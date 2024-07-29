https://ukraina.ru/20240729/1056550884.html

"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море

"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море - 29.07.2024 Украина.ру

"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море

Развитие ДНР увязывается с соседними воссоединёнными территориями - ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом 29 июля заявил глава республики Денис Пушилин, представляя доклад президенту России

2024-07-29T17:15

2024-07-29T17:15

2024-07-29T17:15

новости

донецкая народная республика

азовское море

лнр

денис пушилин

владимир путин

днр

ссср

новые регионы

рыба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/91/1033359189_0:22:3000:1710_1920x0_80_0_0_a96fbde24c8575d13015692084b0a91d.jpg.webp

Рассказывая Владимиру Путину о социально-экономическом восстановлении ДНР, глава республики сообщил, что Азовской акватории уделяется "очень серьёзное внимание". Способствует этому президентское поручение до 1 сентября принять стратегию развития Азовской акватории до 2040 года.ДНР связывает с этой стратегией "очень серьёзные" планы. При этом, отметил Пушилин, "для нас, для промышленного региона, не совсем типичное направление, но тем не менее мы видим, что и рекреационная составляющая Азовского моря, внутреннего российского моря, недооценена".Правительство региона намерено уделить внимание очистными сооружениями, а также возродить созданное в эпоху СССР. "Конечно же, мы видим, что делали в советский период: сколько пионерских лагерей было, это же не зря было сделано. И сейчас мы можем это всё вернуть, но только уже в настоящих, реальных, современных траекториях", - отметил Пушилин."И, конечно же, рыбное хозяйство, мы планируем тоже разводить – Азовское море очень серьёзный потенциал имеет. В общем, Владимир Владимирович, точки роста сейчас в каждом населённом пункте определяем", - сказал глава ДНР, представляя президенту свой доклад.Пушилин поблагодарил президента за поддержку, отметив, что "конечно же, помогает в целом вся Россия".Подробнее о проблемах региона в международном аспекте читайте в нашем материале "Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю

донецкая народная республика

азовское море

лнр

днр

ссср

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, азовское море, лнр, денис пушилин, владимир путин, днр, ссср, новые регионы, рыба, туризм, детские лагеря, донбасс