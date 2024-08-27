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Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах

Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах - 27.08.2024 Украина.ру

Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах

Армия России прекрасно воюет зимой и доказала это в предыдущих войнах. Об этом заявил экс-президент США и нынешний кандидат на пост президента Дональд Трамп

2024-08-27T11:33

2024-08-27T11:33

2024-08-27T11:35

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В интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану экс-президент США рассказал о многих проблемах своей страны. В частности, Трамп высказался о военных конфликтах в Азии и Европе, уделив внимание Афганистану и Украине.Трамп уверен, что широкой общественности не известно подлинные масштабы разрушений и человеческих жертв в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США поддерживает нынешнее руководство Украины в том числе и военной помощью с огромным ущербом для армии США, констатировал Трамп."Украина традиционно была очень коррумпированной страной", - сказал Трамп, критикуя финансовые вливания нынешней администрации Белого дома в эту постсоветскую республику.Дональд Трамп заявил, что изначально Владимир Зеленский производил впечатление "очень хорошего человека", однако потом начались проблемы. Трамп также напомнил о своём обещании урегулировать конфликт между Россией и Украиной."Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона, их нелегко победить. Они мощная военная сила", — сказал Трамп, характеризуя русских и их армию.Тем временем ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, военная помощь, украина-нато, сво, коррупция