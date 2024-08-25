"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова - 25.08.2024 Украина.ру
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"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова
"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова - 25.08.2024 Украина.ру
"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск с помощью хэштега #FreePavel поддержал пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа спецслужбами Франции
2024-08-25T09:33
2024-08-25T09:38
новости
сша
европа
франция
павел дуров
илон маск
telegram
арест
спецслужба
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По словам Маска, арест основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США. Также в шутку не исключил, что вскоре в Европе начнут казнить за лайки к мемам."В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — предположил с иронией предприниматель.По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.Местные СМИ утверждают, что Дуров был объявлен в федеральный розыск. На него якобы был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.О других высказываниях Маска - в материале Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, франция, павел дуров, илон маск, telegram, арест, спецслужба
Новости, США, Европа, Франция, Павел Дуров, Илон Маск, Telegram, арест, спецслужба

"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова

09:33 25.08.2024 (обновлено: 09:38 25.08.2024)
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск с помощью хэштега #FreePavel поддержал пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа спецслужбами Франции
"#FreePavel", — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети Х.
По словам Маска, арест основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США. Также в шутку не исключил, что вскоре в Европе начнут казнить за лайки к мемам.

"Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США. — Ред.). Она очень убедительна", — написал он в X в ответ на арест основателя Telegram.

"В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — предположил с иронией предприниматель.
По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
Местные СМИ утверждают, что Дуров был объявлен в федеральный розыск. На него якобы был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования.
По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
О других высказываниях Маска - в материале Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером на сайте Украина.ру.
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