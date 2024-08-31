Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение" - 31.08.2024 Украина.ру
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Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение"
Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение" - 31.08.2024 Украина.ру
Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение"
Вопрос разрушения мостов при проведении СВО стоит с самого начала спецоперации. ВСУ взрывают мосты в Курской области, а российская армия наводит понтонные переправы. Возможно и нужно ли уничтожать мосты? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-31T09:58
2024-08-31T09:58
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днепр
россия
курская область
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"Одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое через Днепр, долина которого 8-10 километров. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, пропускная способность таких сооружений критически мала по сравнению со стационарным мостом. И его легко уничтожат РСЗО или ФАБы", - отметил эксперт.По его подсчётам, берега Днепра соединяют 33 моста. Два из них находятся на реконструкции. Есть комбинированные мосты – по ним проходит железная и автомобильная дороги. Есть мосты исключительно железнодорожные. По мнению Подлесного, в интересах СВО достаточно будет уничтожить 10 из них.Есть ли такая возможность? Да, есть, - констатировал Подлесный. - Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они могут обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца"."Искандеры" также могут справиться с разрушением мостов, снабжающих ВСУ. Подлесный сослался на заявления военных экспертов, заявлявших о возможности уничтожения таких объектов."Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение", - сдал вывод Подлесный."Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют, чтобы мы сделали то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на линии боевого соприкосновения и по которым летит то, что перевозят через Днепр по этим мостам. А наши ВКС выполнят эту задачу быстро", - уверен эксперт.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровскна сайте Украина.ру
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новости, днепр, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, днепр (река), днепропетровск, днепропетровская область, вкс, мост, инфраструктура, сво, александр чаленко, илья мощанский, украина.ру
Новости, Днепр, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Днепр (река), Днепропетровск, Днепропетровская область, ВКС, мост, инфраструктура, СВО, Александр Чаленко, Илья Мощанский, Украина.ру

Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение"

09:58 31.08.2024
 
© Украина.руПодлесный. Карта СВО
Подлесный. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Украина.ру
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Вопрос разрушения мостов при проведении СВО стоит с самого начала спецоперации. ВСУ взрывают мосты в Курской области, а российская армия наводит понтонные переправы. Возможно и нужно ли уничтожать мосты? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
"Одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое через Днепр, долина которого 8-10 километров. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, пропускная способность таких сооружений критически мала по сравнению со стационарным мостом. И его легко уничтожат РСЗО или ФАБы", - отметил эксперт.
По его подсчётам, берега Днепра соединяют 33 моста. Два из них находятся на реконструкции. Есть комбинированные мосты – по ним проходит железная и автомобильная дороги. Есть мосты исключительно железнодорожные. По мнению Подлесного, в интересах СВО достаточно будет уничтожить 10 из них.
Есть ли такая возможность? Да, есть, - констатировал Подлесный. - Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они могут обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца".
"Искандеры" также могут справиться с разрушением мостов, снабжающих ВСУ. Подлесный сослался на заявления военных экспертов, заявлявших о возможности уничтожения таких объектов.
"Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение", - сдал вывод Подлесный.
"Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют, чтобы мы сделали то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на линии боевого соприкосновения и по которым летит то, что перевозят через Днепр по этим мостам. А наши ВКС выполнят эту задачу быстро", - уверен эксперт.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки
Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровскна сайте Украина.ру
 
НовостиДнепрРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВСУДнепр (река)ДнепропетровскДнепропетровская областьВКСмостинфраструктураСВОАлександр ЧаленкоИлья МощанскийУкраина.ру
 
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