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Главком ВМФ РФ Моисеев: соединения ВМФ на Азовском море однозначно будут

Главком ВМФ РФ Моисеев: соединения ВМФ на Азовском море однозначно будут - 02.09.2024 Украина.ру

Главком ВМФ РФ Моисеев: соединения ВМФ на Азовском море однозначно будут

Приняты решения о создании соединений российского военно-морского флота на Азовском море. Об этом 2 сентября заявил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев

2024-09-02T16:20

2024-09-02T16:20

2024-09-02T16:20

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"Нет сомнений в том, что соединения на Азовском море военно-морского флота будут – это однозначно", - заявил главком Военно-морского флота России.По словам Моисеева, его уверенность базируется на уже принятых соответствующих решениях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Звезда" Минобороны РФ.Ранее на эту тему: "Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское мореМнение эксперта об угрозах России с другого морского направления представлено в публикации Александр Перенджиев: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть

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новости, россия, азовское море, сша, вмф, флот, сво, государственная граница, новые регионы, днр