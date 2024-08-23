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Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов

Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов - 23.08.2024 Украина.ру

Напавшие на Курскую область военные ВСУ будут уничтожены - посол Антонов

Сомнений в том, что военные ВСУ, напавшие на Курскую область, будут уничтожены, ни у кого нет. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала

2024-08-23T07:15

2024-08-23T07:15

2024-08-23T07:17

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"Ни у кого нет сомнения о том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены. Но сам факт, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армии и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины" - сказал он.Дипломат отметил, что для россиян, проживающих далеко от России, происходящее в Курской области "проходит через душу, через сердце".Он заверил, что США знали о нападении Украины на Курскую область.Антонов напомнил, что, судя по информации из разных источников, тысячи американских военных специалистов находятся в качестве советников при Владимире Зеленском.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции. СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, анатолий антонов, россия, сша, владимир зеленский