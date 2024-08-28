"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий - 28.08.2024 Украина.ру
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"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий
"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий - 28.08.2024 Украина.ру
"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий
Группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева – это три армии: 2-я, 41-я и новая 51-я. Она рассчитана на штурмы опорников. У нее нет механизированных корпусов времен Великой Отечественной с сотнями Т-34. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T03:15
2024-08-28T03:15
новости
украина
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донбасс
александр сырский
илья мощанский
всу
оборона
резервы
наступление
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Сейчас у Украины особых сил нет. Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили на Курское направление а не снимали бы с фронта в Донбассе, рассказал эксперт.Оборона ВСУ на Красноармейском направлении похожа на дырявое решето. Если бы у российской армии как в 1944-1945 годах были два-три механизированных корпуса, то войска прошли бы мимо Красноармейска и Павлограда и дошли до Днепропетровска, разрезав всю вражескую группировку, указал полковник запаса.Но враг знает, что техники нет и российские бойцы подготовлены для позиционных боев в городской застройке, сказал он. Поэтому киевский режим поверил в то, что он в Курской области может захватить больше территорий, чем мы их освободим в Донбассе, подчеркнул журналист."Это бред. Но Сырский уже рапортует о контроле 94 населенных пунктов и 263 квадратных километра территорий. Да, ВСУ действуют на большом пространстве, но они столько не контролируют", - констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, донбасс, александр сырский, илья мощанский, всу, оборона, резервы, наступление, курская область, великая отечественная война, днепропетровск, павлоград
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Александр Сырский, Илья Мощанский, ВСУ, оборона, резервы, наступление, Курская область, Великая Отечественная война, Днепропетровск, Павлоград

"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий

03:15 28.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева – это три армии: 2-я, 41-я и новая 51-я. Она рассчитана на штурмы опорников. У нее нет механизированных корпусов времен Великой Отечественной с сотнями Т-34. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас у Украины особых сил нет. Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили на Курское направление а не снимали бы с фронта в Донбассе, рассказал эксперт.
Оборона ВСУ на Красноармейском направлении похожа на дырявое решето. Если бы у российской армии как в 1944-1945 годах были два-три механизированных корпуса, то войска прошли бы мимо Красноармейска и Павлограда и дошли до Днепропетровска, разрезав всю вражескую группировку, указал полковник запаса.
"Группировка "Центр" под командованием генерала [Андрея] Мордвичева – это три армии: 2-я, 41-я и новая 51-я. Она рассчитана на штурмы опорников. У нее нет механизированных корпусов времен Великой Отечественной войны с сотнями Т-34", - отметил Мощанский.
Но враг знает, что техники нет и российские бойцы подготовлены для позиционных боев в городской застройке, сказал он. Поэтому киевский режим поверил в то, что он в Курской области может захватить больше территорий, чем мы их освободим в Донбассе, подчеркнул журналист.
"Это бред. Но Сырский уже рапортует о контроле 94 населенных пунктов и 263 квадратных километра территорий. Да, ВСУ действуют на большом пространстве, но они столько не контролируют", - констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру
Штурмовик Тень - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 14:51
Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войнуШтурмовики — это те, кто первыми идут в бой, захватывая многоэтажки, поселки и города. Это те, кто на себе испытывают всю мощь вражеской обороны и в то же время обучены воевать не числом, а умением
 
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