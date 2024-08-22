Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ - 22.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240822/1056993120.html
Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ
Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ - 22.08.2024 Украина.ру
Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ
Константинопольский Патриарх Варфоломей, сказано в заявлении Синода РПЦ, "несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской Православной Церкви". Об этом сказано в опубликованном заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 августа 2024 года
2024-08-22T13:16
2024-08-22T13:16
новости
украина
киев
варфоломей (патриарх варфоломей)
владимир зеленский
рпц
синод
упц
гонения
церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102114/37/1021143708_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_613b1e2571b686c0a3034ee0a1b3fb9f.jpg.webp
В своём заявлении Священный Синод РПЦ отметил, что инициаторы и сторонники принятого 20 августа на Украине законопроекта о фактическом запрете единственной канонической православной церкви "не скрывают, что законопроект направлен непосредственно против Украинской Православной Церкви; что цель этого закона — в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации". "Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - констатировали в Священном Синоде. "Принятый законопроект несовместим с представлениями о верховенстве закона, является политической декларацией, имеющей своей целью легализовать уничтожение религиозной общины большинства. Закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к Украинской Православной Церкви, и целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии", - сказано в заявлении.Священный Синод РПЦ обратился к международным правозащитным организациям с призывом "немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине"ВРУ проголосовала за законопроект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" в первом чтении ещё в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был окончательно принят и отправлен на подпись Владимиру Зеленскому.О реакции международных организаций на скандальный закон - в обзоре ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа Компетентные мнения на эту тему представлены в публикации "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ
https://ukraina.ru/20240821/1056981777.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102114/37/1021143708_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f511a16a5f7bef70050dcc887164b77b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, варфоломей (патриарх варфоломей), владимир зеленский, рпц, синод, упц, гонения, церковь, константинопольский патриархат, православие, репрессии, хроника репрессий, гражданские свободы, секта, раскол, раскольники, правозащитники, верховная рада, закон, верующие
Новости, Украина, Киев, Варфоломей (патриарх Варфоломей), Владимир Зеленский, РПЦ, Синод, УПЦ, гонения, Церковь, Константинопольский патриархат, Православие, репрессии, Хроника репрессий, гражданские свободы, секта, раскол, раскольники, правозащитники, Верховная Рада, Закон, верующие

Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ

13:16 22.08.2024
 
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкЭкстренное заседание Священного синода РПЦ
Экстренное заседание Священного синода РПЦ
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
Читать в
Константинопольский Патриарх Варфоломей, сказано в заявлении Синода РПЦ, "несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской Православной Церкви". Об этом сказано в опубликованном заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 августа 2024 года
В своём заявлении Священный Синод РПЦ отметил, что инициаторы и сторонники принятого 20 августа на Украине законопроекта о фактическом запрете единственной канонической православной церкви "не скрывают, что законопроект направлен непосредственно против Украинской Православной Церкви; что цель этого закона — в ликвидации ее и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации".
"Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - констатировали в Священном Синоде.
митрополит Онуфрий
Вчера, 17:30
МИД РФ вступился за репрессированных священников УПЦПравославная церковь на Украине подвергается гонениям, сопровождаемыми арестами священников и отъёмом церковного имущества. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Принятый законопроект несовместим с представлениями о верховенстве закона, является политической декларацией, имеющей своей целью легализовать уничтожение религиозной общины большинства. Закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к Украинской Православной Церкви, и целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии", - сказано в заявлении.
Священный Синод РПЦ обратился к международным правозащитным организациям с призывом "немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине"

ВРУ проголосовала за законопроект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" в первом чтении ещё в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был окончательно принят и отправлен на подпись Владимиру Зеленскому.
О реакции международных организаций на скандальный закон - в обзоре ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа
Компетентные мнения на эту тему представлены в публикации "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ
 
НовостиУкраинаКиевВарфоломей (патриарх Варфоломей)Владимир ЗеленскийРПЦСинодУПЦгоненияЦерковьКонстантинопольский патриархатПравославиерепрессииХроника репрессийгражданские свободысектарасколраскольникиправозащитникиВерховная РадаЗаконверующие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
15:21Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США
15:18"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
14:54Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России
14:48Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области
14:47Генерал-танк - освободитель Парижа. Как Филипп Леклерк отобрал у немцев столицу Франции
14:31В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников
14:10Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина
13:51Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия
13:16Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ
13:04Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте
13:00Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа
12:50Визит Зеленского, нехватка персонала и фиктивные работницы. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
12:46Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ
12:46Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией
12:25Украина в кольце врагов. Как в Киеве реагируют на визит Владимира Путина в Баку
12:12После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
12:09Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян
12:08Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне
12:08В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
Лента новостейМолния