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Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах - 27.08.2024 Украина.ру
Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
Армия России прекрасно воюет зимой и доказала это в предыдущих войнах. Об этом заявил экс-президент США и нынешний кандидат на пост президента Дональд Трамп
2024-08-27T11:33
2024-08-27T11:33
2024-08-27T11:35
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В интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану экс-президент США рассказал о многих проблемах своей страны. В частности, Трамп высказался о военных конфликтах в Азии и Европе, уделив внимание Афганистану и Украине.Трамп уверен, что широкой общественности не известно подлинные масштабы разрушений и человеческих жертв в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США поддерживает нынешнее руководство Украины в том числе и военной помощью с огромным ущербом для армии США, констатировал Трамп."Украина традиционно была очень коррумпированной страной", - сказал Трамп, критикуя финансовые вливания нынешней администрации Белого дома в эту постсоветскую республику.Дональд Трамп заявил, что изначально Владимир Зеленский производил впечатление "очень хорошего человека", однако потом начались проблемы. Трамп также напомнил о своём обещании урегулировать конфликт между Россией и Украиной."Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона, их нелегко победить. Они мощная военная сила", — сказал Трамп, характеризуя русских и их армию.Тем временем ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
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Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
11:33 27.08.2024 (обновлено: 11:35 27.08.2024)
Армия России прекрасно воюет зимой и доказала это в предыдущих войнах. Об этом заявил экс-президент США и нынешний кандидат на пост президента Дональд Трамп
В интервью
бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану экс-президент США рассказал о многих проблемах своей страны. В частности, Трамп высказался о военных конфликтах в Азии и Европе, уделив внимание Афганистану и Украине.
Трамп уверен, что широкой общественности не известно подлинные масштабы разрушений и человеческих жертв в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. США поддерживает нынешнее руководство Украины в том числе и военной помощью с огромным ущербом для армии США, констатировал Трамп.
"Украина традиционно была очень коррумпированной страной", - сказал Трамп, критикуя финансовые вливания нынешней администрации Белого дома в эту постсоветскую республику.
Дональд Трамп заявил, что изначально Владимир Зеленский производил впечатление "очень хорошего человека", однако потом начались проблемы. Трамп также напомнил о своём обещании урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
"Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона, их нелегко победить. Они мощная военная сила", — сказал Трамп, характеризуя русских и их армию.