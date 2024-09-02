https://ukraina.ru/20240902/1057193156.html

Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС

Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС - 02.09.2024 Украина.ру

Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС

Внешняя политика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана неизменно характеризуется стремлением быть частью сил по ту и другую стороны баррикад, но с претензией на лидерство и самостоятельную роль на мировой арене

2024-09-02T17:39

2024-09-02T17:39

2024-09-02T17:39

россия

турция

эрдоган

петр акопов

брикс

bloomberg

сво

большая семерка

запад

восток

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Так прокомментировал Украине.ру информацию агентства Bloomberg о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС политический обозреватель РИА Новости Петр АкоповВ понедельник американские журналисты, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщили, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС, что связано со стремлением Анкары усилить экономическое сотрудничество с Москвой и Пекином, а также реализовать свой потенциал в области энергетического взаимодействия между Азией и Европой. Собеседники агентства указали, что заявка на вступление также связана с разногласиями Турции с ее коллегами по НАТО после ее поддержки российской стороны с начала спецоперации. В прошлом году Эрдоган заявлял, что Турция поддерживала Россию, несмотря на нападки со стороны других стран. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер уточнял о готовности Анкары внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако подчеркивал на необходимости сохранения ее территориальной целостности. Эрдоган все последние годы, а в особенности после волны присоединения многих стран к БРИКС, не раз заявлял о стремлении примкнуть к организации. Претензия на членство в ШОС, где главенствующая роль определена России и Китаю, были озвучены вообще более десяти лет назад. Сегодня многие вспомнили очередное пророчество ныне покойного политика Владимира Жириновского, который еще в 2018 году пояснял, каким будет дальнейший путь Турции. "В перспективе Турция выйдет из НАТО и станет членом ШОС, членом Таможенного союза, и станет нам ближе, чем братская Белоруссия или Киргизия, и даже Армения", - сказал он шесть лет назад в эфире телеканала "Россия 1". В действительности, реальной преградой на пути к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является членство Турции в западном военном альянсе, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру Петр Акопов. Сам Эрдоган минувшим летом заявлял, что это обстоятельство не противоречит "способности Анкары сотрудничать с БРИКС и ШОС". Обозреватель напомнил, что в БРИКС, который представляет собой альтернативу "Большой семерке" и другим западным структурам, стремится войти большое количество стран. Политика Эрдогана же остается неизменной и заключается в том, чтобы усидеть на "западном и восточном стульях". Комментируя тезис Bloomberg о том, что Анкара приняла решение о союзе с БРИКС несколько месяцев назад якобы на фоне череды неудач в переговорах о вступлении в Евросоюз, собеседник напомнил, что путь Турции в ЕС - это процесс, растянутый на 25 лет. О том, почему вопросом озаботились именно теперь не сообщается. "Спустя 25 лет Турция так и не стала частью Евросоюза, этот процесс ни к чему не привел. Да, торговое сближение произошло, но Турция для ЕС слишком самостоятельна, слишком отдельна. ЕС в свое время замахнулся на Восток, но потом понял, чем это обернется для Союза, потому что Турция - это не маленькая Болгария, которая ничего из себя не представляет. Это крупная экономика в своими амбициями, связями, в том числе и экономическими", - добавил эксперт. С другой стороны, вступление Турции в БРИКС может увеличить ВВП этого объединения примерно на 15%, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. Российским журналистам он заявил, что Анкара может пополнить ряды клуба в ближайшие полтора года, передает РИА Новости. Агентство Bloomberg полагает, что вопрос о присоединении страны к объединению может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. Официальный комментарий по этому поводу Анкара пока не давала. Сегодня в объединение БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан. Россия с начала 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС.Читайте также пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240624/1055823852.html

https://ukraina.ru/20240622/1055788560.html

https://ukraina.ru/20240401/1054236201.html

россия

турция

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Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

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Анастасия Градинарова

россия, турция, эрдоган, петр акопов, брикс, bloomberg, сво, большая семерка, запад, восток, торговля, экономика