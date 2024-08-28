https://ukraina.ru/20240828/1057077012.html

"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий

"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий - 28.08.2024 Украина.ру

"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий

Группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева – это три армии: 2-я, 41-я и новая 51-я. Она рассчитана на штурмы опорников. У нее нет механизированных корпусов времен Великой Отечественной с сотнями Т-34. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T03:15

2024-08-28T03:15

2024-08-28T03:15

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Сейчас у Украины особых сил нет. Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили на Курское направление а не снимали бы с фронта в Донбассе, рассказал эксперт.Оборона ВСУ на Красноармейском направлении похожа на дырявое решето. Если бы у российской армии как в 1944-1945 годах были два-три механизированных корпуса, то войска прошли бы мимо Красноармейска и Павлограда и дошли до Днепропетровска, разрезав всю вражескую группировку, указал полковник запаса.Но враг знает, что техники нет и российские бойцы подготовлены для позиционных боев в городской застройке, сказал он. Поэтому киевский режим поверил в то, что он в Курской области может захватить больше территорий, чем мы их освободим в Донбассе, подчеркнул журналист."Это бред. Но Сырский уже рапортует о контроле 94 населенных пунктов и 263 квадратных километра территорий. Да, ВСУ действуют на большом пространстве, но они столько не контролируют", - констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, донбасс, александр сырский, илья мощанский, всу, оборона, резервы, наступление, курская область, великая отечественная война, днепропетровск, павлоград