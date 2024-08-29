"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции - 29.08.2024 Украина.ру
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"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции
"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции - 29.08.2024 Украина.ру
"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции
Вчера поздно вечером основатель "Телеграм" Павел Дуров покинул здание суда в Париже и "уехал на частном автомобиле в неизвестном направлении."
2024-08-29T14:21
2024-08-29T14:21
франция
швейцария
оаэ
павел дуров
эммануэль макрон
telegram
ес
эксклюзив
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Впрочем, скоро он опять появится перед публикой, и не в той ситуации, в которой ему хотелось бы появиться. Он вынужден будет дважды в неделю отмечаться во французском полицейском участке.Может, и браслет на ноге есть.Так же он должен внести пять миллионов долларов под залог. И естественно, являться на допросы.Вот так демонстративно во Франции поступили с "самым богатым человеком в ОАЭ."Эх, Павел. Ну что, помогли вам ваши паспорта - Франции, ОАЭ и государства Сент-Китс и Невис?И миллиарды, в которые оценивается "Телеграм"?А казалось Павлу, что он уже - в мировой элите. Неприкасаемый.Гражданством запасся. Сразу трёх "свободных" стран. Денег столько, что входит в первые "десятки" Форбс.Но выяснилось, что ничто из этого не даёт гарантий личной безопасности - ни в Европе, ни в США.И даже личные знакомства с топ менеджерами мира не спасают.Ничто не может защитить человека, который решил не вовремя поужинать с президентом Франции.На самом деле, Дуров столкнулся с тем же, с чем уже познакомились другие отечественные бизнесмены, которые в 2014 и в 2022 уехали, вывели деньги и рассчитывали на спокойную жизнь в странах Запада.Один из основных аргументов отъезда всегда был: "хотим жить в свободной стране".Случай Дурова показывает, насколько велика, непобедима и глупа эта иллюзия. И как легко она разбивается.Может, эта его история кого-то и чему-то, в конце концов, научит?Демонстрация силыАрест Дурова - это специальная и демонстративная акция.Понимали ли невидимые демиурги, под какой холодный душ они поставили сейчас всех "новых новых русских"? Релокантов и новых граждан "свободных стран"?Да, это было сделано намеренно. И показательно. Чтобы продемонстрировать: вы - это не мы. Это одна из граней, часть показательной миссии "дела Дурова".Павла Дурова, сколько бы паспортов у него не было и сколько бы языков он не знал, и на каких бы суперджетах не летал, на Западе всегда будут воспринимать как русского."Для всех наших общих теперь врагов он русский, а потому непредсказуемый и опасный", как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.Дуров и криптовалютаПо сути обвинений будет теперь долго разбираться французское правосудие. Предъявлены шесть обвинений, которые касаются соучастия в распространении незаконного контента в Телеграм.Самым главным является, скорее всего, обвинение в "администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций". То есть работа в финансовой сфере, с криптовалютой.С этим у Павла Дурова были проблемы еще раньше.Несмотря на то, что работать с криптоденьгами ФРС запретила и Маску, и Цукербергу, и Дурову тоже, Дуров практически открыто продолжил работать в этом направлении.Он решил, что "я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл"."Тон", криптовалюту, принадлежащую ТГ, начали предлагать в Телеграм в качестве платёжного средства за рекламу с апреля 2024 года.Поначалу хитренько, исподволь."Дуров будет платить админам в крипте"."Мы запускаем одну из самых щедрых в истории социальных медиа систем вознаграждения для создателей контента", - говорилось в обращении руководства Телеграм.Щедрость заключалась в том, что админы каналов должны были начать получать за рекламу "деньги Дурова", криптовалюту "тон".Но все, конечно, сразу поняли, что это за хитрый ход.Есть такое ощущение, что с этого момента на Дурова и завели дело во Франции. Примерно в это же время - с весны 2024 года.У Павла Дурова, как у многих людей, которые внезапно разбогатели, есть общий пунктик: они верят в свою исключительность."Я не такой, как все".Это его и подвело. Хорошая деловая наглость, наверное, работает в бизнес среде (тоже не всегда). Но совершенно не работает в том случае, если ты столкнулся с ФРС США.Потому что на вопрос, "кто руководит Макроном", ответ хорошо знает вся Франция. Макрон - "банкир Ротшильдов".А дальше несложно все связать в один "кейс": молодой (русский!) выскочка - против мировых финансистов."Кейс Дурова"Случай Дурова, или как сейчас принято говорить, "кейс" - это, конечно, максимально публичная порка, демонстративная акция.Об этом говорит и подготовка к этому делу. Она внушительная.Для Дурова припасли далеко не один "крючок".Около месяца назад в соцсетях начали появляться фотографии трёх детей Дурова и их мамы - Ирины Болгар.Мать детей Дурова дала интервью и предъявила "Форбс" документы, свидетельства о рождении. Все дети действительно являются детьми Павла Дурова.Также она попросила внести их в список наследников, который публикует издание.Дурова всё это не насторожило. А зря. Это было начало, артподготовка к его аресту.И при том схема та же, что и у Ассанжа. Ему тоже к госизмене и разглашению гостайн приплюсовывали аморалку - изнасилование. Буквально несколько дней назад выяснилось, что Ирина Болгар подала в Швейцарии иск к Дурову. Не только об алиментах, но и о физическом насилии, которое он якобы проявлял к одному из их общих сыновей.Это показывает Дурову: если не удастся доказать финансовые и информационные преступления, есть ещё одно дело. Серьёзнейшее. Франция уже попросила у Швейцарии материалы по этому вопросу.Но есть и еще один "крючок". ЕС начинает расследование о том, что Дуров "нарушал цифровые правила ЕС". Он, возможно, занижал количество пользователей Телеграм в ЕС.Статистика Телеграм показывала 41 миллион пользователей в Европе. А с уровня 45 миллионов начинаются более строгие правила регуляции.Если в Брюсселе это докажут, то Дурову грозит еще один суд. И еще один срок. Предположительно 10 лет может потребовать прокуратура. Это к уже имеющимся.В общем, Швейцария, Бельгия, Франция - внезапно выяснилось, что все хотят привлечь Дурова по целому набору обвинений и дел.Беги!"Дуров, беги!"Так написал на своей страничке депутат французского парламента Флориан Филиппо.Он посоветовал Павлу "дать большое интервью. И бежать! Покинуть Францию через сухопутную границу легко. Пусть.. защищает свободу слова за пределами страны."А еще начинается дело о том, что Дуров незаконно получил французский паспорт...Беги, Дуров!Если браслета на ноге ещё нет. Или даже с браслетом беги.Какая ирония судьбы. Чем обернулось бегство за "воздухом свободы", о котором Дуров неоднократно рассказывал, объясняя, зачем он уехал из России.Поэтому, если Дуров, действительно, решится или решился бежать, для него в полный рост встанет вопрос: куда? И понятен ответ - только в Россию, потому что только в России его никто не будет сажать в тюрьму. А ведь он бежал отсюда за "воздухом свободы"... Вот и надышался.
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
франция, швейцария, оаэ, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, ес, эксклюзив
Франция, Швейцария, ОАЭ, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, ЕС, Эксклюзив

"Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции

14:21 29.08.2024
 
Павел Дуров на коне
Павел Дуров на коне
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Вчера поздно вечером основатель "Телеграм" Павел Дуров покинул здание суда в Париже и "уехал на частном автомобиле в неизвестном направлении."
Впрочем, скоро он опять появится перед публикой, и не в той ситуации, в которой ему хотелось бы появиться. Он вынужден будет дважды в неделю отмечаться во французском полицейском участке.
Может, и браслет на ноге есть.
Так же он должен внести пять миллионов долларов под залог. И естественно, являться на допросы.
Вот так демонстративно во Франции поступили с "самым богатым человеком в ОАЭ."
Эх, Павел. Ну что, помогли вам ваши паспорта - Франции, ОАЭ и государства Сент-Китс и Невис?
И миллиарды, в которые оценивается "Телеграм"?
А казалось Павлу, что он уже - в мировой элите. Неприкасаемый.
Гражданством запасся. Сразу трёх "свободных" стран. Денег столько, что входит в первые "десятки" Форбс.
Но выяснилось, что ничто из этого не даёт гарантий личной безопасности - ни в Европе, ни в США.
И даже личные знакомства с топ менеджерами мира не спасают.
Ничто не может защитить человека, который решил не вовремя поужинать с президентом Франции.
На самом деле, Дуров столкнулся с тем же, с чем уже познакомились другие отечественные бизнесмены, которые в 2014 и в 2022 уехали, вывели деньги и рассчитывали на спокойную жизнь в странах Запада.
Один из основных аргументов отъезда всегда был: "хотим жить в свободной стране".
Случай Дурова показывает, насколько велика, непобедима и глупа эта иллюзия. И как легко она разбивается.
Может, эта его история кого-то и чему-то, в конце концов, научит?
Демонстрация силы
Арест Дурова - это специальная и демонстративная акция.
Понимали ли невидимые демиурги, под какой холодный душ они поставили сейчас всех "новых новых русских"? Релокантов и новых граждан "свободных стран"?
Да, это было сделано намеренно. И показательно. Чтобы продемонстрировать: вы - это не мы. Это одна из граней, часть показательной миссии "дела Дурова".
Павла Дурова, сколько бы паспортов у него не было и сколько бы языков он не знал, и на каких бы суперджетах не летал, на Западе всегда будут воспринимать как русского.
"Для всех наших общих теперь врагов он русский, а потому непредсказуемый и опасный",
как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Дуров и криптовалюта
По сути обвинений будет теперь долго разбираться французское правосудие. Предъявлены шесть обвинений, которые касаются соучастия в распространении незаконного контента в Телеграм.
Самым главным является, скорее всего, обвинение в "администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций". То есть работа в финансовой сфере, с криптовалютой.
С этим у Павла Дурова были проблемы еще раньше.
Несмотря на то, что работать с криптоденьгами ФРС запретила и Маску, и Цукербергу, и Дурову тоже, Дуров практически открыто продолжил работать в этом направлении.
Он решил, что "я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл".
"Тон", криптовалюту, принадлежащую ТГ, начали предлагать в Телеграм в качестве платёжного средства за рекламу с апреля 2024 года.
Поначалу хитренько, исподволь.
"Дуров будет платить админам в крипте".
"Мы запускаем одну из самых щедрых в истории социальных медиа систем вознаграждения для создателей контента", - говорилось в обращении руководства Телеграм.
Щедрость заключалась в том, что админы каналов должны были начать получать за рекламу "деньги Дурова", криптовалюту "тон".
Но все, конечно, сразу поняли, что это за хитрый ход.
Есть такое ощущение, что с этого момента на Дурова и завели дело во Франции. Примерно в это же время - с весны 2024 года.
У Павла Дурова, как у многих людей, которые внезапно разбогатели, есть общий пунктик: они верят в свою исключительность.
"Я не такой, как все".
Павел Дуров
Павел Дуров
Павел Дуров
Это его и подвело. Хорошая деловая наглость, наверное, работает в бизнес среде (тоже не всегда). Но совершенно не работает в том случае, если ты столкнулся с ФРС США.
Потому что на вопрос, "кто руководит Макроном", ответ хорошо знает вся Франция. Макрон - "банкир Ротшильдов".
А дальше несложно все связать в один "кейс": молодой (русский!) выскочка - против мировых финансистов.
"Кейс Дурова"
Случай Дурова, или как сейчас принято говорить, "кейс" - это, конечно, максимально публичная порка, демонстративная акция.
Об этом говорит и подготовка к этому делу. Она внушительная.
Для Дурова припасли далеко не один "крючок".
Около месяца назад в соцсетях начали появляться фотографии трёх детей Дурова и их мамы - Ирины Болгар.
Ирина Болгар и ее дети от Дурова
Ирина Болгар и ее дети от Дурова
Ирина Болгар и ее дети от Дурова
Мать детей Дурова дала интервью и предъявила "Форбс" документы, свидетельства о рождении. Все дети действительно являются детьми Павла Дурова.
Также она попросила внести их в список наследников, который публикует издание.
Дурова всё это не насторожило. А зря. Это было начало, артподготовка к его аресту.
И при том схема та же, что и у Ассанжа. Ему тоже к госизмене и разглашению гостайн приплюсовывали аморалку - изнасилование.
Буквально несколько дней назад выяснилось, что Ирина Болгар подала в Швейцарии иск к Дурову. Не только об алиментах, но и о физическом насилии, которое он якобы проявлял к одному из их общих сыновей.
Это показывает Дурову: если не удастся доказать финансовые и информационные преступления, есть ещё одно дело. Серьёзнейшее. Франция уже попросила у Швейцарии материалы по этому вопросу.
Но есть и еще один "крючок". ЕС начинает расследование о том, что Дуров "нарушал цифровые правила ЕС". Он, возможно, занижал количество пользователей Телеграм в ЕС.
Статистика Телеграм показывала 41 миллион пользователей в Европе. А с уровня 45 миллионов начинаются более строгие правила регуляции.
Если в Брюсселе это докажут, то Дурову грозит еще один суд. И еще один срок. Предположительно 10 лет может потребовать прокуратура. Это к уже имеющимся.
В общем, Швейцария, Бельгия, Франция - внезапно выяснилось, что все хотят привлечь Дурова по целому набору обвинений и дел.
Павел Дуров в галерее
Павел Дуров в галерее
Павел Дуров в галерее
Беги!
"Дуров, беги!"
Так написал на своей страничке депутат французского парламента Флориан Филиппо.
Он посоветовал Павлу "дать большое интервью. И бежать! Покинуть Францию через сухопутную границу легко. Пусть.. защищает свободу слова за пределами страны."
А еще начинается дело о том, что Дуров незаконно получил французский паспорт...
Беги, Дуров!
Если браслета на ноге ещё нет. Или даже с браслетом беги.
Какая ирония судьбы. Чем обернулось бегство за "воздухом свободы", о котором Дуров неоднократно рассказывал, объясняя, зачем он уехал из России.
Поэтому, если Дуров, действительно, решится или решился бежать, для него в полный рост встанет вопрос: куда?
И понятен ответ - только в Россию, потому что только в России его никто не будет сажать в тюрьму. А ведь он бежал отсюда за "воздухом свободы"... Вот и надышался.
 
ФранцияШвейцарияОАЭПавел ДуровЭммануэль МакронTelegramЕСЭксклюзив
 
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