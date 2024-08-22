Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области - 22.08.2024 Украина.ру
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Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области
Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области - 22.08.2024 Украина.ру
Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 4,5 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованной 22 августа сводке Минобороны РФ
2024-08-22T14:48
2024-08-22T14:48
новости
россия
курская область
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вооруженные силы украины
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Подразделениями российской войсковой группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное."В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк и 4 боевые бронированные машины", - сказано в официальном сообщени.Там также отмечено, что в лесу близ населённого пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом уничтожены две боевые бронемашины и семь военнослужащих, а один взят в плен.Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня.Российской авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов: 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 103-й, 106-й, 107-й и 119-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, двадцать боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.Поданным министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробности картины дня в обзоре Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа
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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, курск, кто
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Курск, КТО

Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области

14:48 22.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 4,5 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованной 22 августа сводке Минобороны РФ
Подразделениями российской войсковой группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.
"В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк и 4 боевые бронированные машины", - сказано в официальном сообщени.
Там также отмечено, что в лесу близ населённого пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом уничтожены две боевые бронемашины и семь военнослужащих, а один взят в плен.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня.
Российской авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов: 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 103-й, 106-й, 107-й и 119-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, двадцать боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.
Поданным министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
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