне. Но противник смог нас обмануть, рассказал политолог.Было же очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения, сообщил эксперт.Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, указал он."Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика в позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240903/1057211575.html
россия
курская область
украина
слобожанщина
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178205_34:0:926:669_1920x0_80_0_0_d14502ba8ed60a9c2df958e874d70c86.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина, александр казаков, слобожанщина, запорожье, граница, прорыв, дрг, всу
Новости, Россия, Курская область, Украина, Александр Казаков, Слобожанщина, Запорожье, граница, прорыв, ДРГ, ВСУ

"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

04:15 04.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Было очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону на границе. ВСУ рыли окопы и заливали бетон. Мы это видели, но не поняли, что враг будет использовать это для нападения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Давайте разберемся с тем, что же произошло в Курской области. Конечно, мы видели накопление сил и средств на той стороне. Но противник смог нас обмануть, рассказал политолог.
"Это нормально. Война — путь обмана. Мы обманываем его, он обманывает нас. Причем Украина и Запад вкладывала ресурсы, чтобы нас обмануть. Накапливая силы и средства, враг готовился встретить наш удар под Сумами, как это было на севере Харьковской области", — отметил Казаков.
Было же очевидно, что для России было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения, сообщил эксперт.
Дело в том, что Слобожанщина — это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, это посчитали прорывом крупной ДРГ, указал он.
"Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
О том как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика в позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
Принцесса Норвежская Марта с мужем Дуреком
Вчера, 15:59
Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распадаТакого норвежский фьорд Гейрангер, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не видел. И даже наверняка не ожидал увидеть. Белая 52-летняя наследная принцесса Норвегии вышла замуж за 49-летнего черного шамана в шестом поколении из Калифорнии (США)
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаАлександр КазаковСлобожанщинаЗапорожьеграницапрорывДРГВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:34Украинский политзаключенный, журналист Дмитрий Скворцов: Каким законом судите?
06:30"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову
06:15Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском
06:11Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты
06:00"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области
05:52Экономика Украины и война: ни света, ни Кудрицкого и шаг вместо копейки
05:45Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"
05:30Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород
05:28Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым
05:15Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв
05:15Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск
05:00Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"
04:59Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"
04:45Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском
04:30Мы сказали "спасибо": Казаков рассказал, как ВС РФ грохнули два "Бука" и накрыли несколько "Хаймарсов"
04:15"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
04:00Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме
03:45В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт
03:30"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении
03:15Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы
Лента новостейМолния