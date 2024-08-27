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Массовый обстрел 26 августа – какие цели?

Массовый обстрел 26 августа – какие цели? - 27.08.2024 Украина.ру

Массовый обстрел 26 августа – какие цели?

Ракетная атака украинских объектов энергетики и инфраструктуры российскими силами стала самой массовой за последнее время. В результате пострадали, по данным украинского правительства, 15 областей, многие населенные пункты обесточены, нет водоснабжения, в частности, в Киеве.

2024-08-27T22:18

2024-08-27T22:18

2024-08-27T22:20

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Также зафиксирован удар по Киевской ГЭС. Украинские эксперты пишут, что атака 26 августа была неожиданной, так как обстрелов ждали 23-24 августа. "Очевидно, что данная массированная атака продолжает реализацию стратегии РФ по ракетному террору населения Украины с целью подавить волю к сопротивлению, посеять панику, создать гуманитарный кризис, нанести значительный экономический урон стране, остановить работу промышленности, которая обслуживает интересы ВСУ и т.д. В особенности для РФ это имеет значение на фоне Курского наступления ВСУ, это попытка перехватить информационную инициативу. Это, в том числе, и политический сигнал. РФ пытается убедить всех, что она, несмотря ни на что, продолжает владеть военно-политической инициативой владеет преимуществом в ресурсах",- так проанализировал ситуацию Украинский институт политики. Тем временем, Киев обратился к Западу с призывом снять ограничения на удары западными ракетами по территории РФ, а Владимир Зеленский провел срочное совещание по вопросам энергетики. Больше анализа о целях и результатах атаки 26 августа – в обзоре соцсетей.Политик Олег ЦаревСложно прогнозировать, насколько повлияла массированная атака, в том числе на объекты энергосистемы Украины, на будущие отключения света. Днем украинские СМИ привели слова советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко о том, что планы подготовки к зиме придется скорректировать в худшую сторону. Вечером же пришли сообщения о запланированных на 27 августа отключениях почти во всех регионах Украины. Например, во Львовской области они составят в общей сложности 14 часов, в Сумской — 8 часов, в Киеве от 11 до 14 часов. Как видим, без света придется сидеть долго, но, поскольку удары наносились в основном по подстанциям, неясно, сколько времени сохранится такой масштаб отключений. Хотя и говорят, что ломать проще, чем строить, но наши предки при Советском Союзе умели строить. Выстроенная ими энергетика Украины способна компенсировать удары и потери. Все настолько надежно, что нам, их потомкам, непросто вывести из строя то, что они построили. Можно констатировать, что полного коллапса — блэкаута — на Украине нет.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРоссия решила, наконец, вбомбить Украину в каменный век? Вчера ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу её военно-промышленного комплекса. По сообщению МО РФ, "объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях". ….список поражённых энергетических объектов на территории Украины:— Киевская ГЭС: украинские СМИ пишут о полном разрушении машинного зала станции, однако масштаб повреждений может быть целенаправленно преувеличен;— ПС 750 кВ "Киевская" (Киевская обл.): повреждена;— ПС 750 кВ "Винницкая" (Винницкая обл.): незначительные повреждения;— ПС 750 кВ "Западноукраинская"- (Львовская обл.): масштабное возгорание группы трансформаторов;— ПС 330 кВ "Усатово" (Одесская обл.): повреждение оборудования;— ПС 330 кВ "Кременчугская" (Полтавская обл.): возгорание автотрансформатора "АТ-3"; — ПС 330 кВ "Хмельницкая" (Хмельницкая обл.): возгорание, уничтожение одного трансформатора;— ПС 330 кВ "Житомирская" (Житомирская обл.): степень повреждений не установлена; — ПС 330 кВ "Северная" (Волынская обл.): пожар на объекте, степень разрушений неизвестна. Как справедливо замечает Олег Царёв, важнейшей частью энергосистемы Украины являются подстанции на 750 кВ, которые подают энергию от АЭС и обеспечивают до 60% энергетики Украины. За выводом их из строя последует полный разрыв украинской энергосистемы и всеобщий коллапс. Ясно как день, что удары по украинским подстанциям необходимо продолжить — до их полного уничтожения. Надо понимать, что Украина превращена Западом в таран против России, и всё в ней работает на войну с нами. Снос энергетической инфраструктуры врага серьёзно облегчит наш путь к Победе.Украинский экономист Алексей КущМоя версия отключения света. Возможно, во время утренней атаки произошло плановое понижение мощности блоков на АЭС. Для чего это нужно делать? В случае повреждения трансформаторов и передающих сетей, на атомных станциях может возникнуть избыток генерации и аварийная ситуация с аварийным отключением блоков. Например, как осенью 2022-го. Если блок перейдет в режим аварийного отключения, на его возврат в систему может понадобится несколько дней. Как должен действовать правильный алгоритм: атака - регулируемое понижение мощности атомных блоков - отключение частей энергосистемы - прекращение атаки - разгон блоков - включение всей энергосистемы. Будем надеяться, что именно так и произошло на этот раз. Если нет больших повреждений автотрансформаторов и подстанций, свет должен появится до конца дня.Военкор Алексей ЖивовНе вижу ни одной причины, почему нельзя начать наносить удары возмездия по государствам центральной и восточной Европы уже втянутым в украинский конфликт. Например, по Словакии, через которую НАТО перебрасывает технику на Украину, или по Польше. И нет, удары возмездия - это не объявление войны. Это разовые удары устрашения, которые к примеру Израиль наносит по всем соседям, когда ему заблагорассудится. Лидеры отдельных стран публично заявляют, что участвуют/поддерживают Курскую операцию ВСУ? Получите удар возмездия. А что они нам сделают? Нападут всем блоком? Я Вас умоляю, это такой же блеф, как наши "красные линии".Политолог Юрий БаранчикНапрашиваются удары по логистическим базам НАТО в Румынии, Польше и Словакии. Полностью согласен с необходимостью ударов возмездия по государствам Центральной и Восточной Европы. Есть три страны и три объекта, как минимум. Речь идёт о логистических базах НАТО в Польше, Словакии и Румынии для снабжения киевского режима, по одной в каждой стране. Они сейчас создаются. Венгрия отказалась, кстати. Предложил бы начать со сноса логистической базы Румынии, т.к. там ещё и аэродромы базирования "украинских" F-16. Это будет хорошим уроком, а также предупреждением, что по аэродромам тоже прилетит. Можно начать с ударов обычным оружием. Но массированных и с добиванием, а не демонстративных. Затем врезать по такой же базе в Польше и по базе в Словакии. Думаю, что не лишне будет публично предупредить: если не дойдёт, то пусть закупают йод. И никто не дёрнется в нашу сторону, т.к. поймут, что будет применение ТЯО. У Запада тоже есть много "красных линий", которые мы можем пересечь и ответа просто не будет.Украинский политический аналитик Михаил Чаплыга…тактика простая... откусывать и давать гнить... Их расчет на то, что продуктом гниения является распад... без внешнего участия... За сим, я не вижу ни ТЯО ни ударов по стенам "знаковых" зданий и не вижу опасностей для носителей власти. Да... еще 2 мес назад я бы сказал иное, но... все в динамике... и эти несколько месяцев "вязкости" привели к ответным действиям, что изменили возможную стратегию... РФ скорей всего будет решать 3 задачи через энергетику и военные объекты: а) лишение моноэфира доступа к потребителю... б) лишение логистики к сервису ЖД... в) лишение производственной базы в электрике и логистике... Все это будет на фоне усиления по Востоку и угроз на Юге и Севере... Побочный эффект - рост недовольства и панических настроений населения из-за гуманитарного аспекта отключения света и моноэфира, а также усиление мобилизации на фоне неясных аспектов будущего "Курской кампании"... Прогнозируемая контрмера - наступление по Югу упрется в готовность РФ к такому... Удары по объектам Крыма и вглубь РФ вряд ли изменят "план"... Абсолютно уверен, что Запад точно также оценивает возможные варианты стратегий и поэтому пока ни денег, ни поставок (серьезных)... Разрешения бить вглубь РФ могут играть обратный эффект и быть "договорняком" Запада с РФ...Но пока вижу именно такие риски и возможную стратегию противника... Наглость действия РФ прогнозирую с 29го августа... С учетом того, что ЕС и международные организации ориентируются на бюджет США, а он с октября по октябрь... и у них ВЫБОРЫ... То ничего существенного в бюджетах ни стран ЕС ни Международных Организаций не будет... как и в бюджете США... Значит период сентябрь-октябрь - будет полный картбланш и нам, и РФ... "Курск" РФ будет игнорить, но юзать дипломатически и юридически по полной программе и еще и с упором на МАГАТЭ... По итогам будет ноябрь... и собственно тогда уже будет НЕ ВАЖНО кто там победит в США... Переговоры будут... но не такие, не с теми и не там и не о том...

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