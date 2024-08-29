https://ukraina.ru/20240829/1057114952.html

"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции

"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции - 29.08.2024 Украина.ру

"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции

Вчера поздно вечером основатель "Телеграм" Павел Дуров покинул здание суда в Париже и "уехал на частном автомобиле в неизвестном направлении."

2024-08-29T14:21

2024-08-29T14:21

2024-08-29T14:21

франция

швейцария

оаэ

павел дуров

эммануэль макрон

telegram

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057117233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1c85bbf428195d180e2c93711afc327.jpg

Впрочем, скоро он опять появится перед публикой, и не в той ситуации, в которой ему хотелось бы появиться. Он вынужден будет дважды в неделю отмечаться во французском полицейском участке.Может, и браслет на ноге есть.Так же он должен внести пять миллионов долларов под залог. И естественно, являться на допросы.Вот так демонстративно во Франции поступили с "самым богатым человеком в ОАЭ."Эх, Павел. Ну что, помогли вам ваши паспорта - Франции, ОАЭ и государства Сент-Китс и Невис?И миллиарды, в которые оценивается "Телеграм"?А казалось Павлу, что он уже - в мировой элите. Неприкасаемый.Гражданством запасся. Сразу трёх "свободных" стран. Денег столько, что входит в первые "десятки" Форбс.Но выяснилось, что ничто из этого не даёт гарантий личной безопасности - ни в Европе, ни в США.И даже личные знакомства с топ менеджерами мира не спасают.Ничто не может защитить человека, который решил не вовремя поужинать с президентом Франции.На самом деле, Дуров столкнулся с тем же, с чем уже познакомились другие отечественные бизнесмены, которые в 2014 и в 2022 уехали, вывели деньги и рассчитывали на спокойную жизнь в странах Запада.Один из основных аргументов отъезда всегда был: "хотим жить в свободной стране".Случай Дурова показывает, насколько велика, непобедима и глупа эта иллюзия. И как легко она разбивается.Может, эта его история кого-то и чему-то, в конце концов, научит?Демонстрация силыАрест Дурова - это специальная и демонстративная акция.Понимали ли невидимые демиурги, под какой холодный душ они поставили сейчас всех "новых новых русских"? Релокантов и новых граждан "свободных стран"?Да, это было сделано намеренно. И показательно. Чтобы продемонстрировать: вы - это не мы. Это одна из граней, часть показательной миссии "дела Дурова".Павла Дурова, сколько бы паспортов у него не было и сколько бы языков он не знал, и на каких бы суперджетах не летал, на Западе всегда будут воспринимать как русского."Для всех наших общих теперь врагов он русский, а потому непредсказуемый и опасный", как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.Дуров и криптовалютаПо сути обвинений будет теперь долго разбираться французское правосудие. Предъявлены шесть обвинений, которые касаются соучастия в распространении незаконного контента в Телеграм.Самым главным является, скорее всего, обвинение в "администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций". То есть работа в финансовой сфере, с криптовалютой.С этим у Павла Дурова были проблемы еще раньше.Несмотря на то, что работать с криптоденьгами ФРС запретила и Маску, и Цукербергу, и Дурову тоже, Дуров практически открыто продолжил работать в этом направлении.Он решил, что "я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл"."Тон", криптовалюту, принадлежащую ТГ, начали предлагать в Телеграм в качестве платёжного средства за рекламу с апреля 2024 года.Поначалу хитренько, исподволь."Дуров будет платить админам в крипте"."Мы запускаем одну из самых щедрых в истории социальных медиа систем вознаграждения для создателей контента", - говорилось в обращении руководства Телеграм.Щедрость заключалась в том, что админы каналов должны были начать получать за рекламу "деньги Дурова", криптовалюту "тон".Но все, конечно, сразу поняли, что это за хитрый ход.Есть такое ощущение, что с этого момента на Дурова и завели дело во Франции. Примерно в это же время - с весны 2024 года.У Павла Дурова, как у многих людей, которые внезапно разбогатели, есть общий пунктик: они верят в свою исключительность."Я не такой, как все".Это его и подвело. Хорошая деловая наглость, наверное, работает в бизнес среде (тоже не всегда). Но совершенно не работает в том случае, если ты столкнулся с ФРС США.Потому что на вопрос, "кто руководит Макроном", ответ хорошо знает вся Франция. Макрон - "банкир Ротшильдов".А дальше несложно все связать в один "кейс": молодой (русский!) выскочка - против мировых финансистов."Кейс Дурова"Случай Дурова, или как сейчас принято говорить, "кейс" - это, конечно, максимально публичная порка, демонстративная акция.Об этом говорит и подготовка к этому делу. Она внушительная.Для Дурова припасли далеко не один "крючок".Около месяца назад в соцсетях начали появляться фотографии трёх детей Дурова и их мамы - Ирины Болгар.Мать детей Дурова дала интервью и предъявила "Форбс" документы, свидетельства о рождении. Все дети действительно являются детьми Павла Дурова.Также она попросила внести их в список наследников, который публикует издание.Дурова всё это не насторожило. А зря. Это было начало, артподготовка к его аресту.И при том схема та же, что и у Ассанжа. Ему тоже к госизмене и разглашению гостайн приплюсовывали аморалку - изнасилование. Буквально несколько дней назад выяснилось, что Ирина Болгар подала в Швейцарии иск к Дурову. Не только об алиментах, но и о физическом насилии, которое он якобы проявлял к одному из их общих сыновей.Это показывает Дурову: если не удастся доказать финансовые и информационные преступления, есть ещё одно дело. Серьёзнейшее. Франция уже попросила у Швейцарии материалы по этому вопросу.Но есть и еще один "крючок". ЕС начинает расследование о том, что Дуров "нарушал цифровые правила ЕС". Он, возможно, занижал количество пользователей Телеграм в ЕС.Статистика Телеграм показывала 41 миллион пользователей в Европе. А с уровня 45 миллионов начинаются более строгие правила регуляции.Если в Брюсселе это докажут, то Дурову грозит еще один суд. И еще один срок. Предположительно 10 лет может потребовать прокуратура. Это к уже имеющимся.В общем, Швейцария, Бельгия, Франция - внезапно выяснилось, что все хотят привлечь Дурова по целому набору обвинений и дел.Беги!"Дуров, беги!"Так написал на своей страничке депутат французского парламента Флориан Филиппо.Он посоветовал Павлу "дать большое интервью. И бежать! Покинуть Францию через сухопутную границу легко. Пусть.. защищает свободу слова за пределами страны."А еще начинается дело о том, что Дуров незаконно получил французский паспорт...Беги, Дуров!Если браслета на ноге ещё нет. Или даже с браслетом беги.Какая ирония судьбы. Чем обернулось бегство за "воздухом свободы", о котором Дуров неоднократно рассказывал, объясняя, зачем он уехал из России.Поэтому, если Дуров, действительно, решится или решился бежать, для него в полный рост встанет вопрос: куда? И понятен ответ - только в Россию, потому что только в России его никто не будет сажать в тюрьму. А ведь он бежал отсюда за "воздухом свободы"... Вот и надышался.

франция

швейцария

оаэ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

франция, швейцария, оаэ, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, ес, эксклюзив