Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ

Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступил

Продвижение российской армии в Донбассе позволит взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. А это означает перерезание путей снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении и создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса.