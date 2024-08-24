Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости - 24.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240824/1057024323.html
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости - 24.08.2024 Украина.ру
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
Белоруссия продолжит делать всё возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Об этом сказано в поздравлении Александра Лукашенко народу соседней Украины, сообщает пресс-служба белорусского лидера
2024-08-24T09:32
2024-08-24T09:32
новости
украина
белоруссия
александр лукашенко
сво
союзное государство
поздравление
союзники
миротворец
день независимости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726260_0:16:900:522_1920x0_80_0_0_c59771baf05ffe1f0ec98569e8214b6e.jpg
Сообщение о поздравлении опубликовано в связи с государственным праздником соседней постсоветской республики – Дня Независимости. В публикации сказано, что Лукашенко "выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов"."Другой альтернативы нет, - подчеркнул Лукашенко. - Белоруссия со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе".Он также пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплочённости семьям, отметили в президентской пресс-службе.Незадолго до этого Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной Накануне в Киеве говорили о мире. Подробности в обзоре Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине
украина
белоруссия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726260_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_ed8cc99b828ebe8f0649bce2a8bcc49f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, белоруссия, александр лукашенко, сво, союзное государство, поздравление, союзники, миротворец, день независимости украины, бывший ссср
Новости, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, СВО, Союзное государство, поздравление, союзники, Миротворец, День Независимости Украины, бывший СССР

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

09:32 24.08.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Белоруссия продолжит делать всё возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Об этом сказано в поздравлении Александра Лукашенко народу соседней Украины, сообщает пресс-служба белорусского лидера
Сообщение о поздравлении опубликовано в связи с государственным праздником соседней постсоветской республики – Дня Независимости. В публикации сказано, что Лукашенко "выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов".
"Другой альтернативы нет, - подчеркнул Лукашенко. - Белоруссия со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе".
Он также пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплочённости семьям, отметили в президентской пресс-службе.
Незадолго до этого Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Накануне в Киеве говорили о мире. Подробности в обзоре Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине
 
НовостиУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоСВОСоюзное государствопоздравлениесоюзникиМиротворецДень Независимости Украиныбывший СССР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
09:18Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
08:08Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят"
08:00Наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет. Садулаев о развитии ситуации на Курском направлении
08:00Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
07:45Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук
07:40Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте
07:30Им будет только хуже. Эксперт рассказал, чего добываются ВСУ и почему это им не поможет победить русских
07:23Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт
07:15Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину
07:00США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера
06:45Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область
06:21Владислав Угольный: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр
06:00Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России
05:55Феномен "русского богатыря". Новая война - новые герои
18:00Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине
17:54Когда Запад прекратит поддержку Украины и почему украинцев из Европы не выжить даже дустом - Ищенко
17:25Силовики штурмовали колонию в Волгоградской области, террористы уничтожены
16:50Украина возобновит экспорт электроэнергии
16:43Двойная игра. Почему Зеленский, предлагая мир, раскручивает войну
Лента новостейМолния