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Арест Дурова: эксперт рассказал, кому и зачем это нужно

Арест Дурова: эксперт рассказал, кому и зачем это нужно - 31.08.2024 Украина.ру

Арест Дурова: эксперт рассказал, кому и зачем это нужно

Арест основателя Telegram Павла Дурова связан с намерением Запада контролировать защищённые мессенджеры и использовать их в пропагандистских целях. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-08-31T06:00

2024-08-31T06:00

2024-08-31T06:00

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Рассматривая арест Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа, эксперт не исключил, что "США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это"."Мы же помним, как они требовали выдачи Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить Telegram вместе с его основателем. Но я все же не думаю, что это было связано с выборами в Штатах. Причина очень проста – до недавнего времени Telegram не был известен широкой американской публике", - заметил Корнилов.Владимир Корнилов: кто он Политолог и историк, обозреватель МИА "Россия сегодня"Он также обратил внимание на такой факт: в первый день ареста Дурова эта тема не была основной для западных СМИ. У эксперта нашлось объяснение этому феномену."Видимо, им нужна была пауза, чтобы понять, как правильно интерпретировать это политическое дело. Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой Telegram. А сейчас видно, что в жители некоторых западных стран проявили интерес к этой платформе. Во Франции резко стало добавляться количество пользователей", - сказал он.Корнилова впечатлило пояснение, которое дала своим читателям британская газета The Times: "Вы наверняка не знали, что такое Telegram. А почему? Потому что вы не живете в тоталитарной стране и не являетесь преступником, насильником и наркоманом. Вам это не нужно было".Эксперт заметил, что у Telegram сейчас около миллиарда пользователей. По его мнению, арест Дурова поспособствует увеличению численности пользователей. Тем более, что западные СМИ и пишут о том, как "Telegram пользуется популярностью только в тоталитарных странах, где жители хотят узнать, как свергнуть свое правительство". Он напомнил, что о время президентской кампании 2020 года в Белоруссии попытки свергнуть Лукашенко назывались "телеграм-революцией"."Так вот мне кажется, что, арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны, который действительно эффективно влиял на определенные умы", - сказал Корнилов.По его мнению, самим фактом ареста Дурову как бы говорят: "Не смей лезть на Запад. Ты не имеешь права тут работать, поскольку педофилы и наркоманы будут пользоваться твоим мессенджером. А вот на Востоке под идеологическим контролем ты можешь публиковать все, что угодно"."Так что арест Дурова связан не с выборами в США, а с намерением Запада взять под контроль наши защищенные мессенджеры (особенно в контексте войны на Украине) и начать внедрять свою пропаганду через Telegram", - резюмировал эксперт.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему на сайте Украина.ру опубликовано экспертное мнение "Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает Безпалько*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента

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новости, запад, россия, украина, павел дуров, владимир корнилов, telegram, криминал, пропаганда, русофобия, спецслужба