Главное за ночь 28 августа - 28.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240828/1057085089.html
Главное за ночь 28 августа
Главное за ночь 28 августа - 28.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 августа
ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп. Украина.ру, 28.08.2024
2024-08-28T08:09
2024-08-28T08:10
новости
россия
сумская область
конотоп
вооруженные силы украины
вкс
русский добровольческий корпус
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0124f6d1f0933966d26abab74f594d25.jpg.webp
ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп.Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника "Русского Добровольческого Корпуса"*, против которого расследуется уголовное дело о подготовке теракта.Рекорд спецоперации по дальности применения ПТУР установили российские десантники: ракета, запущенная с Кинбурнской косы из ПТРК "Корнет", уничтожила пункт РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра – в 8150 метрах.Глава Стародубского муниципального округа Брянской области и еще два человека ранены при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор.Кроме того, о следующих продвижениях ВС РФ на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:На Торецком направлении продолжается штурм города. ВС РФ продвигаются в жилой застройке. Кроме того, идет зачистка Нелеповки, в которую ВСУ отошли после освобождения Нью-Йорка (Новгородского);На Артемовском направлении ВС РФ расширяют плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра;На Купянском направлении ВС РФ отбросили ВСУ на западный берег реки Жеребец, продвинувшись три километра севернее Стельмаховки.* Запрещенная в России террористическая организация.
россия
сумская область
конотоп
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bca660e72524f58ba86f1ab2bfbbff7d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, конотоп, вооруженные силы украины, вкс, русский добровольческий корпус, вс рф
Новости, Россия, Сумская область, Конотоп, Вооруженные силы Украины, ВКС, Русский добровольческий корпус, ВС РФ

Главное за ночь 28 августа

08:09 28.08.2024 (обновлено: 08:10 28.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ВКС РФ продолжали атаковать объекты противника, серии взрывов неоднократно раздавались в Сумской области, в частности, в городе Конотоп.
Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника "Русского Добровольческого Корпуса"*, против которого расследуется уголовное дело о подготовке теракта.
Рекорд спецоперации по дальности применения ПТУР установили российские десантники: ракета, запущенная с Кинбурнской косы из ПТРК "Корнет", уничтожила пункт РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра – в 8150 метрах.
Глава Стародубского муниципального округа Брянской области и еще два человека ранены при атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор.

Кроме того, о следующих продвижениях ВС РФ на фронте сообщает военкор Евгений Лисицын:

На Торецком направлении продолжается штурм города. ВС РФ продвигаются в жилой застройке. Кроме того, идет зачистка Нелеповки, в которую ВСУ отошли после освобождения Нью-Йорка (Новгородского);

На Артемовском направлении ВС РФ расширяют плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра;
На Купянском направлении ВС РФ отбросили ВСУ на западный берег реки Жеребец, продвинувшись три километра севернее Стельмаховки.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиРоссияСумская областьКонотопВооруженные силы УкраиныВКСРусский добровольческий корпусВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа
08:09Главное за ночь 28 августа
08:00"Чёрный барон": Пётр Врангель и крах белого движения
06:51"Кейс Дурова" поменяет всю систему цифрового контроля
06:30Формирование частных церквей и частных армий. Чем занимаются представители украинской элиты
06:15"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу"
06:12Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении
06:05Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска
06:00Противник паникует: эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино
05:58Об изъятии термина Украина из оборота
05:45"Там стояло два полка срочников": Мощанский рассказал, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
05:35Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России
05:30Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"
05:20Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"
05:15В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
05:00Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
04:45Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска
04:30Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм
04:15"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
04:00Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
Лента новостейМолния