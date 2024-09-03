"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области - 03.09.2024 Украина.ру
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"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области
"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области - 03.09.2024 Украина.ру
"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области
Украинских военнослужащих выводили в Курскую область обманом. Логичным исходом стали тяжелые потери ВСУ. Об этом 3 сентября рассказал пленный военнослужащий, командир взвода Антон Фурдаленко
2024-09-03T10:51
2024-09-03T10:51
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
боевики
окружение
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Подразделение ВСУ под командованием Фурдаленко заходило в Курскую область не первым. При пересечении границы командир увидел подбитый танк, а также "много спаленных бронеавтомобилей "Козак"".Подразделение Фурдаленко тоже попало под обстрел, а дальше все пошло по уже привычному для ВСУ сценарию: командование оставило своих бойцов в окружении.Ранее другой украинский военнопленный Андрей Анисимов рассказал, что его часть направили в Курскую область "вслепую", потому что командование боялось, что тогда бойцы разбегутся. Также он признался, что стал свидетелем расстрела группы военных за отказ ехать на территорию Курской области.Примерно то же самое рассказал и пленный Арсен Стегарь. Он заявил, что украинских военных силой гонят в Курскую область, "просто на убой".По словам пленного, его 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ должна была закрепиться на краю "русского села" и продержаться четверо суток. Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а спустя два часа в подразделении уже было два убитых и семь раненых.А вот военнослужащий 82-й бригады ВСУ Михаил Шкода признался в том, что его подразделение получило приказ убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область."Командир нашей 9 роты давал строгое указание: если местное население окажет вам сопротивление, его надо уничтожать. Если люди будут перекрывать дорогу транспорту – давите. Если кто-то будет снимать вас на телефон – отбирайте телефон, а если не захочет отдавать – стреляйте", - сказал Шкода.Он добавил, что когда они заехали в один из населенных пунктов, его сослуживец выстрелил куда-то в кусты, заявив, что там пулеметчик."Я не знаю, что там было на самом деле. Когда мы ехали, меня всего колотило. Я понимал, что это было, мягко говоря, не очень хорошее мероприятие", - сказал Шкода.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное и Выемка в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
https://ukraina.ru/20240831/1057159343.html
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курская область
россия
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, боевики, окружение
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Боевики, окружение

"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области

10:51 03.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинских военнослужащих выводили в Курскую область обманом. Логичным исходом стали тяжелые потери ВСУ. Об этом 3 сентября рассказал пленный военнослужащий, командир взвода Антон Фурдаленко
Подразделение ВСУ под командованием Фурдаленко заходило в Курскую область не первым. При пересечении границы командир увидел подбитый танк, а также "много спаленных бронеавтомобилей "Козак"".
Подразделение Фурдаленко тоже попало под обстрел, а дальше все пошло по уже привычному для ВСУ сценарию: командование оставило своих бойцов в окружении.
"Должны были нас забрать в этот же день, не приехали и на следующий день. Стянулись со всех сторон, поняли что это ваши уже", - сказал пленный, добавив, что к ним подошел российский военный, и на его вопрос, сдаются ли вэсэушники в плен, они ответили утвердительно.
Ранее другой украинский военнопленный Андрей Анисимов рассказал, что его часть направили в Курскую область "вслепую", потому что командование боялось, что тогда бойцы разбегутся. Также он признался, что стал свидетелем расстрела группы военных за отказ ехать на территорию Курской области.
Примерно то же самое рассказал и пленный Арсен Стегарь. Он заявил, что украинских военных силой гонят в Курскую область, "просто на убой".
По словам пленного, его 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ должна была закрепиться на краю "русского села" и продержаться четверо суток. Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а спустя два часа в подразделении уже было два убитых и семь раненых.
"Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - подытожил Стегарь результаты боя.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2024
31 августа, 12:01
"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую областьПленный вэсэушник Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных силой гонят в Курскую область, "просто на убой". Соответствующее видео 31 августа опубликовало Министерство обороны России
А вот военнослужащий 82-й бригады ВСУ Михаил Шкода признался в том, что его подразделение получило приказ убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область.
"Командир нашей 9 роты давал строгое указание: если местное население окажет вам сопротивление, его надо уничтожать. Если люди будут перекрывать дорогу транспорту – давите. Если кто-то будет снимать вас на телефон – отбирайте телефон, а если не захочет отдавать – стреляйте", - сказал Шкода.
Он добавил, что когда они заехали в один из населенных пунктов, его сослуживец выстрелил куда-то в кусты, заявив, что там пулеметчик.
"Я не знаю, что там было на самом деле. Когда мы ехали, меня всего колотило. Я понимал, что это было, мягко говоря, не очень хорошее мероприятие", - сказал Шкода.
Михаил Шкода - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
1 сентября, 05:43
Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области Военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода подтвердил наличие приказа убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное и Выемка в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Вчера, 18:40
Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и ХарьковВ целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются
 
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