https://ukraina.ru/20240829/1057105103.html

Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины

Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины - 29.08.2024 Украина.ру

Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины

Реальная граница на Украине должна определяться естественными рубежами и железными дорогами. Есть две главные железнодорожные магистрали. Это центр России, Харьков и Крым. А также дорога Одесса - Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-29T04:30

2024-08-29T04:30

2024-08-29T04:30

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черное море

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Реальная граница, которую должна "прочертить" Россия на Украине должна определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должна проходить граница, отметил политолог. Граница должна проходить и в районе Кривого Рога, чтобы отрезать Черное море и выход к Приднестровью. Это полностью решает проблему с Молдавией. Таким образом, мы прикрываем и гагаузов. Россия не должна бросать эти народы, указал Суздальцев."Все, что остается, нас волнует уже в меньшей степени. При этом две трети сейчас неработающих газопроводов будут идти по территории, которую контролирует Россия. Это не означает вступление этих территорий в состав России", — пояснил он.Если смотреть по вертикали — это Левобережье, горизонтально — это Кривой Рог, от Приднестровья до Днепра. Но все равно нужно понимать, что даже остаток Украины — это вечная проблема для России. 350 лет совместной жизни с Украиной — это постоянные проблемы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой — в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057097690.html

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новости, украина, россия, приднестровье, андрей суздальцев, граница, железная дорога, киев, кривой рог, черное море, молдавия, днепр