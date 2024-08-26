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Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы
Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы - 26.08.2024 Украина.ру
Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы
После заявления МИД Украины о большой концентрации белорусских войск у границы в Минске ответили на "хамские заявления Киева"
2024-08-26T13:50
2024-08-26T13:50
2024-08-26T13:50
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Комментируя заявление МИД Украины, зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента и председатель белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил изданию "Абзац", что Киев накаляет ситуацию и делает такие заявления с желанием расширить конфликт и втянуть в него другие страны. Парламентарий сообщил также о возможной подготовке провокации ВСУ на границе с Белоруссией."Сосредоточение войск – это ложь, потому что они там были всегда для безопасности Белоруссии. Причина – ещё с 2014 года неоднократное нарушение воздушного пространства со стороны Украины, провокации пограничников, попытки осуществления терактов и диверсий на территории республики. Есть два варианта, почему это заявление прозвучало сегодня. Либо Киев сам готовит провокацию, либо хочет ввести в заблуждение мировую общественность, чтобы ещё больше взвинтить ситуацию и втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Минск делает всё для безопасности Союзного государства и не будет обращать внимания на хамские заявления Киева", - сказал Гайдукевич.Накануне, 25 августа МИД Украины опубликовал заявление "относительно недружественных действий Республики Беларусь". В нём украинские дипломаты со ссылкой на украинскую разведку сообщили, что "вооружённые силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины".В МИД Украины призвали белорусских должностных лиц "прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в РБ систем огня".Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной Также командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявлял, что Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной Ранее на эту тему высказался белорусский эксперт - Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, белоруссия, минск, олег гайдукевич, александр лукашенко, артем агафонов, вооруженные силы украины, нато, сво, всу, государственная граница, союзное государство
Новости, Украина, Белоруссия, Минск, Олег Гайдукевич, Александр Лукашенко, Артем Агафонов, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, ВСУ, государственная граница, Союзное государство
Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы
После заявления МИД Украины о большой концентрации белорусских войск у границы в Минске ответили на "хамские заявления Киева"
Комментируя заявление МИД Украины, зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента и председатель белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил
изданию "Абзац", что Киев накаляет ситуацию и делает такие заявления с желанием расширить конфликт и втянуть в него другие страны. Парламентарий сообщил также о возможной подготовке провокации ВСУ на границе с Белоруссией.
"Сосредоточение войск – это ложь, потому что они там были всегда для безопасности Белоруссии. Причина – ещё с 2014 года неоднократное нарушение воздушного пространства со стороны Украины, провокации пограничников, попытки осуществления терактов и диверсий на территории республики.
Есть два варианта, почему это заявление прозвучало сегодня. Либо Киев сам готовит провокацию, либо хочет ввести в заблуждение мировую общественность, чтобы ещё больше взвинтить ситуацию и втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Минск делает всё для безопасности Союзного государства и не будет обращать внимания на хамские заявления Киева", - сказал Гайдукевич.
Накануне, 25 августа МИД Украины опубликовал заявление "относительно недружественных действий Республики Беларусь". В нём украинские дипломаты со ссылкой на украинскую разведку сообщили, что "вооружённые силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины".
В МИД Украины призвали белорусских должностных лиц "прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в РБ систем огня".
Также командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявлял, что Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной