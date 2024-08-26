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Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей

Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей - 26.08.2024 Украина.ру

Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей

В режиме 24/7 проходит координация работы Минобороны РФ с главами приграничных с Украиной территорий. Об этом 26 августа сообщили в Минобороны РФ

2024-08-26T10:49

2024-08-26T10:49

2024-08-26T10:49

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"Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что запросы принимаются круглосуточно и оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения следует срочный доклад министру обороны.В частности, от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. Из них 19 вопросов решены, а новые поступившие находятся в работе."В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - отметили в Минобороны РФ.Там также сообщили, что от оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Восемь запросов реализованы.От оперативного штаба Брянской области все восемь запросов реализованы, а новых запросов не поступало."По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 21 мероприятие. Сроки соблюдаются", - констатировали в Минобороны РФ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августаВ ответ на украинские атаки Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины

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новости, россия, курская область, украина, координационный совет, вооруженные силы украины, всу, кто, сво, минобороны рф