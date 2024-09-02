https://ukraina.ru/20240902/1057153446.html

"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику

"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику - 02.09.2024 Украина.ру

"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику

Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два-три месяца, то они не успеют к началу зимы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-09-02T04:30

2024-09-02T04:30

2024-09-02T04:30

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энергетический кризис

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Последний удар ВС РФ по украинской энергетике стал самым массированным с начала СВО. В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны.Примечательно, что за полторы недели до этой атаки украинские власти хвасталась, что восстановили свою энергетику и даже готовы возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Теперь об этом можно забыть, рассказал эксперт.Сначала на Украине свет отключали надолго, потом отключения прекратились. Российские военные долго не били по украинской энергетике, поэтому у них была возможность "где-то что-то восстановить", отметил обозреватель.Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два-три месяца, то они не успеют к началу зимы. Так что в этом смысле все идет по плану, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, европа, корнилов, энергетика, электричество, пво, кризис, энергетический кризис, отключение электричества, сво