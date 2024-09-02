Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций - 02.09.2024 Украина.ру
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Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций
Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций - 02.09.2024 Украина.ру
Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций
Угроза атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, пока на Украине не будет создана санитарная зона. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
2024-09-02T08:41
2024-09-02T08:41
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"По всей видимости, эта угроза (атак на атомные станции - ред.) и будет сохраняться, пока не будет создана действительно так называемая санитарная зона - далее вглубь территории Украины, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов", - сказал он.Ганчев также предположил, что все страны НАТО причастны ко всем атакам киевского режима.Также он подчеркнул, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.Подробнее об угрозах - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.
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Новости, Запад, Украина, НАТО, Россия, Запорожская АЭС, Курская область, АЭС

Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций

08:41 02.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Угроза атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, пока на Украине не будет создана санитарная зона. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
"По всей видимости, эта угроза (атак на атомные станции - ред.) и будет сохраняться, пока не будет создана действительно так называемая санитарная зона - далее вглубь территории Украины, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов", - сказал он.
Ганчев также предположил, что все страны НАТО причастны ко всем атакам киевского режима.

"И все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов", - отметил Ганчев.

Также он подчеркнул, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.
Подробнее об угрозах - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападУкраинаНАТОРоссияЗапорожская АЭСКурская областьАЭС
 
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