https://ukraina.ru/20240827/1057070347.html
Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль - 27.08.2024 Украина.ру
Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2024-08-27T12:41
2024-08-27T12:41
2024-08-27T12:42
новости
павел дуров
франция
россия
кремль
дмитрий песков
эммануэль макрон
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - сказал официальный представитель Кремля.Он также выразил надежду, что "господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты".В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
франция
россия
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, павел дуров, франция, россия, кремль, дмитрий песков, эммануэль макрон, telegram
Новости, Павел Дуров, Франция, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Telegram
Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
12:41 27.08.2024 (обновлено: 12:42 27.08.2024)
Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также выразил надежду, что "господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты".
В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.