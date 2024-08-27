Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль - 27.08.2024 Украина.ру
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Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль - 27.08.2024 Украина.ру
Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2024-08-27T12:41
2024-08-27T12:42
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"Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - сказал официальный представитель Кремля.Он также выразил надежду, что "господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты".В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
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новости, павел дуров, франция, россия, кремль, дмитрий песков, эммануэль макрон, telegram
Новости, Павел Дуров, Франция, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Telegram

Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль

12:41 27.08.2024 (обновлено: 12:42 27.08.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также выразил надежду, что "господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты".
В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
 
НовостиПавел ДуровФранцияРоссияКремльДмитрий ПесковЭммануэль МакронTelegram
 
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