https://ukraina.ru/20240827/1057059114.html

Жизнь по-донбасски: старые беды и неудобные вопросы

Жизнь по-донбасски: старые беды и неудобные вопросы - 27.08.2024 Украина.ру

Жизнь по-донбасски: старые беды и неудобные вопросы

Запах осени в Донбассе становится все более навязчивым. Вскоре отпразднуем День города, а после День знаний и годовщину референдума. Правда отметят не все и не всюду, поскольку в отдельных районах обстановка была и остается крайне напряженной

2024-08-27T05:44

2024-08-27T05:44

2024-08-27T05:44

эксклюзив

белгородская область

донбасс

курская область

камаз (завод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057059505_0:2:3636:2047_1920x0_80_0_0_8a682c19930ca528b06ff15c16c686e9.jpg

Вздымая тучи пыли, сквозь район мчится небольшая колонна: пара танков, да пара БМП. Стараются проскочить быстро, ибо знают, что, зазевавшись, родят беду и себе, и окружающим. Попал в прифронт – смотри под ноги да слушай небо. Фраза красивая, а реальность страшная.Помаленьку за колонной тянется разношерстная процессия. Обгонять танк на повороте – себе дороже, гривой в хвост упираться – тем более. Мало ли, что сейчас в синем небушке и куда это "что-то" смотрит. Оттого пестрая банда, состоящая из эвакуационных "буханок", пенсионерской "классики", КАМАЗов с обозначением "200", а также свеженьких китайских иномарок, которые незнамо что забыли в этой глуши, держится на почтительном расстоянии.- Что-то подсказывает мне, что надо отсюда валить.- Думаешь, они работать едут? Вряд ли. Во-первых, они б тогда по другой дороге ехали. Во-вторых, таким вот "казино" работают лишь дураки. Они бы по одному заезжали.- Место дислокации меняют?- Скорее всего. Ты вот лучше на другое внимание обрати! На каждой встречной тачке РЭБ установлен, но двух одинаковых не отыщешь. Либо волонтерка, либо местные "кулибины". И это на третьем году СВО.- Н-да.Тихий двор, каких тысячи. Курю, чешу за ухом беспризорного пса в ожидании собеседника. Дворы в донецком прифронте бедные, но опрятные. С одной стороны, обветшало все за десять с хвостиком лет безвременья. С другой же, публика здесь обитает простецкая. А пролетарий, в отличие от "соевой богемы" из "Твиттера", не считают, что война за окном – это повод, чтоб воду в туалете за собой не спускать. Плюс – обостренная тяга к прекрасному, побуждающая соотечественников организовывать импровизированные поляны сказок из подручного материала. Жизнь тут, мягко говоря, серенькая. Не хватает человеку ярких красок.По окнам, если таковые имеются, можно понять, как долго в квартире продержался человек. К примеру, заклеивать их скотчем крест-накрест додумались в начале 2014-го, но быстро поняли, что взрывной волне эта мера до лампочки. Году в 18-м принялись было отдирать, но потерпели фиаско. Так у многих следы скотча и остались на окнах. А в 2020-м кто-то догадался сперва разогревать те ленты феном, а потом отрывать понемножку. Целые трактаты писались в ту пору: как это дело греть, как отрывать, да каким моющим средством остатки клея смывать.Другой маркер – иконы. Даже атеисты здешние ставят их у окошка. И непременно ликом на улицу. Помогает ли? Да не очень. Бывал я в разбитых домах и квартирах, где иконы вот так вот стояли. Но так людям спокойнее, а это главное.Как определить? Да по степени выгорания на солнышке. В одних окнах те иконы совсем новенькие, в других краски поблекли, где-то иконы выгорели до бледной желтизны, а где-то уже совсем белые. Так и понимаешь, кто с начала войны живет, кто в эпоху "Минска" вернулся, а кто недавно заехал.Третьего дня неподалеку отсюда убило молодую женщину. Беременную. Две жизни разом. Чуть раньше расстреляли супермаркет, который каким-то чудом не закрылся еще в 2022-м. Что ни день, то раненые и убитые."Вот наши с Петровки перебираются в Пролетарский или Буденновский районы, если припечет, да? А жители Белгородской области туда не поехали бы. Слишком опасно. Хотя казалось бы, да?" - поделился наблюдениями знакомый офицер, который давненько служит на том направлении.Больная тема. Когда война пришла в Белгородскую область, оказалось, что власть может обеспечить гражданским довольно высокий уровень безопасности: системы оповещения, бетонные убежища на каждом шагу, аптечки в каждом магазине и многое другое. В Курскую область пришла и выяснилось, что беженцам можно и нужно давать сертификаты на жилье, а также льготы по коммуналке и мобильной связи. Тем временем детишек из прифронта ДНР вывозят лишь волонтеры. Вывезут на отдых в тот же Крым, а потом обратно – в прифронт. Где рвутся снаряды, и жужжат дроны, а школы и детские сады не работают так давно, что лиц одноклассников никто уже не помнит.Почему так? А вот шут его знает! Вопросы задают и простые люди, и журналисты, и блогеры, но государство безмолвствует. Придумайте ответ сами. И люди придумывают. Только вот на пользу ли родному государству те ответы? Не знаю.Зато в центре жизнь пока не кипит, но уже и не теплится. Чем дальше, тем больше тут людей и машин. Тем больше открывается магазинов, парикмахерских салонов и модных кофеен. Вы удивитесь, но даже ко Дню города здесь готовятся!— Это уже третье заведение, где нам предлагают ждать полтора часа!- Тогда пойдем в четвертое. Куда-то ведь люди еще не добрались.- Смирись, брат! "Быстро перекусить" — это уже не про сегодняшний Донецк!- Ну да. Несчастный хот-дог нужно ждать сорок минут. Докатились!- Пока новые заведения открываться не начнут, вот это вот не изменится. Людей много, а кафе и ресторанов мало!Военный товарищ, прибывший из большой России, которому нет-нет, да удается выскочить в город и вкусить мирной жизни, поделился, что здешние официанты – ночной кошмар москвича. Хамят, дерзят и всячески игнорируют. "Спасибо еще, что в еду не плюют", - с робкой надеждой резюмировал он.Что поделать? Людей при деньгах, порождающих спрос, теперь в республике много, а предложение куцее. Потому и наглеют. "Сейчас тут ржавые гвозди можно за большие деньги продавать и иметь успех", - без устали повторяет знакомый бизнесмен.Такая вот жизнь. Такие контрасты. Плохо ли? Неизбежно. Жизнь налаживается по мере движения фронта и это правило нельзя ни обойти, ни игнорировать. Рискнешь – пожалеешь.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

белгородская область

донбасс

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, белгородская область, донбасс, курская область, камаз (завод)