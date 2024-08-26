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Возле Ярославля сбили БПЛА при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод
Возле Ярославля сбили БПЛА при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод - 26.08.2024 Украина.ру
Возле Ярославля сбили БПЛА при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод
Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом 26 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев
2024-08-26T10:35
2024-08-26T10:35
2024-08-26T10:35
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"Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы", - написал Евраев.В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Ярославской областями.До этого ведомство информировало об уничтожении еще 20 дронов: девять из них сбили над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, ярославль, минобороны, беспилотники, дроны, пво, украина, россия, завод
Новости, Ярославль, Минобороны, беспилотники, дроны, ПВО, Украина, Россия, завод
Возле Ярославля сбили БПЛА при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод
Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом 26 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев
"Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы", - написал Евраев.
В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Ярославской областями.
До этого ведомство информировало об уничтожении еще 20 дронов: девять из них сбили над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.