https://ukraina.ru/20240829/1057086789.html

Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского

Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского - 29.08.2024 Украина.ру

Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского

Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК, там его лишь кастомизируют, ведь для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы

2024-08-29T03:51

2024-08-29T03:51

2024-08-29T03:51

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.О том, какие задачи стоят перед ВС РФ на СВО в ближайшее время, читайте в интервью Владимира Орлова Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240828/1057072464.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, дроны