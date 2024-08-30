https://ukraina.ru/20240830/1057117076.html

Военный эксперт объяснил, был ли захват АЭС первоначальной целью операции ВСУ в Курской области

Военный эксперт объяснил, был ли захват АЭС первоначальной целью операции ВСУ в Курской области - 30.08.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, был ли захват АЭС первоначальной целью операции ВСУ в Курской области

Теми силами, которые были брошены ВСУ на Курское направление, операция по захвату КАЭС вряд ли могла бы получиться даже при всех идеальных предположениях и составляющих. Эту версию можно рассматривать как рабочую, но не основную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-08-30T03:15

2024-08-30T03:15

2024-08-30T03:15

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В операции ВСУ в Курской области версию захвата АЭС можно рассматривать как рабочую, но не основную. С учетом информации, которая поступала о количестве украинских войск, они могли попытаться продвинуться в данном направлении, рассказал эксперт.Но чем ближе к АЭС, тем больше там находилось российских подразделений. В этом случае для ВСУ "протопать" 60 километров за один день — сложная для реализации задача, отметил он.Я думаю, что у данной операции было несколько ключевых задач. Во-первых, захват территории, во-вторых, они планировали ввести в бой какие-то дополнительные резервы, но что-то у них не получилось. В итоге сама эта операция забуксовала и сегодня имеет такой вид, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру

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новости, курская область, россия, всу, вторжение, аэс, сво, резервы, атомная энергетика