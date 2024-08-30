"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС - 30.08.2024 Украина.ру
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"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС - 30.08.2024 Украина.ру
"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
Из всех точек, которые выбрали для атаки российские войска, наиболее болезненным для Украины стало попадание по Киевской ГЭС. На самом деле была повреждена часть плотины – подстанция (рабочая поверхность). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T04:30
2024-08-30T04:30
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украина
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гэс
ракетный удар
энергетика
минобороны рф
удары
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На днях российские военные нанесли массированный дистанционный удар по территории Украины. Были поражены даже те объекты, по которым ранее или вообще не били, или не били долгое время.Из всех точек, которые выбрали российские войска для этой атаки, наиболее болезненным для Украины стало попадание по Киевской ГЭС, сообщил эксперт.Российские наблюдатели и вражеская пропаганда утверждают, что удар пришелся по дамбе. На самом же деле была повреждена часть плотины – подстанция (рабочая поверхность), уточнил Зимовский.Украинцы реагируют на это очень болезненно, но конкретно в этой атаке ничего нового для них не было. Потому что по целям, которые обозначили в Минобороны РФ, удары наносились и ранее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руПодробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, гэс, ракетный удар, энергетика, минобороны рф, удары, сво
Новости, Украина, Россия, ГЭС, ракетный удар, энергетика, Минобороны РФ, удары, СВО

"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС

04:30 30.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкПлотина Киевской ГЭС на Киевском море в Украине.
Плотина Киевской ГЭС на Киевском море в Украине. - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Из всех точек, которые выбрали для атаки российские войска, наиболее болезненным для Украины стало попадание по Киевской ГЭС. На самом деле была повреждена часть плотины – подстанция (рабочая поверхность). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
На днях российские военные нанесли массированный дистанционный удар по территории Украины. Были поражены даже те объекты, по которым ранее или вообще не били, или не били долгое время.
Из всех точек, которые выбрали российские войска для этой атаки, наиболее болезненным для Украины стало попадание по Киевской ГЭС, сообщил эксперт.
Российские наблюдатели и вражеская пропаганда утверждают, что удар пришелся по дамбе. На самом же деле была повреждена часть плотины – подстанция (рабочая поверхность), уточнил Зимовский.
"Многие видели, как наша ракета "упала в воду". На самом деле это была доставка тяжелого фугасного заряда в подводную часть плотины. А дальше вода дырочку найдет", — подчеркнул он.
Украинцы реагируют на это очень болезненно, но конкретно в этой атаке ничего нового для них не было. Потому что по целям, которые обозначили в Минобороны РФ, удары наносились и ранее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру
Вчера, 15:49
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05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
04:30"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
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