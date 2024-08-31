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Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение"

Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение" - 31.08.2024 Украина.ру

Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение"

Вопрос разрушения мостов при проведении СВО стоит с самого начала спецоперации. ВСУ взрывают мосты в Курской области, а российская армия наводит понтонные переправы. Возможно и нужно ли уничтожать мосты? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-31T09:58

2024-08-31T09:58

2024-08-31T09:58

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"Одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое через Днепр, долина которого 8-10 километров. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, пропускная способность таких сооружений критически мала по сравнению со стационарным мостом. И его легко уничтожат РСЗО или ФАБы", - отметил эксперт.По его подсчётам, берега Днепра соединяют 33 моста. Два из них находятся на реконструкции. Есть комбинированные мосты – по ним проходит железная и автомобильная дороги. Есть мосты исключительно железнодорожные. По мнению Подлесного, в интересах СВО достаточно будет уничтожить 10 из них.Есть ли такая возможность? Да, есть, - констатировал Подлесный. - Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они могут обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца"."Искандеры" также могут справиться с разрушением мостов, снабжающих ВСУ. Подлесный сослался на заявления военных экспертов, заявлявших о возможности уничтожения таких объектов."Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение", - сдал вывод Подлесный."Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют, чтобы мы сделали то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на линии боевого соприкосновения и по которым летит то, что перевозят через Днепр по этим мостам. А наши ВКС выполнят эту задачу быстро", - уверен эксперт.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровскна сайте Украина.ру

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