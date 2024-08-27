Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах - 27.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240827/1057066346.html
Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах - 27.08.2024 Украина.ру
Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
Армия России прекрасно воюет зимой и доказала это в предыдущих войнах. Об этом заявил экс-президент США и нынешний кандидат на пост президента Дональд Трамп
2024-08-27T11:33
2024-08-27T11:35
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384726_0:0:533:300_1920x0_80_0_0_1f028c169e231d63580f1009843cb650.jpg
В интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану экс-президент США рассказал о многих проблемах своей страны. В частности, Трамп высказался о военных конфликтах в Азии и Европе, уделив внимание Афганистану и Украине.Трамп уверен, что широкой общественности не известно подлинные масштабы разрушений и человеческих жертв в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США поддерживает нынешнее руководство Украины в том числе и военной помощью с огромным ущербом для армии США, констатировал Трамп."Украина традиционно была очень коррумпированной страной", - сказал Трамп, критикуя финансовые вливания нынешней администрации Белого дома в эту постсоветскую республику.Дональд Трамп заявил, что изначально Владимир Зеленский производил впечатление "очень хорошего человека", однако потом начались проблемы. Трамп также напомнил о своём обещании урегулировать конфликт между Россией и Украиной."Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона, их нелегко победить. Они мощная военная сила", — сказал Трамп, характеризуя русских и их армию.Тем временем ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384726_67:0:467:300_1920x0_80_0_0_48d723d5efafa39cf4bd9b9026950617.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, военная помощь, украина-нато, сво, коррупция
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, военная помощь, Украина-НАТО, СВО, коррупция

Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах

11:33 27.08.2024 (обновлено: 11:35 27.08.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Армия России прекрасно воюет зимой и доказала это в предыдущих войнах. Об этом заявил экс-президент США и нынешний кандидат на пост президента Дональд Трамп
В интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану экс-президент США рассказал о многих проблемах своей страны. В частности, Трамп высказался о военных конфликтах в Азии и Европе, уделив внимание Афганистану и Украине.
Трамп уверен, что широкой общественности не известно подлинные масштабы разрушений и человеческих жертв в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США поддерживает нынешнее руководство Украины в том числе и военной помощью с огромным ущербом для армии США, констатировал Трамп.
"Украина традиционно была очень коррумпированной страной", - сказал Трамп, критикуя финансовые вливания нынешней администрации Белого дома в эту постсоветскую республику.
Дональд Трамп заявил, что изначально Владимир Зеленский производил впечатление "очень хорошего человека", однако потом начались проблемы. Трамп также напомнил о своём обещании урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
"Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона, их нелегко победить. Они мощная военная сила", — сказал Трамп, характеризуя русских и их армию.
Тем временем ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУвоенная помощьУкраина-НАТОСВОкоррупция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
11:11Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС
10:25"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области
10:10Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны
10:08ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
09:56Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович
09:38"Пусть обижаются на себя": губернатор Калужской области дал совет французам
09:27Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова
09:00Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа
08:05Главное за ночь 27 августа
08:00Мельник, Бандера и раскол ОУН*
06:48Сопротивление Украины после Покровска: Возможности
06:22Как национальная трагедия перерастает в национальную катастрофу. Украинские эксперты в растерянности
06:12Владимир Орлов: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время
05:44Жизнь по-донбасски: старые беды и неудобные вопросы
03:28Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии
01:03Ален Делон не пил одеколон
00:27Прозрение Борреля. Незападный мир
23:58Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия
23:53Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость
Лента новостейМолния