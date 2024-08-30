"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
Из всех точек, которые выбрали для атаки российские войска, наиболее болезненным для Украины стало попадание по Киевской ГЭС. На самом деле была повреждена часть плотины – подстанция (рабочая поверхность). Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
На днях российские военные нанесли массированный дистанционный удар по территории Украины. Были поражены даже те объекты, по которым ранее или вообще не били, или не били долгое время.
Из всех точек, которые выбрали российские войска для этой атаки, наиболее болезненным для Украины стало попадание по Киевской ГЭС, сообщил эксперт.
Российские наблюдатели и вражеская пропаганда утверждают, что удар пришелся по дамбе. На самом же деле была повреждена часть плотины – подстанция (рабочая поверхность), уточнил Зимовский.
"Многие видели, как наша ракета "упала в воду". На самом деле это была доставка тяжелого фугасного заряда в подводную часть плотины. А дальше вода дырочку найдет", — подчеркнул он.
Украинцы реагируют на это очень болезненно, но конкретно в этой атаке ничего нового для них не было. Потому что по целям, которые обозначили в Минобороны РФ, удары наносились и ранее, заключил собеседник издания.
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