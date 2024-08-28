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"Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает Безпалько

"Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает Безпалько - 28.08.2024 Украина.ру

"Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает Безпалько

Арест основателя Telegram Павла Дурова вызвал международный резонанс. Скандальными выглядят и предлог, и обстоятельства ареста. С неудобными вопросами к президенту и правоохранителям Франции, с призывами освободить Дурова обратились известные люди и общественные организации со всего мира.

2024-08-28T13:37

2024-08-28T13:37

2024-08-28T13:37

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О причинах пристального интереса западных спецслужб к основателю популярного сервиса рассказал Украине.ру российский политолог, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько."Задержание Павла Дурова несколько загадочно в том смысле, что человек он не глупый и мог предполагать, что его арестуют. Тем более, что ордер на его арест был выписан во Франции давно, - сказал Безпалько. - Другое дело, что ордер этот был "заморожен" и активирован за несколько минут до посадки самолёта с Дуровым в Париже".Эксперт не согласился с расхожим мнением о непревзойдённой защищённости Telegram от взлома специалистами спецслужб. По словам Безпалько, подобные мифы создавались целенаправленно и сопровождали рекламные кампании конкурирующих IT-компаний - особенно молодых, претендующих на часть давно поделенного высокодоходного рынка."Когда начинают говорить, что "ключи от "Телеграма" могут быть переданы разведкам" и "может быть прочитана вся секретная переписка", то это большое преувеличение. Спецслужбы давно могут просматривать переписку в "Телеграме" и не только, в любых мессенджерах. С этим проблем у спецслужб нет", - уверен Безпалько.При этом он заметил, что "возможно, сам по себе "Телеграм", который стал крайне популярным в последнее время, привлёк внимание не столько в контексте коммерческой конкуренции, сколько политической целесообразности".О коммерческом успехе сервисов, созданных Дуровым и его командой, по мнению Безпалько говорит ряд фактов."Например, в Индии "Телеграм" скачали 83 миллиона [раз], в США было порядка 20 миллионов скачиваний – причём за несколько дней после того, как там запретили ряд соцсетей. И в целом по другим странам наблюдается взрывной рост популярности этого сервиса", - обратил внимание эксперт.Поэтому, полагает Безпалько, "в целом, скорее всего, "проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния"."Сам Дуров называл Telegram крепостью на вершине холма, - констатировал Безпалько. – Всё идёт к тому, что эта крепость теперь должна стрелять в одну сторону – в сторону России, в сторону её союзников, в сторону тех стран, которые Запад считает своими врагами".Ранее выяснилось, что Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад

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новости, франция, россия, украина, павел дуров, богдан безпалько, telegram, репрессии, it-специалисты, it-компания, it-сектор, эксперты, спецслужба, контроль, кибербезопасность, киберпреступность, киберзащита, кибершпионаж, интернет, международное право, криминал