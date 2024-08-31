https://ukraina.ru/20240831/1057117751.html
Арест Дурова: эксперт рассказал, кому и зачем это нужно
Арест Дурова: эксперт рассказал, кому и зачем это нужно - 31.08.2024 Украина.ру
Арест Дурова: эксперт рассказал, кому и зачем это нужно
Арест основателя Telegram Павла Дурова связан с намерением Запада контролировать защищённые мессенджеры и использовать их в пропагандистских целях. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-08-31T06:00
2024-08-31T06:00
2024-08-31T06:00
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пропаганда
русофобия
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Рассматривая арест Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа, эксперт не исключил, что "США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это"."Мы же помним, как они требовали выдачи Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить Telegram вместе с его основателем. Но я все же не думаю, что это было связано с выборами в Штатах. Причина очень проста – до недавнего времени Telegram не был известен широкой американской публике", - заметил Корнилов.Владимир Корнилов: кто он Политолог и историк, обозреватель МИА "Россия сегодня"Он также обратил внимание на такой факт: в первый день ареста Дурова эта тема не была основной для западных СМИ. У эксперта нашлось объяснение этому феномену."Видимо, им нужна была пауза, чтобы понять, как правильно интерпретировать это политическое дело. Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой Telegram. А сейчас видно, что в жители некоторых западных стран проявили интерес к этой платформе. Во Франции резко стало добавляться количество пользователей", - сказал он.Корнилова впечатлило пояснение, которое дала своим читателям британская газета The Times: "Вы наверняка не знали, что такое Telegram. А почему? Потому что вы не живете в тоталитарной стране и не являетесь преступником, насильником и наркоманом. Вам это не нужно было".Эксперт заметил, что у Telegram сейчас около миллиарда пользователей. По его мнению, арест Дурова поспособствует увеличению численности пользователей. Тем более, что западные СМИ и пишут о том, как "Telegram пользуется популярностью только в тоталитарных странах, где жители хотят узнать, как свергнуть свое правительство". Он напомнил, что о время президентской кампании 2020 года в Белоруссии попытки свергнуть Лукашенко назывались "телеграм-революцией"."Так вот мне кажется, что, арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны, который действительно эффективно влиял на определенные умы", - сказал Корнилов.По его мнению, самим фактом ареста Дурову как бы говорят: "Не смей лезть на Запад. Ты не имеешь права тут работать, поскольку педофилы и наркоманы будут пользоваться твоим мессенджером. А вот на Востоке под идеологическим контролем ты можешь публиковать все, что угодно"."Так что арест Дурова связан не с выборами в США, а с намерением Запада взять под контроль наши защищенные мессенджеры (особенно в контексте войны на Украине) и начать внедрять свою пропаганду через Telegram", - резюмировал эксперт.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему на сайте Украина.ру опубликовано экспертное мнение "Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает Безпалько*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, украина, павел дуров, владимир корнилов, telegram, криминал, пропаганда, русофобия, спецслужба
Новости, Запад, Россия, Украина, Павел Дуров, Владимир Корнилов, Telegram, криминал, пропаганда, Русофобия, спецслужба
Арест Дурова: эксперт рассказал, кому и зачем это нужно
Арест основателя Telegram Павла Дурова связан с намерением Запада контролировать защищённые мессенджеры и использовать их в пропагандистских целях. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Рассматривая арест Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа, эксперт не исключил, что "США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это".
"Мы же помним, как они требовали выдачи Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить Telegram вместе с его основателем. Но я все же не думаю, что это было связано с выборами в Штатах. Причина очень проста – до недавнего времени Telegram не был известен широкой американской публике", - заметил Корнилов.
Он также обратил внимание на такой факт: в первый день ареста Дурова эта тема не была основной для западных СМИ. У эксперта нашлось объяснение этому феномену.
"Видимо, им нужна была пауза, чтобы понять, как правильно интерпретировать это политическое дело. Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой Telegram. А сейчас видно, что в жители некоторых западных стран проявили интерес к этой платформе. Во Франции
резко стало добавляться количество пользователей", - сказал он.
Корнилова впечатлило пояснение, которое дала своим читателям британская газета The Times
: "Вы наверняка не знали, что такое Telegram. А почему? Потому что вы не живете в тоталитарной стране и не являетесь преступником, насильником и наркоманом. Вам это не нужно было".
Эксперт заметил, что у Telegram сейчас около миллиарда пользователей. По его мнению, арест Дурова поспособствует увеличению численности пользователей. Тем более, что западные СМИ и пишут о том, как "Telegram пользуется популярностью только в тоталитарных странах, где жители хотят узнать, как свергнуть свое правительство". Он напомнил, что о время президентской кампании 2020 года в Белоруссии
попытки свергнуть Лукашенко
назывались "телеграм-революцией".
"Так вот мне кажется, что, арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны, который действительно эффективно влиял на определенные умы", - сказал Корнилов.
По его мнению, самим фактом ареста Дурову как бы говорят: "Не смей лезть на Запад. Ты не имеешь права тут работать, поскольку педофилы и наркоманы будут пользоваться твоим мессенджером. А вот на Востоке под идеологическим контролем ты можешь публиковать все, что угодно".
"Так что арест Дурова связан не с выборами в США, а с намерением Запада взять под контроль наши защищенные мессенджеры (особенно в контексте войны на Украине) и начать внедрять свою пропаганду через Telegram", - резюмировал эксперт.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента