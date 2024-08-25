Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают - 25.08.2024 Украина.ру
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Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают
Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают - 25.08.2024 Украина.ру
Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают
Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-08-25T11:33
2024-08-25T15:02
новости
россия
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запад
павел дуров
дмитрий медведев
telegram
арест
спецслужба
илон маск
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На своей странице в соцсети Медведев сообщил, что уже довольно давно спросил у Дурова, почему тот не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. "Это моя принципиальная позиция", – заявил в ответ основатель Telegram. На что Медведев ему ответил, что в таком случае у него "будут серьёзные проблемы в любой стране".По мнению зампредседателя Совбеза, Дуров просчитался и для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. "Другой крови. Точно не [Илон] Маск и не [Марк] Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…", - заключил Медведев.Арест Павла Дурова – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией". Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Член СПЧ РФ Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.Официальный представитель МИД РФ Захарова обратилась к западным НПО с вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова, или "проглотят языки".По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, запад, павел дуров, дмитрий медведев, telegram, арест, спецслужба, илон маск
Новости, Россия, США, Запад, Павел Дуров, Дмитрий Медведев, Telegram, арест, спецслужба, Илон Маск

Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают

11:33 25.08.2024 (обновлено: 15:02 25.08.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев
На своей странице в соцсети Медведев сообщил, что уже довольно давно спросил у Дурова, почему тот не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям.
"Это моя принципиальная позиция", – заявил в ответ основатель Telegram. На что Медведев ему ответил, что в таком случае у него "будут серьёзные проблемы в любой стране".
"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там (и) родина" (лат.) - Ред.)", - написал Медведев.
По мнению зампредседателя Совбеза, Дуров просчитался и для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный.
"Другой крови. Точно не [Илон] Маск и не [Марк] Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…", - заключил Медведев.
Арест Павла Дурова – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией". Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Член СПЧ РФ Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.
Официальный представитель МИД РФ Захарова обратилась к западным НПО с вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова, или "проглотят языки".
По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.
Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа на сайте Украина.ру
09:57
Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правилТо, что Дурова арестовали не удивительно. Удивительно, что его долго не арестовывали.
 
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