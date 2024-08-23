Прорыв границы с оружием и отчуждение недвижимости без суда. Что происходит в Закарпатье - 23.08.2024 Украина.ру
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Прорыв границы с оружием и отчуждение недвижимости без суда. Что происходит в Закарпатье
Прорыв границы с оружием и отчуждение недвижимости без суда. Что происходит в Закарпатье - 23.08.2024 Украина.ру
Прорыв границы с оружием и отчуждение недвижимости без суда. Что происходит в Закарпатье
В Закарпатье, западном регионе, через который бегут тысячи украинских уклонистов, на днях произошел первый случай прорыва границы с оружием в руках. Примечательно, что оружием беглецы от мобилизации завладели в рукопашном бою с пограничниками.
2024-08-23T06:30
2024-08-23T06:30
закарпатье
украина
закарпатская область
игорь мосийчук
верховная рада
ес
рада
эксклюзив
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Из троих смельчаков-закарпатцев одному не повезло – его задержали на украинской стороне, когда тот пытался перейти через инженерные заграждения. Двое его сотоварищей смогли уйти в Румынию, где были задержаны в провинции Сату-Маре. Румынским пограничникам они впоследствии показали, где спрятали трофейное оружие.Румынское издание PresaSM сообщает, что нарушители попросили предоставить им политическое убежище. Украинская сторона настаивает на выдаче, ссылаясь на нападение на пограничников и переход границы Евросоюза с оружием в руках.Служба безопасности Украины тем временем 21 августа взялась за закарпатских военкомов, но отнюдь не по причине фактов грубого поведения сотрудников ТЦК и насильственной мобилизации. Вменяют им в вину освобождение некоторых граждан от призыва или предоставление отсрочки за определенную мзду.Обыски провели у военкома Василия Зубатова, сообщает журналист Виталий Глагола. Одновременно более 20 обысков проходят у сотрудников ТЦК и в больницах, где проводятся военно-врачебные комиссии (ВЛК). По сообщениям закарпатских СМИ они выдавали медицинские справки об инвалидности за 6 тысяч долларов. Губернатор области Виктор Микита уже заявил, что они таким образом подрывали обороноспособность государства. По его словам, такое поведение является проявлением коллаборационизма и помогает российской армии. Иными словами, простые взяточники, выдававшие справки нежелающим служить, становятся изменниками, работающими на ВС РФ.Военкому Василию Зубатову, который ранее служил в Луганской области, вменяют в вину также фотографии в футболке с советским гербом и несколько просоветских перепостов в соцсетях.В подрыве обороноспособности Украины в Закарпатье обвинили недавно даже девушку, закончившую сестринские курсы. На днях в Мукачево Закарпатской области состоялся суд, признавший медсестру виновной в игнорировании боевой повестки. Девушка лишь когда-то закончила сестринские курсы, но не работала по специальности. Суд приговорил ее к 51 000 гр. (120 000 р.) штрафа, учитывая ее раскаяние. Украинские эксперты прогнозируют, что таких судов в отношении женщин-медработников будет много, так как государство с помощью массовых штрафов желает пополнить дырявый бюджет.На текущей неделе Верховная Рада также решила помочь рейдерам отнимать собственность в относительно спокойном Закарпатье. Депутаты дружно проголосовали за принудительное отчуждение земельных участков и другого недвижимого имущества по причине "общественной необходимости во время военного положения" и для строительства объектов оборонно-промышленного комплекса (законопроект № 9549). Отчуждение не подлежит даже опротестованию в суде.Главное юридическое управление Верховной Рады отмечает, что запрет на опротестование в суде нарушает права человека, но депутаты на такую "мелочь" давно не обращают внимания.Речь идет о земле и недвижимости в Закарпатской области - там, где никаких боевых действий нет. Однако именно максимальная удаленность от линии фронта и наплыв внутренних переселенцев резко повысили здесь стоимость земли. Её-то и решили отжать в регионе под шумок военного положения.Учитывая упоминание объектов оборонно-промышленного комплекса, можно предположить, что планируется строительство заводов по выпуску боеприпасов, что ранее киевские власти обсуждали с немецким концерном Rheinmetall. Немцы опасались вкладываться в производство, опасаясь ударов, но именно в Закарпатье таковых до сих пор не наблюдалось.Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук считает, что в Закарпатье власти тестируют отъем земли для последующего распространения этой практики по всей Украине, если это сглотнут жители этого региона. "Этот документ указывает на то, что кого-то на Ужгородщине - решили законодательно рейдернуть? Или и вовсе, речь об общегосударственном рейдерстве, а на Закарпатье решили поэкспериментировать?", - пишет Мосийчук.В целом же на примере Закарпатья четко вырисовывается судьба типичного украинца, которое ему уготовали киевские власти. Он должен из своего кармана оплатить все международные кредиты через штрафы и налоги. Затем у него отберут собственность без возможности оспорить такое решение в суде. Затем он должен отдать свою жизнь на фронте, даже если речь идет о женщинах. И вырваться из этого концлагеря он может, только прорвав границу с оружием в руках.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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закарпатье, украина, закарпатская область, игорь мосийчук, верховная рада, ес, рада, эксклюзив
Закарпатье, Украина, Закарпатская область, Игорь Мосийчук, Верховная Рада, ЕС, Рада, Эксклюзив

Прорыв границы с оружием и отчуждение недвижимости без суда. Что происходит в Закарпатье

06:30 23.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Eventar
- РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© commons.wikimedia.org / Eventar
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В Закарпатье, западном регионе, через который бегут тысячи украинских уклонистов, на днях произошел первый случай прорыва границы с оружием в руках. Примечательно, что оружием беглецы от мобилизации завладели в рукопашном бою с пограничниками.
Из троих смельчаков-закарпатцев одному не повезло – его задержали на украинской стороне, когда тот пытался перейти через инженерные заграждения. Двое его сотоварищей смогли уйти в Румынию, где были задержаны в провинции Сату-Маре. Румынским пограничникам они впоследствии показали, где спрятали трофейное оружие.
Румынское издание PresaSM сообщает, что нарушители попросили предоставить им политическое убежище. Украинская сторона настаивает на выдаче, ссылаясь на нападение на пограничников и переход границы Евросоюза с оружием в руках.
Служба безопасности Украины тем временем 21 августа взялась за закарпатских военкомов, но отнюдь не по причине фактов грубого поведения сотрудников ТЦК и насильственной мобилизации. Вменяют им в вину освобождение некоторых граждан от призыва или предоставление отсрочки за определенную мзду.
Обыски провели у военкома Василия Зубатова, сообщает журналист Виталий Глагола. Одновременно более 20 обысков проходят у сотрудников ТЦК и в больницах, где проводятся военно-врачебные комиссии (ВЛК). По сообщениям закарпатских СМИ они выдавали медицинские справки об инвалидности за 6 тысяч долларов. Губернатор области Виктор Микита уже заявил, что они таким образом подрывали обороноспособность государства. По его словам, такое поведение является проявлением коллаборационизма и помогает российской армии. Иными словами, простые взяточники, выдававшие справки нежелающим служить, становятся изменниками, работающими на ВС РФ.
Военкому Василию Зубатову, который ранее служил в Луганской области, вменяют в вину также фотографии в футболке с советским гербом и несколько просоветских перепостов в соцсетях.
В подрыве обороноспособности Украины в Закарпатье обвинили недавно даже девушку, закончившую сестринские курсы. На днях в Мукачево Закарпатской области состоялся суд, признавший медсестру виновной в игнорировании боевой повестки. Девушка лишь когда-то закончила сестринские курсы, но не работала по специальности. Суд приговорил ее к 51 000 гр. (120 000 р.) штрафа, учитывая ее раскаяние. Украинские эксперты прогнозируют, что таких судов в отношении женщин-медработников будет много, так как государство с помощью массовых штрафов желает пополнить дырявый бюджет.
На текущей неделе Верховная Рада также решила помочь рейдерам отнимать собственность в относительно спокойном Закарпатье. Депутаты дружно проголосовали за принудительное отчуждение земельных участков и другого недвижимого имущества по причине "общественной необходимости во время военного положения" и для строительства объектов оборонно-промышленного комплекса (законопроект № 9549). Отчуждение не подлежит даже опротестованию в суде.
Главное юридическое управление Верховной Рады отмечает, что запрет на опротестование в суде нарушает права человека, но депутаты на такую "мелочь" давно не обращают внимания.
Речь идет о земле и недвижимости в Закарпатской области - там, где никаких боевых действий нет. Однако именно максимальная удаленность от линии фронта и наплыв внутренних переселенцев резко повысили здесь стоимость земли. Её-то и решили отжать в регионе под шумок военного положения.
Учитывая упоминание объектов оборонно-промышленного комплекса, можно предположить, что планируется строительство заводов по выпуску боеприпасов, что ранее киевские власти обсуждали с немецким концерном Rheinmetall. Немцы опасались вкладываться в производство, опасаясь ударов, но именно в Закарпатье таковых до сих пор не наблюдалось.
Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук считает, что в Закарпатье власти тестируют отъем земли для последующего распространения этой практики по всей Украине, если это сглотнут жители этого региона. "Этот документ указывает на то, что кого-то на Ужгородщине - решили законодательно рейдернуть? Или и вовсе, речь об общегосударственном рейдерстве, а на Закарпатье решили поэкспериментировать?", - пишет Мосийчук.
В целом же на примере Закарпатья четко вырисовывается судьба типичного украинца, которое ему уготовали киевские власти. Он должен из своего кармана оплатить все международные кредиты через штрафы и налоги. Затем у него отберут собственность без возможности оспорить такое решение в суде. Затем он должен отдать свою жизнь на фронте, даже если речь идет о женщинах. И вырваться из этого концлагеря он может, только прорвав границу с оружием в руках.
 
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