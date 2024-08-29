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Евгений Петрушевич: первый и последний диктатор Западно-Украинской Народной Республики

Евгений Петрушевич: первый и последний диктатор Западно-Украинской Народной Республики - 29.08.2024 Украина.ру

Евгений Петрушевич: первый и последний диктатор Западно-Украинской Народной Республики

Евгений Петрушевич скончался в Берлине 29 августа 1940 года. Он был настоящим галицким политиком: сотрудничал с властями Австро-Венгрии и УНР, с Деникиным и Скоропадским, с ОУН и даже с КП(б)У. Но пиком его карьеры, безусловно, является руководство Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР) в 1918-19 годах

2024-08-29T08:07

2024-08-29T08:07

2024-08-29T08:07

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Петрушевич родился 3 июня 1863 в городе Буск, ныне Львовской области, в семье греко-католического священника — как и подавляющее большинство украинских политиков Галичины и Буковины. После окончания гимназии поступил на юридический факультет Львовского университета, где стал одним из лидеров украинского молодёжного движения.Получив степень доктора права, открыл в городе Сокаль адвокатскую канцелярию, однако значительную часть времени уделял организации общественно-политической и культурно-образовательной жизни в отдалённом от галицкой столицы уезде: создавал сеть "Просвиты", сберегательную кассу для местных крестьян, организацию Украинской национально-демократической партии и т.д.В 1907 году он был избран депутатом парламента Австро-Венгрии, где, наряду с Костем Левицким, стал одним из лидеров парламентского представительства украинцев империи. В 1910-м был избран в Галицкий Сейм (в 1913-м переизбран), сохранив мандат депутата имперского парламента. В 1916-м, в разгар Первой мировой войны, Петрушевич сменил Левицкого на должности главы украинского парламентского представительства.На этом посту он резко выступал против манифеста императора Франца Иосифа I от 23 октября 1916 года, который предоставлял полякам право на восстановление государственности и фактически передавал Польше Галичину. Петрушевич публично отстаивал позицию, что Галичина является украинской этнической территорией, и этот народ имеет такое же право на национальную государственность, как и другие народы империи.Во время международных переговоров в Брест-Литовске в феврале 1918 года он возглавил галицкую делегацию.Хотя последняя была отстранена от непосредственного участия в дискуссиях, но добилась внесения в секретное приложение к заключённому между Центральными Державами и УНР договору обязательства Австро-Венгрии предоставить Галичине автономию к 20 июля 1918-го (не было выполнено в связи со срывом обязательств УНР по поставке продовольствия Германии).18 октября 1918 года, через два дня после провозглашения манифеста императора Карла I о фактическом разделении Австро-Венгрии на национальные государства, во Львове состоялось собрание украинских представителей в австрийском парламенте, галицком и буковинском сеймах, епископата, представителей политических партий, организаций и обществ (всего около 500 человек), которое объявило себя конституантой, то есть учредительным собранием.На следующий день собрание провозгласило образование на украинских землях Австро-Венгрии независимого государства и избрало Украинский Национальный Совет (УНС), президентом которого и стал Евгений Петрушевич.Формально именно этот орган 9 октября 1918-го провозгласил Западно-Украинскую Народную Республику, которая фактически была создана 1 ноября в результате вооружённого восстания украинских сечевых стрельцов.Примечательно, что президент УНС во время этих событий находился в Вене, где пытался получить у императора одобрение действий галицких украинцев. Поскольку Львов 21 ноября 1918-го полностью заняли поляки, Петрушевич приезжает в Станиславов (Ивано-Франковск), где уже находилось остальное руководство ЗУНР. Он активно включается в процесс подготовки "злуки" с УНР, 3 января 1919-го проводит заседание Украинского Национального Совета, ставшего парламентом ЗУНР, где был принят закон о вхождении этого государства в УНР на правах "Западной Области Украинской Народной Республики" (ЗОУНР).После провозглашения 22 января 1919 года "Акта Злуки" Петрушевич входит в состав Директории УНР, при этом оставаясь президентом УНС ЗУНР (формально последняя должность предусматривала лишь представительские функции).9 июня 1919 года, через два дня после начала последнего наступления армии ЗУНР против поляков — "Чортковской офензивы", УНС предоставил Евгению Петрушевичу диктаторские права, совместив обязанности президента и главы правительства ЗУНР.Это решение было одобрено армией, политикумом и обществом ЗУНР, однако руководство УНР расценило его как недемократическое. Петрушевич был исключён из Директории, в правительстве УНР было образовано министерство по делам Галичины, при этом Петлюра постоянно вёл с поляками сепаратные переговоры.После ликвидации ЗУНР и перехода Украинской Галицкой Армии (УГА) за Збруч 16 июля 1919-го Петрушевич принял предложение Петлюры о совместной борьбе УГА и армии УНР против большевиков. Однако осенью 1919 года разногласия между руководством ЗОУНР и УНР во внешнеполитических вопросах стали непреодолимыми.Петрушевич не препятствовал заключению в ноябре 1919 года перемирия между УГА и Добровольческой армией генерала Деникина, а 16 ноября 1919-го, накануне сдачи Петлюрой полякам Каменца-Подольского, руководство ЗУНР через Румынию выехало в Вену. 2 декабря 1919 года представители Петлюры подписали в Варшаве проект декларации, по которому УНР отдавала Польше Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь и Восточную Галичину, а 20 декабря 1919 года Евгений Петрушевич созвал в Вене заседание правительства ЗУНР, на котором было принято решение об односторонней отмене "Акта Злуки".1 августа 1920 года в Вене Евгений Петрушевич объявил о создании правительства ЗУНР в экзиле (изгнании), которое пыталось добиться от Лиги Наций и Совета послов Антанты восстановления независимости ЗУНР или хотя бы автономии для Восточной Галичины. В апреле 1922 года Петрушевич возглавил галицкую делегацию на конференцию в Генуе, где планировалось обсуждение "Галицкого вопроса".Именно там состоялись первые контакты "диктатора ЗУНР" с представителями Советской Украины, в частности с Христианом Раковским, в результате чего летом 1922 года в Вене состоялись переговоры Петрушевича и Юрия Коцюбинского.Но когда 15 марта 1923 года на заседании Совета послов Антанты были признаны фактические границы Польши, включая Восточную Галичину, "диктатор ЗУНР" объявил о прекращении существования этой республики, сложения с себя всех формальных властных полномочий и ликвидации дипломатических представительств ЗУНР.После этого, в отличие от большинства соратников, вернувшихся в Галичину и включившихся в легальную политическую деятельность в Польше, Петрушевич переехал в Берлин. Там он продолжил пропагандистские акции в защиту украинцев Галичины, распространял ноты протеста против деятельности польских властей, подавал заявления в Лигу Наций, издавал газету "Украинское знамя", оказывал морально-политическую поддержку интернированным частям УГА в Чехословакии.Петрушевич постоянно пребывал в затруднительном материальном положении, его поддерживали местный греко-католический викарий и гетман Павел Скоропадский.Примечательно, что в берлинский период Петрушевич, под влиянием изменения национальной политики Советской власти на Украине в период "украинизации", стал публичным советофилом. Он посещал приёмы в советском посольстве, встречался с послом СССР Крестинским, за что был осуждаем Украинской военной организацией (УВО) Коновальца.В ответ "Украинское знамя" выступило с критическими статьями о деятельности УВО, более того, в 1925 году группа сторонников Петрушевича расколола УВО и образовала так называемую Западноукраинскую народно-революционную организацию (которая, правда, вскоре распалась).4 сентября 1925 в Харькове Политбюро ЦК КП(б)У даже приняло постановление, которым было признано целесообразным поддержать Петрушевича с тем, чтобы тот письменно обратился к СНК УССР с изложением своей позиции по отношению к Советской власти.Стоит отметить, что Петрушевич был не одинок среди галицких эмигрантов, которые не скрывали своих симпатий к Советской Украине: к примеру, среди них был и Мирослав Сичинский, прославившийся убийством наместника Галичины графа Потоцкого.Однако после начала массовых политических репрессий в СССР в 1930-х Петрушевич от советофильства отходит.Накануне начала Второй мировой войны он возобновляет сотрудничество с украинскими эмигрантскими организациями, в том числе — с разрешённым немецкими властями "Украинским национальным объединением", фактически – легальной ширмой ОУН. При этом в сентябре 1939-го, когда Германия напала на Польшу, он направил Гитлеру заявление протеста.О реакции Петрушевича на вхождение Галичины в состав УССР публичной информации нет. Возможно, она хранится в личных архивах политика, находящихся в распоряжении его внучек, живущих в Вене. Это дочери его сына, Антона Петрушевича, который с середины 1920-х до 1932-го работал в советском консульстве в Каунасе.В 1932-38 годах его семья жила в Берлине, где Антон Петрушевич был арестован гестапо, но после 11 месяцев заключения освобождён и получил возможность вернуться в Литву. Однако летом 1941-го, после нападения Германии на СССР, он был опять арестован немцами, и убит в декабре того же года.Но Евгений Петрушевич до этого трагичного известия не дожил.Он умер от мочекаменной болезни 29 августа 1940 года в Берлине, где и был похоронен на кладбище римско-католического собора Святой Ядвиги. Памятник на могиле был установлен за деньги Украинского национального объединения, позже уход за ней оплачивало Объединение украинских юристов-эмигрантов из Торонто.После 1991-го памятник перешёл под опеку посольства Украины в Германии, а в 2002 году прах Евгения Петрушевича и последнего министра обороны ЗУНР Дмитрия Витовского были перезахоронены на Лычаковском кладбище во Львове.Первый и последний диктатор ЗУНР вернулся на родную землю и упокоился в нескольких сотнях метров от могил "львовских орлят", которым армия его республики проиграла битву за столицу Галичины.

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история, галичина, зунр, 1919 г, 1930-е, история украины, западная украина, революция, гражданская война, польша, австро-венгрия