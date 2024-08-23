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"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС

"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС - 23.08.2024 Украина.ру

"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС

Энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) 25 августа отключат от сети. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома"

2024-08-23T11:40

2024-08-23T11:40

2024-08-23T11:40

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"Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома". Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в материале концерна.Две тысячи специалистов проведут работы по тринадцати тысячам технических позиций - в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования.Планово-предупредительный ремонт - стандартная процедура, проводимая на энергоблоках любой АЭС с целью обеспечения их и безопасной эксплуатации.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию с целью обвинить РФ в "самообстреле" Курской АЭС.Россия расценивает планы киевского режима ударить по Курской АЭС при поддержке Запада как прямое нарушение конвенции о борьбе с ядерным терроризмом, предупредило ведомство."Росэнергоатом" в пятницу указал, что сейчас станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений.Подробнее об угрозах - в материале Егора Леева Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, запад, аэс, курск, ремонт