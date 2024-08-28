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Главное за ночь 28 августа

Главное за ночь 28 августа - 28.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 28 августа

ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп. Украина.ру, 28.08.2024

2024-08-28T08:09

2024-08-28T08:09

2024-08-28T08:10

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ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп.Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника "Русского Добровольческого Корпуса"*, против которого расследуется уголовное дело о подготовке теракта.Рекорд спецоперации по дальности применения ПТУР установили российские десантники: ракета, запущенная с Кинбурнской косы из ПТРК "Корнет", уничтожила пункт РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра – в 8150 метрах.Глава Стародубского муниципального округа Брянской области и еще два человека ранены при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор.Кроме того, о следующих продвижениях ВС РФ на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:На Торецком направлении продолжается штурм города. ВС РФ продвигаются в жилой застройке. Кроме того, идет зачистка Нелеповки, в которую ВСУ отошли после освобождения Нью-Йорка (Новгородского);На Артемовском направлении ВС РФ расширяют плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра;На Купянском направлении ВС РФ отбросили ВСУ на западный берег реки Жеребец, продвинувшись три километра севернее Стельмаховки.* Запрещенная в России террористическая организация.

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новости, россия, сумская область, конотоп, вооруженные силы украины, вкс, русский добровольческий корпус, вс рф