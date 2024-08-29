Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ - 29.08.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ
Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ - 29.08.2024 Украина.ру
Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ
Покровск, Угледар, Краматорск, Славянск — это линия обороны, которая существовала восемь лет. Когда началась СВО, ее стали доукреплять. Мы уже взяли первую и вторую линии обороны, назову известные пункты этих линий - это Волноваха и Авдеевка соответственно.
2024-08-29T18:58
2024-08-29T18:58
спецоперация
россия
угледар
краматорск
вооруженные силы украины
украина.ру
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Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Третья линия имеет часть укреплений, но если мы ее возьмем, то зайдем в тыл угледарской группировки, а с юга - в тыл славянско-краматорской.Если перережем пути снабжения, возьмем под контроль ротацию, и противник будет вынужден оставлять эти укрепрайоны. Делать это, когда мы под огневым контролем держим всю территорию, значит, нести большие потери. Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у них проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится для ВСУ катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.Попытки затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп нашего наступления. А мы наступаем с таким расчетом, чтобы подтягивать материльно-техническое снабжение. Чтобы вырвавшаяся вперед группировка не попала в затруднительное положение.
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россия
угледар
краматорск
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, россия, угледар, краматорск, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Россия, Угледар, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ

18:58 29.08.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Леонков
Леонков - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Покровск, Угледар, Краматорск, Славянск — это линия обороны, которая существовала восемь лет. Когда началась СВО, ее стали доукреплять. Мы уже взяли первую и вторую линии обороны, назову известные пункты этих линий - это Волноваха и Авдеевка соответственно.
Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Третья линия имеет часть укреплений, но если мы ее возьмем, то зайдем в тыл угледарской группировки, а с юга - в тыл славянско-краматорской.
Если перережем пути снабжения, возьмем под контроль ротацию, и противник будет вынужден оставлять эти укрепрайоны. Делать это, когда мы под огневым контролем держим всю территорию, значит, нести большие потери.

Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части. А неразумный скажет им сидеть до конца и будет рассказывать про очередную "фортецю". Но те, кто останутся в этих укрепрайонах, будут обречены, - считает эксперт.

Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у них проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится для ВСУ катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.
Попытки затыкать дыры мобилизованными лишь замедляют темп нашего наступления. А мы наступаем с таким расчетом, чтобы подтягивать материльно-техническое снабжение. Чтобы вырвавшаяся вперед группировка не попала в затруднительное положение.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
ЛНР и Харьковская область
Перенджиев. Карта СВО
Вчера, 19:34
Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступилПродвижение российской армии в Донбассе позволит взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. А это означает перерезание путей снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении и создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса.
 
СпецоперацияРоссияУгледарКраматорскВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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