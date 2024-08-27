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Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль

Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль - 27.08.2024 Украина.ру

Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль

Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2024-08-27T12:41

2024-08-27T12:41

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"Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - сказал официальный представитель Кремля.Он также выразил надежду, что "господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты".В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.

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новости, павел дуров, франция, россия, кремль, дмитрий песков, эммануэль макрон, telegram