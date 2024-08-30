https://ukraina.ru/20240830/1057133973.html

Из Patriot да по F-16 - ВСУ оскандалились с истребителем. Главное на Украине на утро 30 августа

Из Patriot да по F-16 - ВСУ оскандалились с истребителем. Главное на Украине на утро 30 августа - 30.08.2024 Украина.ру

Из Patriot да по F-16 - ВСУ оскандалились с истребителем. Главное на Украине на утро 30 августа

Стало известно, из чего украинцы сбили переданный им F-16

2024-08-30T09:30

2024-08-30T09:30

2024-08-30T09:31

эксклюзив

хроники

украина

россия

сша

марьяна безуглая

родион мирошник

юрий игнат

вооруженные силы украины

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056695504_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_585641366d9f08d072ef6ef270f966a6.jpg

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит не просто украинской же ПВО, но поставленным Западом комплексом Patriot"По моей информации F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением". Происшествие произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа. Война — это война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в Командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основании правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском (Красноармейском — Ред.) направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук (командующий Воздушных сил ВСУ — Ред.) остаётся на должности", - написала Безуглая на своей странице в соцсети.Военный лётчик, автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, отметил, что версия о поражении F-16 ЗРК Patriot объясняет, почему Месь не выжил."Нормальная версия про сбитие "Патриотом" F-16 с украинским лётчиком внутри. Его ракета бьёт самолёт сверху, и Б/Ч там мощнейшая, не оставляя летчику шансов на катапультирование. В случае поломки, столкновения с каким-то объектом в небе, "Рыбалунь" ("Moonfish" - Ред.) скорее всего бы нормально прыгнул. Сбивание ракеты и БПЛА особо сложным занятием не назвать. Ошибиться там ну очень проблематично. Ну и теперь понятно, что американцы не поставили систему "свой - чужой" либо на Патриоты, либо на F-16, это очень хорошо", - отметил он.Официально о потере F-16 стало известно вечером 29 августа."Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооружённых сил Украины. Во время воздушного боя самолёты F-16 продемонстрировали свою большую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага. Во время захода на следующую цель с одним из самолётов была утрачена связь. Как выяснилось позднее, самолёт потерпел крушение, лётчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолёта", - гласило сообщение в телеграм-канале Генерального штаба ВСУ.Имя Меся там не называлось. Лётчика упомянули в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в одной из соцсетей."Защищая нашу страну, погиб лётчик Воздушных сил Вооружённых сил Украины Алексей Месь. Он героически провёл свой последний бой в небе. 26 августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", - указывалось в сообщении командования ВС ВСУ вечером 29 августа.Похоронили Меся 29 августа. Посмертно ему присвоили звание полковник.Украинские СМИ сообщили, что Месь был одним из тех, кто лоббировал предоставление Украине F-16."На этой фотографии наши лётчики Андрей Пильщиков "Джус" и Алексей Месь "Moonfish" - они были теми, кто активно лоббировал получение Украиной F-16. "Джус" погиб 25 августа 2023 года, "Moonfish" полёг 26 августа 2024 года", - писало на своей странице в соцсетях издание "Украинская правда".Примечательно, что заявление Безуглой о причинах гибели военлёта вызвало скандал на Украине. Посадить потребовали не командование ВС ВСУ, а саму Безуглую. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал СБУ и ГБР открыть дело против депутата Рады."Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!" – заявил он.Прокомментировал произошедшее на Украине и посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Первый свой F-16 ВСУшники сбили сами! Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили американской системой ПВО Patriot из-за "дискоординации между подразделениями" ВСУ. Достойное начало для нового "ундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой… Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии за сбитый вражеский F16, сами сбили!" - написал Мирошник в своём телеграм-канале.Немецкий журналист-русофоб Юлиан Рёпке заявил, что западные СМИ распространяли ложную информацию о причинах крушения американского истребителя F-16 на Украине вместо того, чтобы признать правду."Вместо того, чтобы открыто признать это, была распространена альтернативная правда", — написал Репке на своей странице в соцсети Х.По словам журналиста, уже несколько источников подтвердили тот факт, что предоставленный США самолёт был сбит американским же комплексом ПВО.Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх вечером 29 августа отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ о том, что Украина сбила принадлежащий ей истребитель F-16 из собственной зенитной системы Patriot."Я не готова подтвердить эту информацию", - сказала Сингх в ходе брифинга, комментируя публикации в СМИ.По её словам, Украина не обращалась к США с запросом принять участие в расследовании инцидента с крушением переданного ВСУ истребителя, а также с просьбой оказать помощь."Мне не известно о каких-либо запросах о помощи от украинской стороны. Я предлагаю вам обратиться к украинской стороне касательно данного инцидента", - отметила Сингх в ходе брифинга.При этом она отказалась конкретизировать, каким в общей сложности числом истребителей данного типа располагает Украина.О происходящем на фронтах - в интервью Дениса Рудометова с военным экспертом Алексеем Леонковым "Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ".

https://ukraina.ru/20240829/1057128191.html

https://ukraina.ru/20240829/1057115452.html

https://ukraina.ru/20240829/1057109491.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, марьяна безуглая, родион мирошник, юрий игнат, вооруженные силы украины, сбу, гбр, f-16