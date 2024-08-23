"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область - 23.08.2024 Украина.ру
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"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область
"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область - 23.08.2024 Украина.ру
"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область
Нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО. Но американцы говорят, что они якобы об этом не знали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
2024-08-23T04:45
2024-08-23T04:45
новости
курская область
сша
россия
владимир путин
джо байден
нато
всу
нападение
пентагон
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Турция всегда была площадкой для диалога по Украине – и для обмена пленными, и для мирных переговоров. Но президент России Владимир Путин прямо сказал, что вторжение ВСУ в Курскую область пока вообще исключает возможность мирных переговоров, рассказал эксперт.Я внимательно слежу за тем, что на Западе делают со своими высокими технологиями в военном деле. Так вот нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО, подчеркнул генерал-майор.Хотя заместитель пресс-секретаря главы Пентагона прямо заявила, что военная разведка США все знала. Но если знала военная разведка, значит знал и министр обороны, и президент Джо Байден, указал он."Британское издание The Times прямо написало, что украинский спецназ, который первым прорывался в Курскую область, проходил подготовку в Великобританию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО различных политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
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новости, курская область, сша, россия, владимир путин, джо байден, нато, всу, нападение, пентагон, разведка, великобритания
Новости, Курская область, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, ВСУ, нападение, Пентагон, разведка, Великобритания

"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область

04:45 23.08.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО. Но американцы говорят, что они якобы об этом не знали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
Турция всегда была площадкой для диалога по Украине – и для обмена пленными, и для мирных переговоров. Но президент России Владимир Путин прямо сказал, что вторжение ВСУ в Курскую область пока вообще исключает возможность мирных переговоров, рассказал эксперт.
Я внимательно слежу за тем, что на Западе делают со своими высокими технологиями в военном деле. Так вот нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО, подчеркнул генерал-майор.
"НАТО это не скрывает. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи прямо сказал, что прорыв под Курском – успешная операция, в которой они помогали Украине. Американцы говорят, что они якобы об этом не знали", - отметил Овчинский.
Хотя заместитель пресс-секретаря главы Пентагона прямо заявила, что военная разведка США все знала. Но если знала военная разведка, значит знал и министр обороны, и президент Джо Байден, указал он.
"Британское издание The Times прямо написало, что украинский спецназ, который первым прорывался в Курскую область, проходил подготовку в Великобританию", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.ру
О различных политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
19 августа, 06:53
Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую областьНельзя сказать, что украинская операция в Курской области была абсолютно бессмысленной. С военной точки зрения — да. Но киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя
 
НовостиКурская областьСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденНАТОВСУнападениеПентагонразведкаВеликобритания
 
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