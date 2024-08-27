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"Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп

"Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп - 27.08.2024 Украина.ру

"Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп

Украина не обладает мощной армией, сопоставимой с российской, и лишь выпрашивает деньги у США. Об этом заявил экс-президент США и нынешний кандидат на пост президента Дональд Трамп

2024-08-27T11:52

2024-08-27T11:52

2024-08-27T11:52

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Он подверг резкой критике курс Джозефа Байдена. Особой критики удостоилась внешняя политика нынешней администрации Белого дома.Трамп уверен, что $250 миллиардов из средств налогоплательщиков его страны были потрачены на поддержку Киева в условиях СВО. По мнению политика, это вдвойне сомнительно, учитывая, что "Европа" (из контекста следует, что Евросоюз) потратила около $80 млрд."И я сказал, что они должны сравняться, потому что это гораздо важнее для Европы, чем для нас. Нас разделяет океан, а Россия находится прямо на их пороге. Украина всегда была своего рода буфером. Для России это всегда составляло некоторые сложности. Правда, Украина какое-то время была частью России и СССР", - поведал Трамп.Он уверен, что страны Евросоюза "должны были потратить на $150 млрд больше, чем они заплатили" в истории с поддержкой нынешнего руководства Украины в противостоянии с Россией. Однако вместо выравнивания расходов на поддержку Киева в СВО европейские партнёры США продолжают "лгать", констатировал Трамп.Он заявил в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану, что в начале своего президентского срока "восстановил армию" США, застав её с опустошёнными складами. Трамп вспомнил, что "это было ужасно, у нас не было боеприпасов"."Наши запасы боеприпасов были пусты, потому что мы отдали их всем этим людям, которых мы защищаем и которые ненавидят нас", - констатировал Трамп.Он сообщил, что в первый год своего пребывания в должности президента столкнулся с замалчиванием проблемы и вынужден был позаботиться о заполнении складов боеприпасов, которых "не было". В результате "наши пустые склады были забиты полностью". Однако затем, сказал Трамп, "ребята" из администрации Джо Байдена разбазарили львиную долю накопленного имущества армии США."Теперь у нас нет боеприпасов, - с сожалением констатировал Трамп. - Опять же, эти ребята передали боеприпасы Украине. Они отправили туда огромное количество ракет и патронов, и прочего, отправленного на Украину".С другой стороны, заметил Трамп, без помощи США руководители Украины в противостоянии с Россией "проиграли бы в первую неделю". Поэтому значение западной помощи для Киева было определяющим, по словам Трампа."И мы помогли им, и Европа помогла им", - сказал он, описывая спасение Западом режима Зеленского.Также на эту тему публикация Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, ес, сво, украина-нато, нато, военная помощь, военная техника