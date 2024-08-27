https://ukraina.ru/20240827/1057070079.html

Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13.00 27 августа

Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13.00 27 августа - 27.08.2024 Украина.ру

Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13.00 27 августа

Продолжаются боевые действия в зоне СВО; на подконтрольной Киеву территории Украины предпринимают меры на случай ядерной войны; Россия призывает ОЗХО провести беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов; украинские военные поддерживают запрет Telegram

2024-08-27T13:00

2024-08-27T13:00

2024-08-27T13:00

эксклюзив

сво

украина

потери всу

телеграм-каналы

павел дуров

химическое оружие

обстрелы

бпла

ядерная война

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Боевые действия в зоне СВОПо информации Минобороны России, противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы."Противотанковые расчеты "крылатой пехоты", обороняющие побережье Днепровского лимана на Кинбурнской косе, осуществили пуски управляемых ракет из ПТРК "Корнет" и тем самым уничтожили десантный катер с личным составом противника.Вражеская ДРГ попыталась высадиться на берег. Пуском управляемой ракеты ПТРК "Фагот" была уничтожена первая высадившаяся группа ВСУ. В стрелковом бою десантники-противотанкисты уничтожили личный состав ДРГ, в котором находились иностранные наемники из Польши", - сообщает МО РФ в своем телеграм-канале.ВСУ несут значительные потери:"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30564 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17586 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13690 орудий полевой артиллерии и минометов, 25262 единицы специальной военной автомобильной техники", - информирует военное ведомство в сводке 27 августа.Тем временем Киев готовится к ядерной войне. Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада во вторник напоминает, что Кабмин Украины постановил своим решением от 16 августа (№939) "бесплатно, безвозвратно и главное – заблаговременно обеспечить украинское население… противогазами в случае применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения против Украины".Согласно решению, каждый субъект обеспечения населения противогазами (а это местные администрации, субъекты хозяйствования, госорганы и органы местного самоуправления) должен разработать план их выдачи, создать и обеспечить работу пунктов выдачи и сформировать команды (группы) выдачи. Выдавать противогазы надо в соответствии с методическими рекомендациями ГСЧС. Обязательная норма хранения средств защиты – один противогаз на каждого человека и дополнительно 2% от общего количества соответствующей категории населения.ОбстрелыПо обнаруженной позиции реактивной системы залпового огня HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщает 27 августа МО РФ в своем телеграм-канале. На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции.По информации ведомства, ВС РФ минувшей ночью "нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины".Киевский режим продолжает попытки атаковать объекты на территории России. Как сообщает МО РФ, около 9.10 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Сообщается также, что в течение прошедшей ночи уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два над территорией Курской.Химическое оружиеМО РФ продолжает анализ деятельности Соединенных Штатов Америки и Украины, связанной с нарушением международных договоров о запрещении химического и биологического оружия, сообщается в телеграм-канале ведомства. В военном ведомстве неоднократно отмечали, что Вашингтон сохраняет значительный интерес к получению биоматериалов граждан России, Украины и других государств постсоветского пространства.Отмечали и то, что киевский режим при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. В ходе СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов. Среди них – списочные соединения – Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, а также химические средства борьбы с беспорядками, в том числе американского производства.Материалы о доказанных случаях нарушения Украиной Конвенции были переданы Российской Федерацией в Техсекретариат Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Но какой-либо внятной реакции со стороны Организации до настоящего времени не последовало. Это связано с тем, что принятие решений в ОЗХО полностью контролируется США. Об этом говорили на брифинге в МО России, полный текст здесь.Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина получила порядка 500 тонн химикатов для создания азотистого иприта. Только в июле этого года украинская компания "Реагент" импортировала свыше 160 тонн триэтаноламина, при этом в открытом доступе нет информации, подтверждающей, что вещество не было использовано в противоправных целях.МО РФ в очередной раз призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства – участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок.Украинские военные против TelegramБольшинство украинских военных выступают за то, чтобы запретить Telegram. Об этом сказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE. По его словам, "большинство военных, а если брать и командный состав, то абсолютное большинство военных за запрет Telegram во время войны". Горбенко пояснил, что "есть очень много каналов, которые подстрекают и дают ИПСО в Украине, которые очень сильно мешают нашим военным вести в том числе военные действия". Так, по мнению нардепа, именно телеграм-каналы "разгоняют" информацию о противостоянии между работниками ТЦК и военнообязанными, сообщает УНИАН.Напомним, основатель мессенджера Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Ему до сих пор не предъявлены официальные обвинения, но его задержание было продлено до 28 августа. После его задержания председатель Комитета по свободе слова Рады Ярослав Юрчишин написал в соцсетях, что Украине стоило бы заблокировать мессенджер даже раньше, чем это сделают в ЕС.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки"

https://ukraina.ru/20240827/1057060232.html

https://ukraina.ru/20240827/1057065708.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, телеграм-каналы, павел дуров, химическое оружие, обстрелы, бпла, ядерная война