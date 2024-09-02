https://ukraina.ru/20240902/1057148186.html

Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область

Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область - 02.09.2024 Украина.ру

Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область

События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-02T04:45

2024-09-02T04:45

2024-09-02T04:45

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александр перенджиев

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Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, рассказал политолог.События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Западные недоброжелатели, прежде всего американцы, ожидали, что Россия перебросит силы с северо-запада в Курскую область. Чтобы потом атаковать границы на севере, отметил эксперт.Нам неизвестно, из каких соображений исходит российское командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руО том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США – в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру

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новости, россия, курская область, сша, александр перенджиев, вс рф, всу, граница, финляндия