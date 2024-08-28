"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий
Группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева – это три армии: 2-я, 41-я и новая 51-я. Она рассчитана на штурмы опорников. У нее нет механизированных корпусов времен Великой Отечественной с сотнями Т-34. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас у Украины особых сил нет. Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили на Курское направление а не снимали бы с фронта в Донбассе, рассказал эксперт.
Оборона ВСУ на Красноармейском направлении похожа на дырявое решето. Если бы у российской армии как в 1944-1945 годах были два-три механизированных корпуса, то войска прошли бы мимо Красноармейска и Павлограда и дошли до Днепропетровска, разрезав всю вражескую группировку, указал полковник запаса.
"Группировка "Центр" под командованием генерала [Андрея] Мордвичева – это три армии: 2-я, 41-я и новая 51-я. Она рассчитана на штурмы опорников. У нее нет механизированных корпусов времен Великой Отечественной войны с сотнями Т-34", - отметил Мощанский.
Но враг знает, что техники нет и российские бойцы подготовлены для позиционных боев в городской застройке, сказал он. Поэтому киевский режим поверил в то, что он в Курской области может захватить больше территорий, чем мы их освободим в Донбассе, подчеркнул журналист.
"Это бред. Но Сырский уже рапортует о контроле 94 населенных пунктов и 263 квадратных километра территорий. Да, ВСУ действуют на большом пространстве, но они столько не контролируют", - констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
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