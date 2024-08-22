Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкЭкстренное заседание Священного синода РПЦ
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Константинопольский Патриарх Варфоломей, сказано в заявлении Синода РПЦ, "несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской Православной Церкви". Об этом сказано в опубликованном заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 августа 2024 года
В своём заявлении Священный Синод РПЦ отметил, что инициаторы и сторонники принятого 20 августа на Украине законопроекта о фактическом запрете единственной канонической православной церкви "не скрывают, что законопроект направлен непосредственно против Украинской Православной Церкви; что цель этого закона — в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации".
"Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - констатировали в Священном Синоде.
"Принятый законопроект несовместим с представлениями о верховенстве закона, является политической декларацией, имеющей своей целью легализовать уничтожение религиозной общины большинства. Закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к Украинской Православной Церкви, и целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии", - сказано в заявлении.
Священный Синод РПЦ обратился к международным правозащитным организациям с призывом "немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине"
ВРУ проголосовала за законопроект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" в первом чтении ещё в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был окончательно принят и отправлен на подпись Владимиру Зеленскому.
ВРУ проголосовала за законопроект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" в первом чтении ещё в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был окончательно принят и отправлен на подпись Владимиру Зеленскому.
О реакции международных организаций на скандальный закон - в обзоре ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа
Компетентные мнения на эту тему представлены в публикации "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ