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Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций

Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций - 02.09.2024 Украина.ру

Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций

Угроза атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, пока на Украине не будет создана санитарная зона. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости

2024-09-02T08:41

2024-09-02T08:41

2024-09-02T08:41

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"По всей видимости, эта угроза (атак на атомные станции - ред.) и будет сохраняться, пока не будет создана действительно так называемая санитарная зона - далее вглубь территории Украины, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов", - сказал он.Ганчев также предположил, что все страны НАТО причастны ко всем атакам киевского режима.Также он подчеркнул, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.Подробнее об угрозах - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.

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