https://ukraina.ru/20240825/1057031706.html

Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают

Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают - 25.08.2024 Украина.ру

Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают

Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-08-25T11:33

2024-08-25T11:33

2024-08-25T15:02

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илон маск

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На своей странице в соцсети Медведев сообщил, что уже довольно давно спросил у Дурова, почему тот не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. "Это моя принципиальная позиция", – заявил в ответ основатель Telegram. На что Медведев ему ответил, что в таком случае у него "будут серьёзные проблемы в любой стране".По мнению зампредседателя Совбеза, Дуров просчитался и для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. "Другой крови. Точно не [Илон] Маск и не [Марк] Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…", - заключил Медведев.Арест Павла Дурова – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией". Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Член СПЧ РФ Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.Официальный представитель МИД РФ Захарова обратилась к западным НПО с вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова, или "проглотят языки".По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240825/1057030604.html

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новости, россия, сша, запад, павел дуров, дмитрий медведев, telegram, арест, спецслужба, илон маск