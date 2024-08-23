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Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви

Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви - 23.08.2024 Украина.ру

Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) ещё воссияет в прежнем величии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-08-23T08:40

2024-08-23T08:40

2024-08-23T08:58

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По его мнению, запрет УПЦ разрушит Украину, как Содом и Гоморра.В начале недели Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.Подробнее о запрете церкви - в материале Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ на сайте Украина.ру.

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упц, дмитрий медведев, новости, украина, россия, совбез, верховная рада, церковь