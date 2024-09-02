Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС - 02.09.2024 Украина.ру
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Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС
Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС - 02.09.2024 Украина.ру
Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС
Внешняя политика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана неизменно характеризуется стремлением быть частью сил по ту и другую стороны баррикад, но с претензией на лидерство и самостоятельную роль на мировой арене
2024-09-02T17:39
2024-09-02T17:39
россия
турция
эрдоган
петр акопов
брикс
bloomberg
сво
большая семерка
запад
восток
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Так прокомментировал Украине.ру информацию агентства Bloomberg о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС политический обозреватель РИА Новости Петр АкоповВ понедельник американские журналисты, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщили, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС, что связано со стремлением Анкары усилить экономическое сотрудничество с Москвой и Пекином, а также реализовать свой потенциал в области энергетического взаимодействия между Азией и Европой. Собеседники агентства указали, что заявка на вступление также связана с разногласиями Турции с ее коллегами по НАТО после ее поддержки российской стороны с начала спецоперации. В прошлом году Эрдоган заявлял, что Турция поддерживала Россию, несмотря на нападки со стороны других стран. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер уточнял о готовности Анкары внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако подчеркивал на необходимости сохранения ее территориальной целостности. Эрдоган все последние годы, а в особенности после волны присоединения многих стран к БРИКС, не раз заявлял о стремлении примкнуть к организации. Претензия на членство в ШОС, где главенствующая роль определена России и Китаю, были озвучены вообще более десяти лет назад. Сегодня многие вспомнили очередное пророчество ныне покойного политика Владимира Жириновского, который еще в 2018 году пояснял, каким будет дальнейший путь Турции. "В перспективе Турция выйдет из НАТО и станет членом ШОС, членом Таможенного союза, и станет нам ближе, чем братская Белоруссия или Киргизия, и даже Армения", - сказал он шесть лет назад в эфире телеканала "Россия 1". В действительности, реальной преградой на пути к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является членство Турции в западном военном альянсе, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру Петр Акопов. Сам Эрдоган минувшим летом заявлял, что это обстоятельство не противоречит "способности Анкары сотрудничать с БРИКС и ШОС". Обозреватель напомнил, что в БРИКС, который представляет собой альтернативу "Большой семерке" и другим западным структурам, стремится войти большое количество стран. Политика Эрдогана же остается неизменной и заключается в том, чтобы усидеть на "западном и восточном стульях". Комментируя тезис Bloomberg о том, что Анкара приняла решение о союзе с БРИКС несколько месяцев назад якобы на фоне череды неудач в переговорах о вступлении в Евросоюз, собеседник напомнил, что путь Турции в ЕС - это процесс, растянутый на 25 лет. О том, почему вопросом озаботились именно теперь не сообщается. "Спустя 25 лет Турция так и не стала частью Евросоюза, этот процесс ни к чему не привел. Да, торговое сближение произошло, но Турция для ЕС слишком самостоятельна, слишком отдельна. ЕС в свое время замахнулся на Восток, но потом понял, чем это обернется для Союза, потому что Турция - это не маленькая Болгария, которая ничего из себя не представляет. Это крупная экономика в своими амбициями, связями, в том числе и экономическими", - добавил эксперт. С другой стороны, вступление Турции в БРИКС может увеличить ВВП этого объединения примерно на 15%, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. Российским журналистам он заявил, что Анкара может пополнить ряды клуба в ближайшие полтора года, передает РИА Новости. Агентство Bloomberg полагает, что вопрос о присоединении страны к объединению может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. Официальный комментарий по этому поводу Анкара пока не давала. Сегодня в объединение БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан. Россия с начала 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС.Читайте также пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240624/1055823852.html
https://ukraina.ru/20240622/1055788560.html
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россия
турция
запад
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, турция, эрдоган, петр акопов, брикс, bloomberg, сво, большая семерка, запад, восток, торговля, экономика
Россия, Турция, Эрдоган, Петр Акопов, БРИКС, bloomberg, СВО, большая семерка, Запад, Восток, торговля, экономика

Покрыть собой все стулья мира: эксперт объяснил стремление Турции в БРИКС

17:39 02.09.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Анастасия Градинарова
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Внешняя политика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана неизменно характеризуется стремлением быть частью сил по ту и другую стороны баррикад, но с претензией на лидерство и самостоятельную роль на мировой арене
Так прокомментировал Украине.ру информацию агентства Bloomberg о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов
В понедельник американские журналисты, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщили, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС, что связано со стремлением Анкары усилить экономическое сотрудничество с Москвой и Пекином, а также реализовать свой потенциал в области энергетического взаимодействия между Азией и Европой.
Собеседники агентства указали, что заявка на вступление также связана с разногласиями Турции с ее коллегами по НАТО после ее поддержки российской стороны с начала спецоперации.
В прошлом году Эрдоган заявлял, что Турция поддерживала Россию, несмотря на нападки со стороны других стран. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер уточнял о готовности Анкары внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако подчеркивал на необходимости сохранения ее территориальной целостности.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 16:57
Граждане Турции высказались о конфликте на Украине - опросПодавляющее большинство турков считает, что на Украине идёт конфликт между Россией и США. Опрос в Турции провёл центр Areda
Эрдоган все последние годы, а в особенности после волны присоединения многих стран к БРИКС, не раз заявлял о стремлении примкнуть к организации. Претензия на членство в ШОС, где главенствующая роль определена России и Китаю, были озвучены вообще более десяти лет назад.
Сегодня многие вспомнили очередное пророчество ныне покойного политика Владимира Жириновского, который еще в 2018 году пояснял, каким будет дальнейший путь Турции.
"В перспективе Турция выйдет из НАТО и станет членом ШОС, членом Таможенного союза, и станет нам ближе, чем братская Белоруссия или Киргизия, и даже Армения", - сказал он шесть лет назад в эфире телеканала "Россия 1".
В действительности, реальной преградой на пути к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является членство Турции в западном военном альянсе, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру Петр Акопов. Сам Эрдоган минувшим летом заявлял, что это обстоятельство не противоречит "способности Анкары сотрудничать с БРИКС и ШОС".

"Проблема с ШОС состоит в том, что в организацию не намерены принимать страну-члена НАТО. Турция является членом Североатлантического военного альянса и в Москве определяют этот критерий как решающий. Прямо Турции не отказывают, но для России это неприемлемо. Турция в рамках НАТО хоть и проводит во многом самостоятельную политику, однако ее присоединение к ШОС в период членства в западном военном альянсе невозможен.Другое дело - союз с БРИКС", - сказал эксперт.

Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
22 июня, 13:50
Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит АмерикуБРИКС – неформальное межгосударственное объединение, основанное в июне 2006 года в Санкт-Петербурге – переживает сегодня свой звездный час, потому что в последнее время к его дверям выстроилась настоящая очередь.
Обозреватель напомнил, что в БРИКС, который представляет собой альтернативу "Большой семерке" и другим западным структурам, стремится войти большое количество стран. Политика Эрдогана же остается неизменной и заключается в том, чтобы усидеть на "западном и восточном стульях".

"Это такая "эрдоганская политика". Вместе с тем, прослеживается и прицел Турции на самостоятельную роль. Все это делается ради укрепления собственного влияния и для того, чтобы сделать Турцию более влиятельной на мировую политику. У Анкары большие проекты по возвращению влияния в исламском мире, все-таки не стоит забывать, что Турция на протяжении нескольких веков была центром халифата Османской империи, который закончился всего 100 лет назад. Турция стремится к лидерству", - пояснил Акопов.

Комментируя тезис Bloomberg о том, что Анкара приняла решение о союзе с БРИКС несколько месяцев назад якобы на фоне череды неудач в переговорах о вступлении в Евросоюз, собеседник напомнил, что путь Турции в ЕС - это процесс, растянутый на 25 лет. О том, почему вопросом озаботились именно теперь не сообщается.
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 18:00
Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с РоссиейОколо 65% населения Турции поддерживают позицию Москвы в рамках специальной военной операции и считают, что действия России правильные, утверждает политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.
"Спустя 25 лет Турция так и не стала частью Евросоюза, этот процесс ни к чему не привел. Да, торговое сближение произошло, но Турция для ЕС слишком самостоятельна, слишком отдельна. ЕС в свое время замахнулся на Восток, но потом понял, чем это обернется для Союза, потому что Турция - это не маленькая Болгария, которая ничего из себя не представляет. Это крупная экономика в своими амбициями, связями, в том числе и экономическими", - добавил эксперт.
С другой стороны, вступление Турции в БРИКС может увеличить ВВП этого объединения примерно на 15%, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. Российским журналистам он заявил, что Анкара может пополнить ряды клуба в ближайшие полтора года, передает РИА Новости.
Агентство Bloomberg полагает, что вопрос о присоединении страны к объединению может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. Официальный комментарий по этому поводу Анкара пока не давала.
Сегодня в объединение БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан. Россия с начала 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС.
Читайте также пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
 
РоссияТурцияЭрдоганПетр АкоповБРИКСbloombergСВОбольшая семеркаЗападВостокторговляэкономика
 
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