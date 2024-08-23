"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС - 23.08.2024 Украина.ру
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"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС
"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС - 23.08.2024 Украина.ру
"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС
Энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) 25 августа отключат от сети. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома"
2024-08-23T11:40
2024-08-23T11:40
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"Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома". Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в материале концерна.Две тысячи специалистов проведут работы по тринадцати тысячам технических позиций - в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.Планово-предупредительный ремонт - стандартная процедура, проводимая на энергоблоках любой АЭС с целью обеспечения их и безопасной эксплуатации.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию с целью обвинить РФ в "самообстреле" Курской АЭС.Россия расценивает планы киевского режима ударить по Курской АЭС при поддержке Запада как прямое нарушение конвенции о борьбе с ядерным терроризмом, предупредило ведомство."Росэнергоатом" в пятницу указал, что сейчас станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений.Подробнее об угрозах - в материале Егора Леева Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Запад, АЭС, Курск, ремонт

"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС

11:40 23.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) 25 августа отключат от сети. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома"
"Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома". Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в материале концерна.
Две тысячи специалистов проведут работы по тринадцати тысячам технических позиций - в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.
Планово-предупредительный ремонт - стандартная процедура, проводимая на энергоблоках любой АЭС с целью обеспечения их и безопасной эксплуатации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию с целью обвинить РФ в "самообстреле" Курской АЭС.
Россия расценивает планы киевского режима ударить по Курской АЭС при поддержке Запада как прямое нарушение конвенции о борьбе с ядерным терроризмом, предупредило ведомство.
"Росэнергоатом" в пятницу указал, что сейчас станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений.
Подробнее об угрозах - в материале Егора Леева Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
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