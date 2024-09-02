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Главком ВМФ РФ Моисеев: соединения ВМФ на Азовском море однозначно будут
Главком ВМФ РФ Моисеев: соединения ВМФ на Азовском море однозначно будут - 02.09.2024 Украина.ру
Главком ВМФ РФ Моисеев: соединения ВМФ на Азовском море однозначно будут
Приняты решения о создании соединений российского военно-морского флота на Азовском море. Об этом 2 сентября заявил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев
2024-09-02T16:20
2024-09-02T16:20
2024-09-02T16:20
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"Нет сомнений в том, что соединения на Азовском море военно-морского флота будут – это однозначно", - заявил главком Военно-морского флота России.По словам Моисеева, его уверенность базируется на уже принятых соответствующих решениях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Звезда" Минобороны РФ.Ранее на эту тему: "Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское мореМнение эксперта об угрозах России с другого морского направления представлено в публикации Александр Перенджиев: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
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новости, россия, азовское море, сша, вмф, флот, сво, государственная граница, новые регионы, днр
Новости, Россия, Азовское море, США, ВМФ, флот, СВО, государственная граница, Новые регионы, ДНР
Главком ВМФ РФ Моисеев: соединения ВМФ на Азовском море однозначно будут
Приняты решения о создании соединений российского военно-морского флота на Азовском море. Об этом 2 сентября заявил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев
"Нет сомнений в том, что соединения на Азовском море военно-морского флота будут – это однозначно", - заявил главком Военно-морского флота России.
По словам Моисеева, его уверенность базируется на уже принятых соответствующих решениях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Звезда" Минобороны РФ.
"Из тех решений, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие. Развитие Азовского морского района, который живет также перспективами, а сейчас решает важные для всех нас, в том числе боевые, задачи", — уточнил адмирал.