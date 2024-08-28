https://ukraina.ru/20240828/1057085089.html
Главное за ночь 28 августа
Главное за ночь 28 августа - 28.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 августа
ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп. Украина.ру, 28.08.2024
2024-08-28T08:09
2024-08-28T08:09
2024-08-28T08:10
новости
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ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп.Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника "Русского Добровольческого Корпуса"*, против которого расследуется уголовное дело о подготовке теракта.Рекорд спецоперации по дальности применения ПТУР установили российские десантники: ракета, запущенная с Кинбурнской косы из ПТРК "Корнет", уничтожила пункт РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра – в 8150 метрах.Глава Стародубского муниципального округа Брянской области и еще два человека ранены при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор.Кроме того, о следующих продвижениях ВС РФ на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:На Торецком направлении продолжается штурм города. ВС РФ продвигаются в жилой застройке. Кроме того, идет зачистка Нелеповки, в которую ВСУ отошли после освобождения Нью-Йорка (Новгородского);На Артемовском направлении ВС РФ расширяют плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра;На Купянском направлении ВС РФ отбросили ВСУ на западный берег реки Жеребец, продвинувшись три километра севернее Стельмаховки.* Запрещенная в России террористическая организация.
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bca660e72524f58ba86f1ab2bfbbff7d.jpg.webp
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сумская область, конотоп, вооруженные силы украины, вкс, русский добровольческий корпус, вс рф
Новости, Россия, Сумская область, Конотоп, Вооруженные силы Украины, ВКС, Русский добровольческий корпус, ВС РФ
ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп.
Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника "Русского Добровольческого Корпуса"*, против которого расследуется уголовное дело о подготовке теракта.
Рекорд спецоперации по дальности применения ПТУР установили российские десантники: ракета, запущенная с Кинбурнской косы из ПТРК "Корнет", уничтожила пункт РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра – в 8150 метрах.
Глава Стародубского муниципального округа Брянской области и еще два человека ранены при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор.
Кроме того, о следующих продвижениях ВС РФ на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:
На Торецком направлении продолжается штурм города. ВС РФ продвигаются в жилой застройке. Кроме того, идет зачистка Нелеповки, в которую ВСУ отошли после освобождения Нью-Йорка (Новгородского);
На Артемовском направлении ВС РФ расширяют плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра;
На Купянском направлении ВС РФ отбросили ВСУ на западный берег реки Жеребец, продвинувшись три километра севернее Стельмаховки.
* Запрещенная в России террористическая организация.