"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику - 02.09.2024 Украина.ру
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"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику
"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику - 02.09.2024 Украина.ру
"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику
Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два-три месяца, то они не успеют к началу зимы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-02T04:30
2024-09-02T04:30
новости
украина
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европа
корнилов
энергетика
электричество
пво
кризис
энергетический кризис
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Последний удар ВС РФ по украинской энергетике стал самым массированным с начала СВО. В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны.Примечательно, что за полторы недели до этой атаки украинские власти хвасталась, что восстановили свою энергетику и даже готовы возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Теперь об этом можно забыть, рассказал эксперт.Сначала на Украине свет отключали надолго, потом отключения прекратились. Российские военные долго не били по украинской энергетике, поэтому у них была возможность "где-то что-то восстановить", отметил обозреватель.Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два-три месяца, то они не успеют к началу зимы. Так что в этом смысле все идет по плану, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, европа, корнилов, энергетика, электричество, пво, кризис, энергетический кризис, отключение электричества, сво
Новости, Украина, Россия, Европа, Корнилов, энергетика, электричество, ПВО, кризис, энергетический кризис, отключение электричества, СВО

"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику

04:30 02.09.2024
 
© AP / Yakiv Liashenko
- РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP / Yakiv Liashenko
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Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два-три месяца, то они не успеют к началу зимы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Последний удар ВС РФ по украинской энергетике стал самым массированным с начала СВО. В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны.
Примечательно, что за полторы недели до этой атаки украинские власти хвасталась, что восстановили свою энергетику и даже готовы возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Теперь об этом можно забыть, рассказал эксперт.
Сначала на Украине свет отключали надолго, потом отключения прекратились. Российские военные долго не били по украинской энергетике, поэтому у них была возможность "где-то что-то восстановить", отметил обозреватель.
"Но для массированного и точного удара нужно накопить множество ракет и беспилотников, чтобы истощить систему ПВО и поразить все цели. Причем эти боеприпасы должны лететь с разных сторон. Так что нам нужно время. И сейчас, перед началом отопительного сезона, мы делаем все, чтобы вывести из строя эти объекты", - подчеркнул Корнилов.
Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два-три месяца, то они не успеют к началу зимы. Так что в этом смысле все идет по плану, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру
О боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
30 августа, 05:35
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