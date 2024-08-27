Массовый обстрел 26 августа – какие цели? - 27.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240827/1057082063.html
Массовый обстрел 26 августа – какие цели?
Массовый обстрел 26 августа – какие цели? - 27.08.2024 Украина.ру
Массовый обстрел 26 августа – какие цели?
Ракетная атака украинских объектов энергетики и инфраструктуры российскими силами стала самой массовой за последнее время. В результате пострадали, по данным украинского правительства, 15 областей, многие населенные пункты обесточены, нет водоснабжения, в частности, в Киеве.
2024-08-27T22:18
2024-08-27T22:20
эксклюзив
россия
украина
запад
олег царев
владимир зеленский
юрий бойко
вооруженные силы украины
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101433/70/1014337037_0:224:2846:1825_1920x0_80_0_0_35edcc62d3dacf16409588be6f4e9060.jpg
Также зафиксирован удар по Киевской ГЭС. Украинские эксперты пишут, что атака 26 августа была неожиданной, так как обстрелов ждали 23-24 августа. "Очевидно, что данная массированная атака продолжает реализацию стратегии РФ по ракетному террору населения Украины с целью подавить волю к сопротивлению, посеять панику, создать гуманитарный кризис, нанести значительный экономический урон стране, остановить работу промышленности, которая обслуживает интересы ВСУ и т.д. В особенности для РФ это имеет значение на фоне Курского наступления ВСУ, это попытка перехватить информационную инициативу. Это, в том числе, и политический сигнал. РФ пытается убедить всех, что она, несмотря ни на что, продолжает владеть военно-политической инициативой владеет преимуществом в ресурсах",- так проанализировал ситуацию Украинский институт политики. Тем временем, Киев обратился к Западу с призывом снять ограничения на удары западными ракетами по территории РФ, а Владимир Зеленский провел срочное совещание по вопросам энергетики. Больше анализа о целях и результатах атаки 26 августа – в обзоре соцсетей.Политик Олег ЦаревСложно прогнозировать, насколько повлияла массированная атака, в том числе на объекты энергосистемы Украины, на будущие отключения света. Днем украинские СМИ привели слова советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко о том, что планы подготовки к зиме придется скорректировать в худшую сторону. Вечером же пришли сообщения о запланированных на 27 августа отключениях почти во всех регионах Украины. Например, во Львовской области они составят в общей сложности 14 часов, в Сумской — 8 часов, в Киеве от 11 до 14 часов. Как видим, без света придется сидеть долго, но, поскольку удары наносились в основном по подстанциям, неясно, сколько времени сохранится такой масштаб отключений. Хотя и говорят, что ломать проще, чем строить, но наши предки при Советском Союзе умели строить. Выстроенная ими энергетика Украины способна компенсировать удары и потери. Все настолько надежно, что нам, их потомкам, непросто вывести из строя то, что они построили. Можно констатировать, что полного коллапса — блэкаута — на Украине нет.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРоссия решила, наконец, вбомбить Украину в каменный век? Вчера ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу её военно-промышленного комплекса. По сообщению МО РФ, "объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях". ….список поражённых энергетических объектов на территории Украины:— Киевская ГЭС: украинские СМИ пишут о полном разрушении машинного зала станции, однако масштаб повреждений может быть целенаправленно преувеличен;— ПС 750 кВ "Киевская" (Киевская обл.): повреждена;— ПС 750 кВ "Винницкая" (Винницкая обл.): незначительные повреждения;— ПС 750 кВ "Западноукраинская"- (Львовская обл.): масштабное возгорание группы трансформаторов;— ПС 330 кВ "Усатово" (Одесская обл.): повреждение оборудования;— ПС 330 кВ "Кременчугская" (Полтавская обл.): возгорание автотрансформатора "АТ-3"; — ПС 330 кВ "Хмельницкая" (Хмельницкая обл.): возгорание, уничтожение одного трансформатора;— ПС 330 кВ "Житомирская" (Житомирская обл.): степень повреждений не установлена; — ПС 330 кВ "Северная" (Волынская обл.): пожар на объекте, степень разрушений неизвестна. Как справедливо замечает Олег Царёв, важнейшей частью энергосистемы Украины являются подстанции на 750 кВ, которые подают энергию от АЭС и обеспечивают до 60% энергетики Украины. За выводом их из строя последует полный разрыв украинской энергосистемы и всеобщий коллапс. Ясно как день, что удары по украинским подстанциям необходимо продолжить — до их полного уничтожения. Надо понимать, что Украина превращена Западом в таран против России, и всё в ней работает на войну с нами. Снос энергетической инфраструктуры врага серьёзно облегчит наш путь к Победе.Украинский экономист Алексей КущМоя версия отключения света. Возможно, во время утренней атаки произошло плановое понижение мощности блоков на АЭС. Для чего это нужно делать? В случае повреждения трансформаторов и передающих сетей, на атомных станциях может возникнуть избыток генерации и аварийная ситуация с аварийным отключением блоков. Например, как осенью 2022-го. Если блок перейдет в режим аварийного отключения, на его возврат в систему может понадобится несколько дней. Как должен действовать правильный алгоритм: атака - регулируемое понижение мощности атомных блоков - отключение частей энергосистемы - прекращение атаки - разгон блоков - включение всей энергосистемы. Будем надеяться, что именно так и произошло на этот раз. Если нет больших повреждений автотрансформаторов и подстанций, свет должен появится до конца дня.Военкор Алексей ЖивовНе вижу ни одной причины, почему нельзя начать наносить удары возмездия по государствам центральной и восточной Европы уже втянутым в украинский конфликт. Например, по Словакии, через которую НАТО перебрасывает технику на Украину, или по Польше. И нет, удары возмездия - это не объявление войны. Это разовые удары устрашения, которые к примеру Израиль наносит по всем соседям, когда ему заблагорассудится. Лидеры отдельных стран публично заявляют, что участвуют/поддерживают Курскую операцию ВСУ? Получите удар возмездия. А что они нам сделают? Нападут всем блоком? Я Вас умоляю, это такой же блеф, как наши "красные линии".Политолог Юрий БаранчикНапрашиваются удары по логистическим базам НАТО в Румынии, Польше и Словакии. Полностью согласен с необходимостью ударов возмездия по государствам Центральной и Восточной Европы. Есть три страны и три объекта, как минимум. Речь идёт о логистических базах НАТО в Польше, Словакии и Румынии для снабжения киевского режима, по одной в каждой стране. Они сейчас создаются. Венгрия отказалась, кстати. Предложил бы начать со сноса логистической базы Румынии, т.к. там ещё и аэродромы базирования "украинских" F-16. Это будет хорошим уроком, а также предупреждением, что по аэродромам тоже прилетит. Можно начать с ударов обычным оружием. Но массированных и с добиванием, а не демонстративных. Затем врезать по такой же базе в Польше и по базе в Словакии. Думаю, что не лишне будет публично предупредить: если не дойдёт, то пусть закупают йод. И никто не дёрнется в нашу сторону, т.к. поймут, что будет применение ТЯО. У Запада тоже есть много "красных линий", которые мы можем пересечь и ответа просто не будет.Украинский политический аналитик Михаил Чаплыга…тактика простая... откусывать и давать гнить... Их расчет на то, что продуктом гниения является распад... без внешнего участия... За сим, я не вижу ни ТЯО ни ударов по стенам "знаковых" зданий и не вижу опасностей для носителей власти. Да... еще 2 мес назад я бы сказал иное, но... все в динамике... и эти несколько месяцев "вязкости" привели к ответным действиям, что изменили возможную стратегию... РФ скорей всего будет решать 3 задачи через энергетику и военные объекты: а) лишение моноэфира доступа к потребителю... б) лишение логистики к сервису ЖД... в) лишение производственной базы в электрике и логистике... Все это будет на фоне усиления по Востоку и угроз на Юге и Севере... Побочный эффект - рост недовольства и панических настроений населения из-за гуманитарного аспекта отключения света и моноэфира, а также усиление мобилизации на фоне неясных аспектов будущего "Курской кампании"... Прогнозируемая контрмера - наступление по Югу упрется в готовность РФ к такому... Удары по объектам Крыма и вглубь РФ вряд ли изменят "план"... Абсолютно уверен, что Запад точно также оценивает возможные варианты стратегий и поэтому пока ни денег, ни поставок (серьезных)... Разрешения бить вглубь РФ могут играть обратный эффект и быть "договорняком" Запада с РФ...Но пока вижу именно такие риски и возможную стратегию противника... Наглость действия РФ прогнозирую с 29го августа... С учетом того, что ЕС и международные организации ориентируются на бюджет США, а он с октября по октябрь... и у них ВЫБОРЫ... То ничего существенного в бюджетах ни стран ЕС ни Международных Организаций не будет... как и в бюджете США... Значит период сентябрь-октябрь - будет полный картбланш и нам, и РФ... "Курск" РФ будет игнорить, но юзать дипломатически и юридически по полной программе и еще и с упором на МАГАТЭ... По итогам будет ноябрь... и собственно тогда уже будет НЕ ВАЖНО кто там победит в США... Переговоры будут... но не такие, не с теми и не там и не о том...
https://ukraina.ru/20240827/1057081545.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101433/70/1014337037_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_7cfbe81a7e6b9b3bc64adbfd37381d94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, запад, олег царев, владимир зеленский, юрий бойко, вооруженные силы украины, нато, ес, f-16
Эксклюзив, Россия, Украина, Запад, Олег Царев, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС, F-16

Массовый обстрел 26 августа – какие цели?

22:18 27.08.2024 (обновлено: 22:20 27.08.2024)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ракетная атака украинских объектов энергетики и инфраструктуры российскими силами стала самой массовой за последнее время. В результате пострадали, по данным украинского правительства, 15 областей, многие населенные пункты обесточены, нет водоснабжения, в частности, в Киеве.
Также зафиксирован удар по Киевской ГЭС. Украинские эксперты пишут, что атака 26 августа была неожиданной, так как обстрелов ждали 23-24 августа. "Очевидно, что данная массированная атака продолжает реализацию стратегии РФ по ракетному террору населения Украины с целью подавить волю к сопротивлению, посеять панику, создать гуманитарный кризис, нанести значительный экономический урон стране, остановить работу промышленности, которая обслуживает интересы ВСУ и т.д. В особенности для РФ это имеет значение на фоне Курского наступления ВСУ, это попытка перехватить информационную инициативу. Это, в том числе, и политический сигнал. РФ пытается убедить всех, что она, несмотря ни на что, продолжает владеть военно-политической инициативой владеет преимуществом в ресурсах",- так проанализировал ситуацию Украинский институт политики.
Тем временем, Киев обратился к Западу с призывом снять ограничения на удары западными ракетами по территории РФ, а Владимир Зеленский провел срочное совещание по вопросам энергетики. Больше анализа о целях и результатах атаки 26 августа – в обзоре соцсетей.
Политик Олег Царев
Сложно прогнозировать, насколько повлияла массированная атака, в том числе на объекты энергосистемы Украины, на будущие отключения света. Днем украинские СМИ привели слова советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко о том, что планы подготовки к зиме придется скорректировать в худшую сторону.
Вечером же пришли сообщения о запланированных на 27 августа отключениях почти во всех регионах Украины. Например, во Львовской области они составят в общей сложности 14 часов, в Сумской — 8 часов, в Киеве от 11 до 14 часов.
Как видим, без света придется сидеть долго, но, поскольку удары наносились в основном по подстанциям, неясно, сколько времени сохранится такой масштаб отключений. Хотя и говорят, что ломать проще, чем строить, но наши предки при Советском Союзе умели строить. Выстроенная ими энергетика Украины способна компенсировать удары и потери. Все настолько надежно, что нам, их потомкам, непросто вывести из строя то, что они построили. Можно констатировать, что полного коллапса — блэкаута — на Украине нет.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Россия решила, наконец, вбомбить Украину в каменный век? Вчера ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу её военно-промышленного комплекса. По сообщению МО РФ, "объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях". ….список поражённых энергетических объектов на территории Украины:
— Киевская ГЭС: украинские СМИ пишут о полном разрушении машинного зала станции, однако масштаб повреждений может быть целенаправленно преувеличен;
— ПС 750 кВ "Киевская" (Киевская обл.): повреждена;
— ПС 750 кВ "Винницкая" (Винницкая обл.): незначительные повреждения;
— ПС 750 кВ "Западноукраинская"- (Львовская обл.): масштабное возгорание группы трансформаторов;
— ПС 330 кВ "Усатово" (Одесская обл.): повреждение оборудования;
— ПС 330 кВ "Кременчугская" (Полтавская обл.): возгорание автотрансформатора "АТ-3"; — ПС 330 кВ "Хмельницкая" (Хмельницкая обл.): возгорание, уничтожение одного трансформатора;
— ПС 330 кВ "Житомирская" (Житомирская обл.): степень повреждений не установлена;
— ПС 330 кВ "Северная" (Волынская обл.): пожар на объекте, степень разрушений неизвестна. Как справедливо замечает Олег Царёв, важнейшей частью энергосистемы Украины являются подстанции на 750 кВ, которые подают энергию от АЭС и обеспечивают до 60% энергетики Украины. За выводом их из строя последует полный разрыв украинской энергосистемы и всеобщий коллапс.
Ясно как день, что удары по украинским подстанциям необходимо продолжить — до их полного уничтожения.
Надо понимать, что Украина превращена Западом в таран против России, и всё в ней работает на войну с нами. Снос энергетической инфраструктуры врага серьёзно облегчит наш путь к Победе.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
21:11
Украинская банда и курские убийстваЯ много раз говорил и писал, что глубокой ошибкой как союзников, так и противников Украины является отношение к ней, как к государству. Она лишь внешне напоминает государство, являясь по сути самой обычной бандой.
Украинский экономист Алексей Кущ
Моя версия отключения света. Возможно, во время утренней атаки произошло плановое понижение мощности блоков на АЭС. Для чего это нужно делать? В случае повреждения трансформаторов и передающих сетей, на атомных станциях может возникнуть избыток генерации и аварийная ситуация с аварийным отключением блоков. Например, как осенью 2022-го.
Если блок перейдет в режим аварийного отключения, на его возврат в систему может понадобится несколько дней. Как должен действовать правильный алгоритм: атака - регулируемое понижение мощности атомных блоков - отключение частей энергосистемы - прекращение атаки - разгон блоков - включение всей энергосистемы.
Будем надеяться, что именно так и произошло на этот раз. Если нет больших повреждений автотрансформаторов и подстанций, свет должен появится до конца дня.
Военкор Алексей Живов
Не вижу ни одной причины, почему нельзя начать наносить удары возмездия по государствам центральной и восточной Европы уже втянутым в украинский конфликт.
Например, по Словакии, через которую НАТО перебрасывает технику на Украину, или по Польше. И нет, удары возмездия - это не объявление войны. Это разовые удары устрашения, которые к примеру Израиль наносит по всем соседям, когда ему заблагорассудится.
Лидеры отдельных стран публично заявляют, что участвуют/поддерживают Курскую операцию ВСУ? Получите удар возмездия. А что они нам сделают? Нападут всем блоком? Я Вас умоляю, это такой же блеф, как наши "красные линии".
Политолог Юрий Баранчик
Напрашиваются удары по логистическим базам НАТО в Румынии, Польше и Словакии. Полностью согласен с необходимостью ударов возмездия по государствам Центральной и Восточной Европы.
Есть три страны и три объекта, как минимум. Речь идёт о логистических базах НАТО в Польше, Словакии и Румынии для снабжения киевского режима, по одной в каждой стране. Они сейчас создаются. Венгрия отказалась, кстати.
Предложил бы начать со сноса логистической базы Румынии, т.к. там ещё и аэродромы базирования "украинских" F-16. Это будет хорошим уроком, а также предупреждением, что по аэродромам тоже прилетит. Можно начать с ударов обычным оружием. Но массированных и с добиванием, а не демонстративных.
Затем врезать по такой же базе в Польше и по базе в Словакии. Думаю, что не лишне будет публично предупредить: если не дойдёт, то пусть закупают йод. И никто не дёрнется в нашу сторону, т.к. поймут, что будет применение ТЯО. У Запада тоже есть много "красных линий", которые мы можем пересечь и ответа просто не будет.
Украинский политический аналитик Михаил Чаплыга
…тактика простая... откусывать и давать гнить... Их расчет на то, что продуктом гниения является распад... без внешнего участия... За сим, я не вижу ни ТЯО ни ударов по стенам "знаковых" зданий и не вижу опасностей для носителей власти.
Да... еще 2 мес назад я бы сказал иное, но... все в динамике... и эти несколько месяцев "вязкости" привели к ответным действиям, что изменили возможную стратегию...
РФ скорей всего будет решать 3 задачи через энергетику и военные объекты:
а) лишение моноэфира доступа к потребителю...
б) лишение логистики к сервису ЖД...
в) лишение производственной базы в электрике и логистике...
Все это будет на фоне усиления по Востоку и угроз на Юге и Севере... Побочный эффект - рост недовольства и панических настроений населения из-за гуманитарного аспекта отключения света и моноэфира, а также усиление мобилизации на фоне неясных аспектов будущего "Курской кампании"...
Прогнозируемая контрмера - наступление по Югу упрется в готовность РФ к такому... Удары по объектам Крыма и вглубь РФ вряд ли изменят "план"...
Абсолютно уверен, что Запад точно также оценивает возможные варианты стратегий и поэтому пока ни денег, ни поставок (серьезных)... Разрешения бить вглубь РФ могут играть обратный эффект и быть "договорняком" Запада с РФ...
Но пока вижу именно такие риски и возможную стратегию противника...
Наглость действия РФ прогнозирую с 29го августа... С учетом того, что ЕС и международные организации ориентируются на бюджет США, а он с октября по октябрь... и у них ВЫБОРЫ... То ничего существенного в бюджетах ни стран ЕС ни Международных Организаций не будет... как и в бюджете США...
Значит период сентябрь-октябрь - будет полный картбланш и нам, и РФ... "Курск" РФ будет игнорить, но юзать дипломатически и юридически по полной программе и еще и с упором на МАГАТЭ... По итогам будет ноябрь... и собственно тогда уже будет НЕ ВАЖНО кто там победит в США... Переговоры будут... но не такие, не с теми и не там и не о том...
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаЗападОлег ЦаревВладимир ЗеленскийЮрий БойкоВооруженные силы УкраиныНАТОЕСF-16
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала