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Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы

Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы - 26.08.2024 Украина.ру

Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы

После заявления МИД Украины о большой концентрации белорусских войск у границы в Минске ответили на "хамские заявления Киева"

2024-08-26T13:50

2024-08-26T13:50

2024-08-26T13:50

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Комментируя заявление МИД Украины, зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента и председатель белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил изданию "Абзац", что Киев накаляет ситуацию и делает такие заявления с желанием расширить конфликт и втянуть в него другие страны. Парламентарий сообщил также о возможной подготовке провокации ВСУ на границе с Белоруссией."Сосредоточение войск – это ложь, потому что они там были всегда для безопасности Белоруссии. Причина – ещё с 2014 года неоднократное нарушение воздушного пространства со стороны Украины, провокации пограничников, попытки осуществления терактов и диверсий на территории республики. Есть два варианта, почему это заявление прозвучало сегодня. Либо Киев сам готовит провокацию, либо хочет ввести в заблуждение мировую общественность, чтобы ещё больше взвинтить ситуацию и втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Минск делает всё для безопасности Союзного государства и не будет обращать внимания на хамские заявления Киева", - сказал Гайдукевич.Накануне, 25 августа МИД Украины опубликовал заявление "относительно недружественных действий Республики Беларусь". В нём украинские дипломаты со ссылкой на украинскую разведку сообщили, что "вооружённые силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины".В МИД Украины призвали белорусских должностных лиц "прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в РБ систем огня".Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной Также командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявлял, что Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной Ранее на эту тему высказался белорусский эксперт - Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов

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новости, украина, белоруссия, минск, олег гайдукевич, александр лукашенко, артем агафонов, вооруженные силы украины, нато, сво, всу, государственная граница, союзное государство