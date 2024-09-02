Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область - 02.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240902/1057148186.html
Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область - 02.09.2024 Украина.ру
Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-02T04:45
2024-09-02T04:45
новости
россия
курская область
сша
александр перенджиев
вс рф
всу
граница
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057063212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b47bbb00624882bcbfae4a52fa6f53d5.jpg
Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, рассказал политолог.События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Западные недоброжелатели, прежде всего американцы, ожидали, что Россия перебросит силы с северо-запада в Курскую область. Чтобы потом атаковать границы на севере, отметил эксперт.Нам неизвестно, из каких соображений исходит российское командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руО том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США – в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240830/1057121451.html
россия
курская область
сша
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057063212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95230b42b59cb36f7538f16b69d9047c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, сша, александр перенджиев, вс рф, всу, граница, финляндия
Новости, Россия, Курская область, США, Александр Перенджиев, ВС РФ, ВСУ, граница, Финляндия

Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область

04:45 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, рассказал политолог.
События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Западные недоброжелатели, прежде всего американцы, ожидали, что Россия перебросит силы с северо-запада в Курскую область. Чтобы потом атаковать границы на севере, отметил эксперт.
"Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Наше общество на это не очень-то обращает внимание. Замысел Запада против нас более масштабный. Кому-то покажется странным, почему не бросили всю армию в Курскую область, или почему проморгали в кавычках наступление ВСУ", — подчеркнул Перенджиев.
Нам неизвестно, из каких соображений исходит российское командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
О том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
30 августа, 07:00
Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у ВСУ проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.
 
НовостиРоссияКурская областьСШААлександр ПеренджиевВС РФВСУграницаФинляндия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска
06:45Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
06:30Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
06:15Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части
06:00Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
05:45Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
05:30Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
05:15Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
05:10"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра
05:00Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
04:45Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
04:30"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику
04:15Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16
04:00Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа
03:45"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*
03:30Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области
03:15"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
03:00"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
18:21ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
18:10Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине
Лента новостейМолния