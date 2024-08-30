https://ukraina.ru/20240830/1057132857.html
США повышают градус напряженности с Россией - Захарова
США повышают градус напряженности с Россией - Захарова - 30.08.2024 Украина.ру
США повышают градус напряженности с Россией - Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрешение Вашингтона Украине использовать американское оружие в Курской области, передает РИА Новости
2024-08-30T08:49
2024-08-30T08:49
2024-08-30T08:49
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сша
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мария захарова
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Она отметила, что "США фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины".В подтверждение своим словам она привела высказывание заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, которая заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской областиТакже она напомнила о недавних словах координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории "ответил, что по сути такие обсуждения США с неонацистским и, как продемонстрировали последние события, террористическим режимом в Киеве ведутся "в частном порядке".Подробнее о зависимости Украины от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, новости, сша, россия, мария захарова, джон кирби, пентагон
Украина, Новости, США, Россия, Мария Захарова, Джон Кирби, Пентагон
США повышают градус напряженности с Россией - Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрешение Вашингтона Украине использовать американское оружие в Курской области, передает РИА Новости
Она отметила, что "США фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины".
"Вашингтон, обуреваемый своими гегемонистскими амбициями и стремлением нанести нашей стране "стратегическое поражение", раз за разом повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать", - сказала Захарова.
В подтверждение своим словам она привела высказывание заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, которая заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области
Также она напомнила о недавних словах координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории "ответил, что по сути такие обсуждения США с неонацистским и, как продемонстрировали последние события, террористическим режимом в Киеве ведутся "в частном порядке".
Подробнее о зависимости Украины от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.