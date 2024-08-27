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Украинская банда и курские убийства

Украинская банда и курские убийства - 27.08.2024 Украина.ру

Украинская банда и курские убийства

Я много раз говорил и писал, что глубокой ошибкой как союзников, так и противников Украины является отношение к ней, как к государству. Она лишь внешне напоминает государство, являясь по сути самой обычной бандой.

2024-08-27T21:11

2024-08-27T21:11

2024-08-27T21:11

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Банда тоже контролирует территорию. Некоторые банды во время гражданской войны контролировали большие территории, размером в несколько областей и обладали "армиями" в несколько десятков тысяч штыков, с бронепоездами, артиллерией и даже аэропланами. Это больше, чем белая армия генерала Миллера на севере, "Земская рать" Дитерихса на Дальнем Востоке или армия советского Туркестана.Бандиты могли выпускать свои деньги, иметь знамя и гимн, реже нечто вроде герба (какую-то эмблему). В общем, определённые внешние признаки государства есть у любой банды. В принципе банда может и все внешние признаки государства создать, но это ей не надо – ни к чему, лишняя трата ресурсов.Главное отличие банды от государства – государство ориентировано на производство, на увеличение своей ресурсной базы, банда ориентирована на грабёж, на проедание своей ресурсной базы. Именно поэтому важнейшей функцией для банды является функция силового подавления, организацией жизни на подконтрольных территориях она вообще не занимается, только их более-менее упорядоченным грабежом.Именно поэтому самые сильные банды проигрывают в конечном итоге самым слабым государствам. Банда истощает ресурсную базу кормящего её региона и по мере её истощения слабеет, распадается и ищет себе новый кормящий регион. Государство же собирает и концентрирует против банды свои ресурсы. Даже если поначалу оно ресурсно уступает банде, со временем перевес в ресурсах переходит к нему. Его силы увеличиваются, в то время, как банда слабеет.Поэтому практически все банды, долгое время действовавшие против регулярных государств, опирались на финансовую и военную поддержку из-за рубежа, а зачастую и сами уходили за рубеж, периодически организовывая набеги на территорию того государства с которым банда боролась.Всё это, включая зарубежное финансирование и военную поддержку, по причине исчерпания собственного ресурса и бегства народа за рубеж в виду полного истощения кормящего банду региона, мы видим на Украине. Так что Украина – банда, имеющая все внешние признаки государственности, включая зарубежные представительства, но от этого не перестающая быть бандой.Даже такие признаки банды как доминирование права силы над силой права и абсолютная эмоциональность политики, характерны для Украины. Дело в том, что государственная политика прагматична и руководствуется интересами, действия банды хаотичны и опираются на эмоцию: захотел – одарил, захотел – убил.Действия ВСУ и сопровождавших их банд наёмников на курском приграничье – действия банды, а не армии. Стрельба из танков по эвакуирующимся мирным гражданам, бессмысленные расстрелы гражданских, публичные (на камеру) грабежи магазинов и брошенных жилищ. Армия так себя не ведёт, поскольку такие действия унижают и оскорбляют как саму армию, так и государство, которому она принадлежит.Даже немецкие генералы во время Великой Отечественной войны в большинстве своём следили, чтобы Вермахт, по возможности, не участвовал в карательных акциях. Это была сфера деятельности СС, службы безопасности (СД) и подчинённых им коллаборационистских формирований. Такое "разделение труда" было вызвано тем, что участие полевых войск в карательных акциях разлагало войска и снижало их боеспособность. Палач и солдат – разные профессии.Иногда государство сознательно организовывает геноцид населения какой-либо территории. Например, потому, что государственные интересы требуют её присоединения, а местное население противится и создаёт массу проблем. Современное международное право объявило подобную практику вне закона, но отменить её не смогло ибо кто может призвать к ответственности победителя?Но геноцид организовывается именно победителем. Для этого сначала территория захватывается, причём делается всё, чтобы население не подозревало о готовящейся для него судьбе. Затем изымается (интернируется политическая элита и лидеры общественного мнения) – узкий слой, изъятие которого из активной общественной жизни мало кого настораживает. На следующем этапе в концлагеря отправляются самые активные из "простых людей" - люди способные в критических условиях взять ответственность на себя и повести за собой.И только на последнем этапе, лишённый потенциальных лидеров, превращённый в стадо, народ загоняют в гетто и начинают планомерно уничтожать.Украина действует совсем не так. Совершаемые её армией убийства санкционированы сверху, об этом не раз рассказывали пленные, сообщившие, что командование отдавало им приказ убивать и грабить мирное население. Но эти убийства не имеют целью очистить территорию для переселения на неё украинцев или для присоединения её к Украине. Это убийства для того, чтобы посеять панику. Вкупе со слухами, что ВСУ "уже почти в Куске" или "уже совсем в Курске", эти убийства должны были вызвать хаотичное бегство населения со всего приграничья. Толпы беженцев должны были блокировать дороги, нарушить армейскую логистику и произвести самое гнетущее впечатление на жителей регионов, через которые прошли бы их колонны.Государственной власти должно было стать не до военных действий, пара миллионов беженцев и ещё несколько миллионов жителей приграничных регионов, находящихся на низком старте и готовых в любой момент броситься в бегство, требовали бы внимания и заботы. Вот тут-то украинские власти и рассчитывали подсуетиться с выгодным для себя миром.Таким образом убийства в курском приграничье – это обычный террор. Террор – оружие слабого. Осознав, что быстро и однозначно проигрывает на поле боя, Украина решила добиться своего методом террора. Типично бандитская, совершенно неэффективная в межгосударственных отношениях практика.Говорят, что государства не ведут переговоры с террористами. Это неправда, иногда и довольно часто ведут и даже идут на уступки. Но эти уступки временные. Чего государства никогда не делают – они никогда не прощают террористов. Как только удаётся освободить заложников или как только становится понятно, что заложников террористы не отпустят, начинается операция по уничтожению террористов. Их ищут и убивают последовательно и принципиально. Большинство гибнет сразу, но если надо, то на поимку и уничтожение террористов тратятся годы и даже десятилетия.Именно поэтому государства так не любят клеймо "государство-террорист". Это значит, что если не весь мир, то какая-то его влиятельная часть поставила тебя вне закона и собирается уничтожить.Вся операция ВСУ в Курской области, по методам и организации – чисто бандитский набег с террористическими целями. То есть Украина из государства-банды превратилась в террористическую банду и заявила об этом на весь мир.План, основанный на эмоциях: "Давайте убьём побольше мирных в Курской области, может нас в Кремле испугаются!" - с точки зрения государства нереалистичен. Государство может идти на временные (ради освобождения заложников) и не принципиальные уступки террористам, чтобы потом их тем вернее уничтожить. Если террористы выдвигают принципиальные политические требования (начало войны, заключение мира, отставка или назначение министра и т.д.) переговоры с ними на такую тему не ведутся.Таким образом, убийства мирных граждан изначально не могли дать Украине нужный ей результат. А значит террор был бессмысленным и даже наоборот действовал во вред достижению поставленных киевским режимом целей.Эта особенность – бессмысленность террора с точки зрения прагматики так же является особенностью банды. Банда приходит грабить, а не управлять, поэтому она не заботится об отношении к ней местного населения. Она живёт по принципу "винтовка рождает власть", на самом же деле винтовка только защищает власть от посягательств внешних и внутренних бандитов, рожает же власть согласие народа подчиняться именно этой власти, признание за ней права властвовать. Без такого признания не могли править даже средневековые короли, считавшие силу основой своей власти.Нельзя быть сильным везде – в каждом населённом пункте, в каждом доме, в каждой семье, на каждом километре дорог, связывающих страну в единое целое. Лучше, если народ власть любит, терпимо, когда он к ней равнодушен (она ему не мешает), но, если народ власть ненавидит, она обречена. Такая власть погибнет без всякого восстания или революции, государство просто расползётся у неё в руках как гнилое яблоко. Банду ненавидят все, потому что она ничего не даёт, только отнимает.Тупой пиар украинцев, заявивших, что "освобождают Курскую народную республику", туп не потому, что они скалькировали названия народных республик Донбасса, даже не заметив, что те возникли, чтобы убежать от Украины в Россию, а не наоборот, а потому, что "освободители" делают всё, чтобы население бежало от них.Сами украинцы жалуются, что в оставляемых ими населённых пунктах Харьковской области и ДНР, население прячется от принудительной эвакуации, чтобы перебраться вместе со своим населённым пунктом в Россию, проукраинские "ждуны" в новых регионах давно уже бьют тревогу и кричат, что если Украина не вернётся туда немедленно, то всё население перейдёт на сторону России, поскольку с её приходом оно впервые увидело что такое нормальная государственная власть и потому больше не хочет назад, в состав Украины.Украинская армия на собственных территориях, с собственным населением ведёт себя не лучше, чем в Курской области. Потому, что она – вооружённая банда, а для банды любой не входящий в неё человек – жертва. Потому Украина и обезлюдела особенно сильно именно в тех регионах, которые находятся под властью Киева.Потому и жить рядом с Украиной, любой Украиной, нормальному государству нельзя. Банда не может не грабить. Она живёт грабежом. Богатый сосед для неё лакомый кусок. Даже если она слишком слаба, чтобы соседа убить и забрать всё его имущество, она будет регулярно воровать гусей, поджигать сараи, ворота дерьмом мазать. В общем, пока её не придушишь окончательно, нормальной жизни ни будет.Поэтому Украина должна исчезнуть.О том, что происходит в зоне спецоперации, в том числе на курском направлении - в статье "Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к Покровску".

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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