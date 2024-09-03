https://ukraina.ru/20240903/1057185085.html

Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов

Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов - 03.09.2024 Украина.ру

Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов

У киевских властей есть возможность разместить самолеты на территории Украины. Не исключено, что они могут в разных местах спрятать 2–4 истребителя F-16 под видом гражданских самолётов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-03T04:15

2024-09-03T04:15

2024-09-03T04:15

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Наиболее вероятные локации, где могут разместить самолеты F-16 — это аэродромы Западной Украины, такие как Стрый, Чертков, Скнилов, Луцк и Дубно. В Ужгороде на Закарпатье также есть приличный аэродром, рассказал военный летчик.Также два хороших аэродрома есть под Одессой. Но это уже ближе к Приднестровью, где есть локационные станции, которые будут передавать всю информацию. На Украине этого боятся, отметил генерал-майор.Эти самолеты могут перелетать на оперативные аэродромы, аэродромы подскока — для дозаправки и подвешивания боекомплекта. И, соответственно, после этого отправится на выполнение какой-то боевой задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, f-16, самолет, западная украина, аэродромы, сво, авиация, одесса, приднестровье