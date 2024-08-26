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Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей
Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей - 26.08.2024 Украина.ру
Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей
В режиме 24/7 проходит координация работы Минобороны РФ с главами приграничных с Украиной территорий. Об этом 26 августа сообщили в Минобороны РФ
2024-08-26T10:49
2024-08-26T10:49
2024-08-26T10:49
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"Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что запросы принимаются круглосуточно и оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения следует срочный доклад министру обороны.В частности, от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. Из них 19 вопросов решены, а новые поступившие находятся в работе."В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - отметили в Минобороны РФ.Там также сообщили, что от оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Восемь запросов реализованы.От оперативного штаба Брянской области все восемь запросов реализованы, а новых запросов не поступало."По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 21 мероприятие. Сроки соблюдаются", - констатировали в Минобороны РФ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августаВ ответ на украинские атаки Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины
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новости, россия, курская область, украина, координационный совет, вооруженные силы украины, всу, кто, сво, минобороны рф
Новости, Россия, Курская область, Украина, Координационный совет, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, СВО, Минобороны РФ
Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей
В режиме 24/7 проходит координация работы Минобороны РФ с главами приграничных с Украиной территорий. Об этом 26 августа сообщили в Минобороны РФ
"Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что запросы принимаются круглосуточно и оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения следует срочный доклад министру обороны.
В частности, от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. Из них 19 вопросов решены, а новые поступившие находятся в работе.
"В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - отметили в Минобороны РФ.
Там также сообщили, что от оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Восемь запросов реализованы.
От оперативного штаба Брянской области все восемь запросов реализованы, а новых запросов не поступало.
"По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 21 мероприятие. Сроки соблюдаются", - констатировали в Минобороны РФ.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.