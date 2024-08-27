Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к Покровску - 27.08.2024 Украина.ру
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Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к Покровску
Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к Покровску - 27.08.2024 Украина.ру
Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к Покровску
По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах наших войск в Новогродовке под Покровском.
2024-08-27T20:08
2024-08-27T20:08
спецоперация
донецкое направление
киев
курская область
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
"ахмат"
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Продвижение на Донецком направлении идет быстрыми темпами, потому что не удался план Зеленского и Сырского, рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Они надеялись, что с этого направления наши войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт. Этого не случилось, и это стратегический просчет украинского руководства.Надо отметить героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмата", которые были выдвинуты на новое направление. Это и стало отправной точкой для успеха наших войск на Покровском направлении. И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично. Покровск это еще и важнейший логистический хаб для ВСУ. Когда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории. Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наше наступление на Покровск. И в соответствии с тактикой тысячи порезов он будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской, Брянской областях. И мы будем вынуждены эти порезы купировать.
донецкое направление
киев
курская область
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, донецкое направление, киев, курская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, "ахмат", инфографика
Спецоперация, Донецкое направление, Киев, Курская область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Ахмат"

Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к Покровску

20:08 27.08.2024
 
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах наших войск в Новогродовке под Покровском.
Продвижение на Донецком направлении идет быстрыми темпами, потому что не удался план Зеленского и Сырского, рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
Они надеялись, что с этого направления наши войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт. Этого не случилось, и это стратегический просчет украинского руководства.
Надо отметить героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмата", которые были выдвинуты на новое направление. Это и стало отправной точкой для успеха наших войск на Покровском направлении. И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично.
Покровск это еще и важнейший логистический хаб для ВСУ. Когда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории.

"Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее. Либо им придется строить новые мосты через Днепр, открывать новые логистические пути для переброски дополнительных сил на новый фронт", - объяснил эксперт.

Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наше наступление на Покровск.
И в соответствии с тактикой тысячи порезов он будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской, Брянской областях. И мы будем вынуждены эти порезы купировать.
Специальная военная операция
Донецкая Народная Республика
Курская область
 
СпецоперацияДонецкое направлениеКиевКурская областьАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру"Ахмат"
 
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