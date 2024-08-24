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Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости - 24.08.2024 Украина.ру
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
Белоруссия продолжит делать всё возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Об этом сказано в поздравлении Александра Лукашенко народу соседней Украины, сообщает пресс-служба белорусского лидера
2024-08-24T09:32
2024-08-24T09:32
2024-08-24T09:32
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украина
белоруссия
александр лукашенко
сво
союзное государство
поздравление
союзники
миротворец
день независимости украины
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Сообщение о поздравлении опубликовано в связи с государственным праздником соседней постсоветской республики – Дня Независимости. В публикации сказано, что Лукашенко "выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов"."Другой альтернативы нет, - подчеркнул Лукашенко. - Белоруссия со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе".Он также пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплочённости семьям, отметили в президентской пресс-службе.Незадолго до этого Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной Накануне в Киеве говорили о мире. Подробности в обзоре Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине
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новости, украина, белоруссия, александр лукашенко, сво, союзное государство, поздравление, союзники, миротворец, день независимости украины, бывший ссср
Новости, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, СВО, Союзное государство, поздравление, союзники, Миротворец, День Независимости Украины, бывший СССР
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
Белоруссия продолжит делать всё возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Об этом сказано в поздравлении Александра Лукашенко народу соседней Украины, сообщает пресс-служба белорусского лидера
Сообщение о поздравлении опубликовано в связи с государственным праздником соседней постсоветской республики – Дня Независимости. В публикации сказано, что Лукашенко "выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов".
"Другой альтернативы нет, - подчеркнул Лукашенко. - Белоруссия со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе".
Он также пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплочённости семьям, отметили в президентской пресс-службе.