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Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером

Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером - 09.08.2024 Украина.ру

Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером

Американский предприниматель Илон Маск в шутку обещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ответ на приостановку работы соцсети X в стране

2024-08-09T09:13

2024-08-09T09:13

2024-08-09T09:13

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В соцсети Маска спросили, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение Мадуро.Ранее Мадуро заявил, что социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней.В конце июля в Венесуэле прошли президентские выборы, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше двух тысяч человек.Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.Подробнее о ситуации - в материале Александра Сокуренко "Убийца священников". Кто стоит за попыткой переворота в Венесуэле на сайте Украина.ру.

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