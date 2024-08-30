Военный эксперт объяснил, был ли захват АЭС первоначальной целью операции ВСУ в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Теми силами, которые были брошены ВСУ на Курское направление, операция по захвату КАЭС вряд ли могла бы получиться даже при всех идеальных предположениях и составляющих. Эту версию можно рассматривать как рабочую, но не основную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
В операции ВСУ в Курской области версию захвата АЭС можно рассматривать как рабочую, но не основную. С учетом информации, которая поступала о количестве украинских войск, они могли попытаться продвинуться в данном направлении, рассказал эксперт.
Но чем ближе к АЭС, тем больше там находилось российских подразделений. В этом случае для ВСУ "протопать" 60 километров за один день — сложная для реализации задача, отметил он.
"Скорее всего, теми силами, которые были брошены на это направление со стороны ВСУ, такая операция вряд ли могла бы получиться даже при всех идеальных предположениях и составляющих", - указал Орлов.
Я думаю, что у данной операции было несколько ключевых задач. Во-первых, захват территории, во-вторых, они планировали ввести в бой какие-то дополнительные резервы, но что-то у них не получилось. В итоге сама эта операция забуксовала и сегодня имеет такой вид, заключил собеседник издания.
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