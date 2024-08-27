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О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак

О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак - 27.08.2024 Украина.ру

О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине после ударов ВС Украина.ру, 27.08.2024

2024-08-27T15:34

2024-08-27T15:34

2024-08-27T15:34

видео

россия

украина

белгородская область

павел дуров

рафаэль гросси

александр дудчак

магатэ

вооруженные силы украины

снг

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине после ударов ВС России, а также недавний арест основателя ТГ Павла Дурова и визит делегации МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на Курскую АЭС. 00:26 - О высокоточных ударах ВС России по объектам на Украине; 04:18 - как выглядит Зеленский перед его западными кураторами? 06:15 - Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС; 08:19 - какую информацию Гросси увезёт из Курской области? 08:45 - Об обмене Запорожской АЭС на Курскую; 10:50 - о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область; 13:51 - об аресте основателя ТГ Павла Дурова.

россия

украина

белгородская область

курская область

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