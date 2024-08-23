Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви - 23.08.2024 Украина.ру
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Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви
Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви - 23.08.2024 Украина.ру
Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) ещё воссияет в прежнем величии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-08-23T08:40
2024-08-23T08:58
упц
дмитрий медведев
новости
украина
россия
совбез
верховная рада
церковь
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По его мнению, запрет УПЦ разрушит Украину, как Содом и Гоморра.В начале недели Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.Подробнее о запрете церкви - в материале Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ на сайте Украина.ру.
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упц, дмитрий медведев, новости, украина, россия, совбез, верховная рада, церковь
УПЦ, Дмитрий Медведев, Новости, Украина, Россия, Совбез, Верховная Рада, Церковь

Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви

08:40 23.08.2024 (обновлено: 08:58 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) ещё воссияет в прежнем величии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
По его мнению, запрет УПЦ разрушит Украину, как Содом и Гоморра.
"А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии", - заверил политик.
В начале недели Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.
Подробнее о запрете церкви - в материале Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ на сайте Украина.ру.
 
УПЦДмитрий МедведевНовостиУкраинаРоссияСовбезВерховная РадаЦерковь
 
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