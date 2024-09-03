https://ukraina.ru/20240903/1057203981.html

"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области

"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области - 03.09.2024 Украина.ру

"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области

Украинских военнослужащих выводили в Курскую область обманом. Логичным исходом стали тяжелые потери ВСУ. Об этом 3 сентября рассказал пленный военнослужащий, командир взвода Антон Фурдаленко

2024-09-03T10:51

2024-09-03T10:51

2024-09-03T10:51

новости

курская область

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

боевики

окружение

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Подразделение ВСУ под командованием Фурдаленко заходило в Курскую область не первым. При пересечении границы командир увидел подбитый танк, а также "много спаленных бронеавтомобилей "Козак"".Подразделение Фурдаленко тоже попало под обстрел, а дальше все пошло по уже привычному для ВСУ сценарию: командование оставило своих бойцов в окружении.Ранее другой украинский военнопленный Андрей Анисимов рассказал, что его часть направили в Курскую область "вслепую", потому что командование боялось, что тогда бойцы разбегутся. Также он признался, что стал свидетелем расстрела группы военных за отказ ехать на территорию Курской области.Примерно то же самое рассказал и пленный Арсен Стегарь. Он заявил, что украинских военных силой гонят в Курскую область, "просто на убой".По словам пленного, его 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ должна была закрепиться на краю "русского села" и продержаться четверо суток. Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а спустя два часа в подразделении уже было два убитых и семь раненых.А вот военнослужащий 82-й бригады ВСУ Михаил Шкода признался в том, что его подразделение получило приказ убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область."Командир нашей 9 роты давал строгое указание: если местное население окажет вам сопротивление, его надо уничтожать. Если люди будут перекрывать дорогу транспорту – давите. Если кто-то будет снимать вас на телефон – отбирайте телефон, а если не захочет отдавать – стреляйте", - сказал Шкода.Он добавил, что когда они заехали в один из населенных пунктов, его сослуживец выстрелил куда-то в кусты, заявив, что там пулеметчик."Я не знаю, что там было на самом деле. Когда мы ехали, меня всего колотило. Я понимал, что это было, мягко говоря, не очень хорошее мероприятие", - сказал Шкода.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное и Выемка в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.

https://ukraina.ru/20240831/1057159343.html

https://ukraina.ru/20240901/1057152673.html

https://ukraina.ru/20240902/1057194335.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, боевики, окружение