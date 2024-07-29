"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море - 29.07.2024 Украина.ру
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"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море
"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море - 29.07.2024 Украина.ру
"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море
Развитие ДНР увязывается с соседними воссоединёнными территориями - ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом 29 июля заявил глава республики Денис Пушилин, представляя доклад президенту России
2024-07-29T17:15
2024-07-29T17:15
новости
донецкая народная республика
азовское море
лнр
денис пушилин
владимир путин
днр
ссср
новые регионы
рыба
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Рассказывая Владимиру Путину о социально-экономическом восстановлении ДНР, глава республики сообщил, что Азовской акватории уделяется "очень серьёзное внимание". Способствует этому президентское поручение до 1 сентября принять стратегию развития Азовской акватории до 2040 года.ДНР связывает с этой стратегией "очень серьёзные" планы. При этом, отметил Пушилин, "для нас, для промышленного региона, не совсем типичное направление, но тем не менее мы видим, что и рекреационная составляющая Азовского моря, внутреннего российского моря, недооценена".Правительство региона намерено уделить внимание очистными сооружениями, а также возродить созданное в эпоху СССР. "Конечно же, мы видим, что делали в советский период: сколько пионерских лагерей было, это же не зря было сделано. И сейчас мы можем это всё вернуть, но только уже в настоящих, реальных, современных траекториях", - отметил Пушилин."И, конечно же, рыбное хозяйство, мы планируем тоже разводить – Азовское море очень серьёзный потенциал имеет. В общем, Владимир Владимирович, точки роста сейчас в каждом населённом пункте определяем", - сказал глава ДНР, представляя президенту свой доклад.Пушилин поблагодарил президента за поддержку, отметив, что "конечно же, помогает в целом вся Россия".Подробнее о проблемах региона в международном аспекте читайте в нашем материале "Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю
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новости, донецкая народная республика, азовское море, лнр, денис пушилин, владимир путин, днр, ссср, новые регионы, рыба, туризм, детские лагеря, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, Азовское море, ЛНР, Денис Пушилин, Владимир Путин, ДНР, СССР, Новые регионы, рыба, туризм, детские лагеря, Донбасс

"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море

17:15 29.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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Развитие ДНР увязывается с соседними воссоединёнными территориями - ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом 29 июля заявил глава республики Денис Пушилин, представляя доклад президенту России
Рассказывая Владимиру Путину о социально-экономическом восстановлении ДНР, глава республики сообщил, что Азовской акватории уделяется "очень серьёзное внимание". Способствует этому президентское поручение до 1 сентября принять стратегию развития Азовской акватории до 2040 года.
ДНР связывает с этой стратегией "очень серьёзные" планы. При этом, отметил Пушилин, "для нас, для промышленного региона, не совсем типичное направление, но тем не менее мы видим, что и рекреационная составляющая Азовского моря, внутреннего российского моря, недооценена".

"Конечно же, и туристическое направление мы тоже будем развивать, - пообещал глава ДНР. - Мы видим, что можно показать, что можно сделать с самым уникальным морем"

Правительство региона намерено уделить внимание очистными сооружениями, а также возродить созданное в эпоху СССР. "Конечно же, мы видим, что делали в советский период: сколько пионерских лагерей было, это же не зря было сделано. И сейчас мы можем это всё вернуть, но только уже в настоящих, реальных, современных траекториях", - отметил Пушилин.
"И, конечно же, рыбное хозяйство, мы планируем тоже разводить – Азовское море очень серьёзный потенциал имеет. В общем, Владимир Владимирович, точки роста сейчас в каждом населённом пункте определяем", - сказал глава ДНР, представляя президенту свой доклад.
Пушилин поблагодарил президента за поддержку, отметив, что "конечно же, помогает в целом вся Россия".

"Донбасс не подведёт", - заверил глава народной республики.

Подробнее о проблемах региона в международном аспекте читайте в нашем материале "Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю
 
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