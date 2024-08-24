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Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости - 24.08.2024 Украина.ру

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

Белоруссия продолжит делать всё возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Об этом сказано в поздравлении Александра Лукашенко народу соседней Украины, сообщает пресс-служба белорусского лидера

2024-08-24T09:32

2024-08-24T09:32

2024-08-24T09:32

новости

украина

белоруссия

александр лукашенко

сво

союзное государство

поздравление

союзники

миротворец

день независимости украины

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Сообщение о поздравлении опубликовано в связи с государственным праздником соседней постсоветской республики – Дня Независимости. В публикации сказано, что Лукашенко "выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов"."Другой альтернативы нет, - подчеркнул Лукашенко. - Белоруссия со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе".Он также пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплочённости семьям, отметили в президентской пресс-службе.Незадолго до этого Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной Накануне в Киеве говорили о мире. Подробности в обзоре Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине

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новости, украина, белоруссия, александр лукашенко, сво, союзное государство, поздравление, союзники, миротворец, день независимости украины, бывший ссср