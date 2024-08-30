https://ukraina.ru/20240830/1057134772.html

"Очень экстравагантное существо": эксперт оценил шансы кандидата в президенты США

"Очень экстравагантное существо": эксперт оценил шансы кандидата в президенты США - 30.08.2024 Украина.ру

"Очень экстравагантное существо": эксперт оценил шансы кандидата в президенты США

Родственник убитого президента США, ныне претендующий на высший государственный пост, попытался стать третьей силой в противостоянии Дональда Тармпа и Джозефа Байдена. О перипетиях выборной гонки в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер

2024-08-30T10:00

2024-08-30T10:00

2024-08-30T10:00

новости

сша

украина

россия

грег вайнер

дональд трамп

роберт кеннеди-младший

демократическая партия

президентские выборы

президент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054429285_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_18088d733c0e003acf574b502ae579c2.jpg

Дональд Трамп заручился поддержкой самого успешного за последние 30 лет независимого кандидата в президенты США, демократа, юриста Роберта Кеннеди-младшего, который изначально баллотировался от Демократической партии, но позже покинул её ряды.Также Трамп привлек к предстоящим дебатам бывшую конгрессвумен, подполковника Тулси Габбард, покинувшую Демпартию из-за несогласия с позицией по Украине. Ранее Габбард уличила Харрис в лицемерии, заявив, что последняя пользовалась своей властью над людьми и сажала в тюрьму невиновных."Помню Кеннеди еще с начала 80-х годов, когда он вел себя крайне неадекватно. Очень экстравагантное существо. И у Кеннеди-младшего нет обаяния, шарма, знаний и понимания политической ситуации, какие мы видели у его отца и дяди", - отметил Вайнер.По мнению эксперта, многие голосовали за Кеннеди-младшего в выборе между Трампом и Байденом. В итоге те 4%, которые не желали голосовать за двух номинальных лидеров Республиканской и Демократической партии, отдали голоса за Кеннеди. Однако сейчас ситуация иная, констатировал Вайнер."Никто не измерял настроения электората Кеннеди. Не факт, что "его голоса" достанутся Трампу. Энное число народа поддерживает Кеннеди в Массачусетсе, но это не значит, что с ним вся Америка", - сказал эксперт.Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу"Еще момент: Кеннеди-младший не окончил свою кампанию, а приостановил ее. Неизвестно, вернется он в избирательную гонку, сколько стоит его поддержка, и так далее", - добавил американист.Полный текст интервью Трамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, грег вайнер, дональд трамп, роберт кеннеди-младший, демократическая партия, президентские выборы, президент сша, политтехнологии