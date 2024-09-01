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Политтехнолог: "Политическое руководство Франции истово стирает грязное белье миллиардера Дурова"
Политтехнолог: "Политическое руководство Франции истово стирает грязное белье миллиардера Дурова" - 01.09.2024 Украина.ру
Политтехнолог: "Политическое руководство Франции истово стирает грязное белье миллиардера Дурова"
Арестованного 24 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи после суда в Париже 29 августа. Чем может закончиться история с обвинениями против известного российского предпринимателя и гражданина нескольких государств – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
2024-09-01T08:00
2024-09-01T08:00
2024-09-01T08:00
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Эксперт поделился воспоминаниями детства: он пошел в школу в Москве рядом с "уголком Дурова" - детским театром зверей, основанным знаменитым цирковым артистом Владимиром Дуровым. Дмитрий Выдрин там "запомнил только енота, который непрерывно что-то стирал" и использовал этот образ по аналогии в истории с Павлом Дуровым."Сейчас вся Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает грязное белье миллиардера. Точнее — копается в нем. Кому что нравится. Есть такая манечка у фетишистов — нюхать чужое бельецо", - - заметил политтехнолог.По его мнению, технические аспекты парижских злоключений основателя Telegram сильно преувеличены.Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог"Я не специалист в программировании, но знаю, что любые мессенджеры прослушиваются, просматриваются всеми кому не лень: спецслужбами, персоналом, просто состоятельными любопытными… В военном плане "телега" вообще используется только там, где нужна скорость общения и простота операций, но не конфиденциальность", - сказал Выдрин.По его мнению, в этой истории "речь не идет о шпионских заморочках — шифрах, паролях, явках, малявах". В ней есть более важный политический аспект, дополняющий портрет основателя Telegram."Все дело в политических предпочтениях, геополитической ориентации, идеологической позиции, - считает политтехнолог. - Павел, при всей к нему симпатии, вел себя как мажор, плейбой, мазохист, да еще и с "голубизной". Ванны со льдом, джеты с "горячим", везде он с обнаженным торсом. Все его считали своим: транслибералы и трансгендеры, культуристы и мультикультурники".По мнению Выдрина, "сейчас мир начал по-новому переструктурироваться и конкретизироваться". Поэтому "общечеловека" Дурова потребовали определиться – с кем он.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела скандальную историю в публикации "Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции
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новости, франция, париж, сша, павел дуров, дмитрий выдрин, социальные сети, telegram
Политтехнолог: "Политическое руководство Франции истово стирает грязное белье миллиардера Дурова"
Арестованного 24 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи после суда в Париже 29 августа. Чем может закончиться история с обвинениями против известного российского предпринимателя и гражданина нескольких государств – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
Эксперт поделился воспоминаниями детства: он пошел в школу в Москве
рядом с "уголком Дурова" - детским театром зверей, основанным знаменитым цирковым артистом Владимиром Дуровым. Дмитрий Выдрин там "запомнил только енота, который непрерывно что-то стирал" и использовал этот образ по аналогии в истории с Павлом Дуровым.
"Сейчас вся Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает грязное белье миллиардера. Точнее — копается в нем. Кому что нравится. Есть такая манечка у фетишистов — нюхать чужое бельецо", - - заметил политтехнолог.
По его мнению, технические аспекты парижских злоключений основателя Telegram сильно преувеличены.
"Я не специалист в программировании, но знаю, что любые мессенджеры прослушиваются, просматриваются всеми кому не лень: спецслужбами, персоналом, просто состоятельными любопытными… В военном плане "телега" вообще используется только там, где нужна скорость общения и простота операций, но не конфиденциальность", - сказал Выдрин.
По его мнению, в этой истории "речь не идет о шпионских заморочках — шифрах, паролях, явках, малявах". В ней есть более важный политический аспект, дополняющий портрет основателя Telegram.
"Все дело в политических предпочтениях, геополитической ориентации, идеологической позиции, - считает политтехнолог. - Павел
, при всей к нему симпатии, вел себя как мажор, плейбой, мазохист, да еще и с "голубизной". Ванны со льдом, джеты с "горячим", везде он с обнаженным торсом. Все его считали своим: транслибералы и трансгендеры, культуристы и мультикультурники".
По мнению Выдрина, "сейчас мир начал по-новому переструктурироваться и конкретизироваться". Поэтому "общечеловека" Дурова потребовали определиться – с кем он.