Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
У киевских властей есть возможность разместить самолеты на территории Украины. Не исключено, что они могут в разных местах спрятать 2–4 истребителя F-16 под видом гражданских самолётов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Наиболее вероятные локации, где могут разместить самолеты F-16 — это аэродромы Западной Украины, такие как Стрый, Чертков, Скнилов, Луцк и Дубно. В Ужгороде на Закарпатье также есть приличный аэродром, рассказал военный летчик.
Также два хороших аэродрома есть под Одессой. Но это уже ближе к Приднестровью, где есть локационные станции, которые будут передавать всю информацию. На Украине этого боятся, отметил генерал-майор.
"То есть в принципе, у них есть возможность разместить самолеты у себя. Не исключено, что они могут то тут, то там спрятать 2–4 истребителя F-16 под видом гражданских самолётов. Это могут быть дежурные силы и средства", - подчеркнул Попов.
Эти самолеты могут перелетать на оперативные аэродромы, аэродромы подскока — для дозаправки и подвешивания боекомплекта. И, соответственно, после этого отправится на выполнение какой-то боевой задачи, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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