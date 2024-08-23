"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО. Но американцы говорят, что они якобы об этом не знали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
Турция всегда была площадкой для диалога по Украине – и для обмена пленными, и для мирных переговоров. Но президент России Владимир Путин прямо сказал, что вторжение ВСУ в Курскую область пока вообще исключает возможность мирных переговоров, рассказал эксперт.
Я внимательно слежу за тем, что на Западе делают со своими высокими технологиями в военном деле. Так вот нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО, подчеркнул генерал-майор.
"НАТО это не скрывает. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи прямо сказал, что прорыв под Курском – успешная операция, в которой они помогали Украине. Американцы говорят, что они якобы об этом не знали", - отметил Овчинский.
Хотя заместитель пресс-секретаря главы Пентагона прямо заявила, что военная разведка США все знала. Но если знала военная разведка, значит знал и министр обороны, и президент Джо Байден, указал он.
"Британское издание The Times прямо написало, что украинский спецназ, который первым прорывался в Курскую область, проходил подготовку в Великобританию", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.ру
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