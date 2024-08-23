https://ukraina.ru/20240823/1057006457.html

"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область

"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область - 23.08.2024 Украина.ру

"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область

Нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО. Но американцы говорят, что они якобы об этом не знали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский

2024-08-23T04:45

2024-08-23T04:45

2024-08-23T04:45

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пентагон

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Турция всегда была площадкой для диалога по Украине – и для обмена пленными, и для мирных переговоров. Но президент России Владимир Путин прямо сказал, что вторжение ВСУ в Курскую область пока вообще исключает возможность мирных переговоров, рассказал эксперт.Я внимательно слежу за тем, что на Западе делают со своими высокими технологиями в военном деле. Так вот нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО, подчеркнул генерал-майор.Хотя заместитель пресс-секретаря главы Пентагона прямо заявила, что военная разведка США все знала. Но если знала военная разведка, значит знал и министр обороны, и президент Джо Байден, указал он."Британское издание The Times прямо написало, что украинский спецназ, который первым прорывался в Курскую область, проходил подготовку в Великобританию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО различных политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240819/1056920848.html

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новости, курская область, сша, россия, владимир путин, джо байден, нато, всу, нападение, пентагон, разведка, великобритания