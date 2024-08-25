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"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова

"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова - 25.08.2024 Украина.ру

"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск с помощью хэштега #FreePavel поддержал пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа спецслужбами Франции

2024-08-25T09:33

2024-08-25T09:33

2024-08-25T09:38

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По словам Маска, арест основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США. Также в шутку не исключил, что вскоре в Европе начнут казнить за лайки к мемам."В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — предположил с иронией предприниматель.По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.Местные СМИ утверждают, что Дуров был объявлен в федеральный розыск. На него якобы был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.О других высказываниях Маска - в материале Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240102/1052537520.html

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новости, сша, европа, франция, павел дуров, илон маск, telegram, арест, спецслужба