Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, рассказал политолог.
События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Западные недоброжелатели, прежде всего американцы, ожидали, что Россия перебросит силы с северо-запада в Курскую область. Чтобы потом атаковать границы на севере, отметил эксперт.
"Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Наше общество на это не очень-то обращает внимание. Замысел Запада против нас более масштабный. Кому-то покажется странным, почему не бросили всю армию в Курскую область, или почему проморгали в кавычках наступление ВСУ", — подчеркнул Перенджиев.
Нам неизвестно, из каких соображений исходит российское командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
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30 августа, 07:00Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у ВСУ проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.