Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов - 03.09.2024 Украина.ру
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Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов
Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов - 03.09.2024 Украина.ру
Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов
У киевских властей есть возможность разместить самолеты на территории Украины. Не исключено, что они могут в разных местах спрятать 2–4 истребителя F-16 под видом гражданских самолётов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
2024-09-03T04:15
2024-09-03T04:15
новости
украина
россия
f-16
самолет
западная украина
аэродромы
сво
авиация
одесса
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Наиболее вероятные локации, где могут разместить самолеты F-16 — это аэродромы Западной Украины, такие как Стрый, Чертков, Скнилов, Луцк и Дубно. В Ужгороде на Закарпатье также есть приличный аэродром, рассказал военный летчик.Также два хороших аэродрома есть под Одессой. Но это уже ближе к Приднестровью, где есть локационные станции, которые будут передавать всю информацию. На Украине этого боятся, отметил генерал-майор.Эти самолеты могут перелетать на оперативные аэродромы, аэродромы подскока — для дозаправки и подвешивания боекомплекта. И, соответственно, после этого отправится на выполнение какой-то боевой задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, f-16, самолет, западная украина, аэродромы, сво, авиация, одесса, приднестровье
Новости, Украина, Россия, F-16, самолет, Западная Украина, аэродромы, СВО, авиация, Одесса, Приднестровье

Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов

04:15 03.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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У киевских властей есть возможность разместить самолеты на территории Украины. Не исключено, что они могут в разных местах спрятать 2–4 истребителя F-16 под видом гражданских самолётов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Наиболее вероятные локации, где могут разместить самолеты F-16 — это аэродромы Западной Украины, такие как Стрый, Чертков, Скнилов, Луцк и Дубно. В Ужгороде на Закарпатье также есть приличный аэродром, рассказал военный летчик.
Также два хороших аэродрома есть под Одессой. Но это уже ближе к Приднестровью, где есть локационные станции, которые будут передавать всю информацию. На Украине этого боятся, отметил генерал-майор.

"То есть в принципе, у них есть возможность разместить самолеты у себя. Не исключено, что они могут то тут, то там спрятать 2–4 истребителя F-16 под видом гражданских самолётов. Это могут быть дежурные силы и средства", - подчеркнул Попов.

Эти самолеты могут перелетать на оперативные аэродромы, аэродромы подскока — для дозаправки и подвешивания боекомплекта. И, соответственно, после этого отправится на выполнение какой-то боевой задачи, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
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