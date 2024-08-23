Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви
08:40 23.08.2024 (обновлено: 08:58 23.08.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) ещё воссияет в прежнем величии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
По его мнению, запрет УПЦ разрушит Украину, как Содом и Гоморра.
"А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии", - заверил политик.
В начале недели Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.
Подробнее о запрете церкви - в материале Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ на сайте Украина.ру.