https://ukraina.ru/20240823/1057006610.html

На нас наступала не Украина: эксперт о том, почему ВСУ смогли далеко продвинуться в Курской области

На нас наступала не Украина: эксперт о том, почему ВСУ смогли далеко продвинуться в Курской области - 23.08.2024 Украина.ру

На нас наступала не Украина: эксперт о том, почему ВСУ смогли далеко продвинуться в Курской области

Американцы видят не только украино-российскую границу, но и всю территорию Европы. США знали, где стоят российские силы, а где – можно осуществить прорыв. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский

2024-08-23T06:15

2024-08-23T06:15

2024-08-23T06:15

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С точки зрения НАТО, наступление ВСУ в Курской области – очень серьезная операция. Давайте разберемся, что в ней было главное. Вся приграничная территория России и Украины просматривается с американских спутников, рассказал эксперт.Так что американцы видят не только украино-российскую границу, но и всю территорию Европы. США знали, где стоят российские силы, а где – можно осуществить прорыв. И эту информацию они передали Украине, отметил генерал-майор.На российские позиции, преодолев систему ПВО, полетел рой больших и малых беспилотников. Это стало возможно благодаря программе Replicator, это способность системы самовоспроизводится. Первые дроны сбиваются, вторые их заменяют, сообщил советник."Все эти технологии противник применил под Курском. Поэтому ВСУ смогли так далеко продвинутся. Повторюсь, на нас наступала не Украина. Украинцы в этой схеме – пушечное мясо. А вся система наступления – американская", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО различных политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1057000733.html

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новости, украина, курская область, россия, нато, наступление, сша, беспилотники, бпла, дроны, атака, сво, спутник, технологии