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США повышают градус напряженности с Россией - Захарова

США повышают градус напряженности с Россией - Захарова - 30.08.2024 Украина.ру

США повышают градус напряженности с Россией - Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрешение Вашингтона Украине использовать американское оружие в Курской области, передает РИА Новости

2024-08-30T08:49

2024-08-30T08:49

2024-08-30T08:49

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Она отметила, что "США фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины".В подтверждение своим словам она привела высказывание заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, которая заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской областиТакже она напомнила о недавних словах координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории "ответил, что по сути такие обсуждения США с неонацистским и, как продемонстрировали последние события, террористическим режимом в Киеве ведутся "в частном порядке".Подробнее о зависимости Украины от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, новости, сша, россия, мария захарова, джон кирби, пентагон