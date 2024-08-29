Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского - 29.08.2024 Украина.ру
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Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского
Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского - 29.08.2024 Украина.ру
Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского
Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК, там его лишь кастомизируют, ведь для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы
2024-08-29T03:51
2024-08-29T03:51
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.О том, какие задачи стоят перед ВС РФ на СВО в ближайшее время, читайте в интервью Владимира Орлова Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, дроны
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, БПЛА, дроны

Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского

03:51 29.08.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК, там его лишь кастомизируют, ведь для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
"Поставки для этих БПЛА импортные. И когда они свое изделие применят, мы узнаем по остаткам деталей, кто является поставщиком этого хозяйства. 50 стран являются поставщиками вооружения, военной техники, комплектующих, элементной базы для ВСУ. Поэтому мы должны прекрасно понимать и отдавать в себя отчет, что Украина, как площадка для испытания различных технологий НАТО, будет получать все необходимое. И недостатка в каких-то комплектующих у нее не будет", - сказал эксперт.
О том, какие задачи стоят перед ВС РФ на СВО в ближайшее время, читайте в интервью Владимира Орлова Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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