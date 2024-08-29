Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины - 29.08.2024 Украина.ру
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Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины
Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины - 29.08.2024 Украина.ру
Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины
Реальная граница на Украине должна определяться естественными рубежами и железными дорогами. Есть две главные железнодорожные магистрали. Это центр России, Харьков и Крым. А также дорога Одесса - Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-29T04:30
2024-08-29T04:30
новости
украина
россия
приднестровье
андрей суздальцев
граница
железная дорога
киев
кривой рог
черное море
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Реальная граница, которую должна "прочертить" Россия на Украине должна определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должна проходить граница, отметил политолог. Граница должна проходить и в районе Кривого Рога, чтобы отрезать Черное море и выход к Приднестровью. Это полностью решает проблему с Молдавией. Таким образом, мы прикрываем и гагаузов. Россия не должна бросать эти народы, указал Суздальцев."Все, что остается, нас волнует уже в меньшей степени. При этом две трети сейчас неработающих газопроводов будут идти по территории, которую контролирует Россия. Это не означает вступление этих территорий в состав России", — пояснил он.Если смотреть по вертикали — это Левобережье, горизонтально — это Кривой Рог, от Приднестровья до Днепра. Но все равно нужно понимать, что даже остаток Украины — это вечная проблема для России. 350 лет совместной жизни с Украиной — это постоянные проблемы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой — в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240828/1057097690.html
украина
россия
приднестровье
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новости, украина, россия, приднестровье, андрей суздальцев, граница, железная дорога, киев, кривой рог, черное море, молдавия, днепр
Новости, Украина, Россия, Приднестровье, Андрей Суздальцев, граница, железная дорога, Киев, Кривой Рог, Черное море, Молдавия, Днепр

Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины

04:30 29.08.2024
 
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© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Реальная граница на Украине должна определяться естественными рубежами и железными дорогами. Есть две главные железнодорожные магистрали. Это центр России, Харьков и Крым. А также дорога Одесса - Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Реальная граница, которую должна "прочертить" Россия на Украине должна определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должна проходить граница, отметил политолог.

"Есть две главные железнодорожные магистрали. Это центр России, Харьков и Крым. И дорога Одесса - Москва. Они должны быть в наших руках. В этом перекрестье — левобережная Украина, включая левобережную часть Киева", — отметил эксперт.

Граница должна проходить и в районе Кривого Рога, чтобы отрезать Черное море и выход к Приднестровью. Это полностью решает проблему с Молдавией. Таким образом, мы прикрываем и гагаузов. Россия не должна бросать эти народы, указал Суздальцев.
"Все, что остается, нас волнует уже в меньшей степени. При этом две трети сейчас неработающих газопроводов будут идти по территории, которую контролирует Россия. Это не означает вступление этих территорий в состав России", пояснил он.
Если смотреть по вертикали — это Левобережье, горизонтально — это Кривой Рог, от Приднестровья до Днепра. Но все равно нужно понимать, что даже остаток Украины — это вечная проблема для России. 350 лет совместной жизни с Украиной — это постоянные проблемы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру
Вчера, 19:05
Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий27 августа в Киеве были проведены совещание относительно защиты национальных интересов, форум "Украина 2024. Независимость" и пресс-конференция Зеленского. В ходе мероприятий в общих чертах была описана новая военно-политическая стратегия украинской власти. Но именно в самых общих чертах. Подробности по-прежнему неясны
 
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