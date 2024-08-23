"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС
Энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) 25 августа отключат от сети. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома"
"Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома". Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в материале концерна.
Две тысячи специалистов проведут работы по тринадцати тысячам технических позиций - в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.
Планово-предупредительный ремонт - стандартная процедура, проводимая на энергоблоках любой АЭС с целью обеспечения их и безопасной эксплуатации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию с целью обвинить РФ в "самообстреле" Курской АЭС.
Россия расценивает планы киевского режима ударить по Курской АЭС при поддержке Запада как прямое нарушение конвенции о борьбе с ядерным терроризмом, предупредило ведомство.
"Росэнергоатом" в пятницу указал, что сейчас станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений.
Подробнее об угрозах - в материале Егора Леева Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.