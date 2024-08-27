https://ukraina.ru/20240827/1057076251.html
О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак
О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак - 27.08.2024 Украина.ру
О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине после ударов ВС Украина.ру, 27.08.2024
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:34
видео
россия
украина
белгородская область
павел дуров
рафаэль гросси
александр дудчак
магатэ
вооруженные силы украины
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057076129_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5535c7a89099e4b2a67f235ee5acdf88.jpg.webp
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине после ударов ВС России, а также недавний арест основателя ТГ Павла Дурова и визит делегации МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на Курскую АЭС. 00:26 - О высокоточных ударах ВС России по объектам на Украине; 04:18 - как выглядит Зеленский перед его западными кураторами? 06:15 - Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС; 08:19 - какую информацию Гросси увезёт из Курской области? 08:45 - Об обмене Запорожской АЭС на Курскую; 10:50 - о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область; 13:51 - об аресте основателя ТГ Павла Дурова.
россия
украина
белгородская область
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057076129_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c018a83893936cc99fee1ae2b25ae38.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, белгородская область, павел дуров, рафаэль гросси, александр дудчак, магатэ, вооруженные силы украины, снг, сво, аэс, курская область, кто, энергетика, видео
Видео, Россия, Украина, Белгородская область, Павел Дуров, Рафаэль Гросси, Александр Дудчак, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, СНГ, СВО, АЭС, Курская область, КТО, энергетика
О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал энергетическую ситуацию на Украине после ударов ВС России, а также недавний арест основателя ТГ Павла Дурова и визит делегации МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на Курскую АЭС.
00:26 - О высокоточных ударах ВС России по объектам на Украине;
04:18 - как выглядит Зеленский перед его западными кураторами?
06:15 - Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС;
08:19 - какую информацию Гросси увезёт из Курской области?
08:45 - Об обмене Запорожской АЭС на Курскую;
10:50 - о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область;
13:51 - об аресте основателя ТГ Павла Дурова.