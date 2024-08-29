Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского
Зеленский
Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК, там его лишь кастомизируют, ведь для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
"Поставки для этих БПЛА импортные. И когда они свое изделие применят, мы узнаем по остаткам деталей, кто является поставщиком этого хозяйства. 50 стран являются поставщиками вооружения, военной техники, комплектующих, элементной базы для ВСУ. Поэтому мы должны прекрасно понимать и отдавать в себя отчет, что Украина, как площадка для испытания различных технологий НАТО, будет получать все необходимое. И недостатка в каких-то комплектующих у нее не будет", - сказал эксперт.
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