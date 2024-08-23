Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов - 23.08.2024 Украина.ру
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Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов
Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов - 23.08.2024 Украина.ру
Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов
Сомнений в том, что военные ВСУ, напавшие на Курскую область, будут уничтожены, ни у кого нет. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала
2024-08-23T07:15
2024-08-23T07:17
новости
курская область
анатолий антонов
россия
сша
владимир зеленский
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"Ни у кого нет сомнения о том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены. Но сам факт, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армии и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины" - сказал он.Дипломат отметил, что для россиян, проживающих далеко от России, происходящее в Курской области "проходит через душу, через сердце".Он заверил, что США знали о нападении Украины на Курскую область.Антонов напомнил, что, судя по информации из разных источников, тысячи американских военных специалистов находятся в качестве советников при Владимире Зеленском.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, анатолий антонов, россия, сша, владимир зеленский
Новости, Курская область, Анатолий Антонов, Россия, США, Владимир Зеленский

Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов

07:15 23.08.2024 (обновлено: 07:17 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Сомнений в том, что военные ВСУ, напавшие на Курскую область, будут уничтожены, ни у кого нет. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала
"Ни у кого нет сомнения о том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены. Но сам факт, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армии и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины" - сказал он.
Дипломат отметил, что для россиян, проживающих далеко от России, происходящее в Курской области "проходит через душу, через сердце".
Он заверил, что США знали о нападении Украины на Курскую область.
Антонов напомнил, что, судя по информации из разных источников, тысячи американских военных специалистов находятся в качестве советников при Владимире Зеленском.
"Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди - женщины, дети, старики - достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия", - заключил дипломат.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьАнатолий АнтоновРоссияСШАВладимир Зеленский
 
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