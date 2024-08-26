Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы - 26.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240826/1057048430.html
Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы
Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы - 26.08.2024 Украина.ру
Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы
После заявления МИД Украины о большой концентрации белорусских войск у границы в Минске ответили на "хамские заявления Киева"
2024-08-26T13:50
2024-08-26T13:50
новости
украина
белоруссия
минск
олег гайдукевич
александр лукашенко
артем агафонов
вооруженные силы украины
нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0c/1040762972_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_82fdda3a8492fe72cf2fae451febd8b8.jpg
Комментируя заявление МИД Украины, зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента и председатель белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил изданию "Абзац", что Киев накаляет ситуацию и делает такие заявления с желанием расширить конфликт и втянуть в него другие страны. Парламентарий сообщил также о возможной подготовке провокации ВСУ на границе с Белоруссией."Сосредоточение войск – это ложь, потому что они там были всегда для безопасности Белоруссии. Причина – ещё с 2014 года неоднократное нарушение воздушного пространства со стороны Украины, провокации пограничников, попытки осуществления терактов и диверсий на территории республики. Есть два варианта, почему это заявление прозвучало сегодня. Либо Киев сам готовит провокацию, либо хочет ввести в заблуждение мировую общественность, чтобы ещё больше взвинтить ситуацию и втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Минск делает всё для безопасности Союзного государства и не будет обращать внимания на хамские заявления Киева", - сказал Гайдукевич.Накануне, 25 августа МИД Украины опубликовал заявление "относительно недружественных действий Республики Беларусь". В нём украинские дипломаты со ссылкой на украинскую разведку сообщили, что "вооружённые силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины".В МИД Украины призвали белорусских должностных лиц "прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в РБ систем огня".Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной Также командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявлял, что Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной Ранее на эту тему высказался белорусский эксперт - Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов
украина
белоруссия
минск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0c/1040762972_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_f5e4c83430328a3c9a2fd5bdf0beca2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, белоруссия, минск, олег гайдукевич, александр лукашенко, артем агафонов, вооруженные силы украины, нато, сво, всу, государственная граница, союзное государство
Новости, Украина, Белоруссия, Минск, Олег Гайдукевич, Александр Лукашенко, Артем Агафонов, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, ВСУ, государственная граница, Союзное государство

Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы

13:50 26.08.2024
 
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegramукрепления на украино-белорусской границе
укрепления на украино-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
Читать в
После заявления МИД Украины о большой концентрации белорусских войск у границы в Минске ответили на "хамские заявления Киева"
Комментируя заявление МИД Украины, зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента и председатель белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил изданию "Абзац", что Киев накаляет ситуацию и делает такие заявления с желанием расширить конфликт и втянуть в него другие страны. Парламентарий сообщил также о возможной подготовке провокации ВСУ на границе с Белоруссией.
"Сосредоточение войск – это ложь, потому что они там были всегда для безопасности Белоруссии. Причина – ещё с 2014 года неоднократное нарушение воздушного пространства со стороны Украины, провокации пограничников, попытки осуществления терактов и диверсий на территории республики.
Есть два варианта, почему это заявление прозвучало сегодня. Либо Киев сам готовит провокацию, либо хочет ввести в заблуждение мировую общественность, чтобы ещё больше взвинтить ситуацию и втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Минск делает всё для безопасности Союзного государства и не будет обращать внимания на хамские заявления Киева", - сказал Гайдукевич.
Накануне, 25 августа МИД Украины опубликовал заявление "относительно недружественных действий Республики Беларусь". В нём украинские дипломаты со ссылкой на украинскую разведку сообщили, что "вооружённые силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины".
В МИД Украины призвали белорусских должностных лиц "прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в РБ систем огня".
Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о причине напряженности на границе с Украиной
Также командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявлял, что Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Ранее на эту тему высказался белорусский эксперт - Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов
 
НовостиУкраинаБелоруссияМинскОлег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоАртем АгафоновВооруженные силы УкраиныНАТОСВОВСУгосударственная границаСоюзное государство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола
16:11Разыскивают более сотни офицеров: в Польшу во время атаки по украинским объектам якобы прилетел дрон
16:07Что на Украине будут делать с дезертирами из ВСУ: Ищенко о новом законе
15:39Де Голль под серебристой липой. Как русские 80 лет назад Париж освобождали от немцев
15:33"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России
15:18Зеленский и вундерваффе
14:58В Молдавии заявили, что на стране отразились удары ВС РФ по энергетике Украины
14:19Кеннеди за Дурова. Как началась история самой знаменитой политической семьи США
14:09Иллюзия свободы: за что Париж арестовал Дурова?
13:59Никаких переговоров с Украиной до вторжения на Курщину не было - Песков
13:52Белгородская область под обстрелом, власти закрывают въезд в еще несколько населенных пунктов
13:50Минск отверг обвинения Киева в сосредоточении войск у границы
13:02Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский
13:00Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа
12:59"Назначенные цели поражены": МО РФ о результате ударов по Украине
12:41В украинских регионах публикуют графики отключения света
12:40Харрис станет катастрофой для США - Маск
11:54Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ
11:14В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль
11:08Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны
Лента новостейМолния