ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области - 22.08.2024 Украина.ру
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ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области
ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области - 22.08.2024 Украина.ру
ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области
Центризбирком России уверен, что в условиях контртеррористической операции выборы губернатора Курской области могут состояться. Такое мнение 22 августа заявила глава ЦИК Элла Памфилова
2024-08-22T18:18
2024-08-22T18:19
новости
выборы
россия
курская область
курск
цик
вооруженные силы украины
губернатор
алексей смирнов (губернатор)
голосование
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"У нас на предыдущих выборах, там, где самые были опасные ситуации – прилёты и так далее, была самая высокая явка, была потребность принять участие в выборах. Тоже очень важно в таких условиям, я так понимаю, жителям Курска иметь понятную, определённую власть. Период безвластия в таких случаях неопределенности может приводить к ещё более трагичным последствиям. Поэтому есть такой запрос", - сказала глава российского Центризбиркома.Она добавила, что вопросы безопасности со стороны Центризбиркома будут обеспечены максимально. По словам Памфиловой, для этого будут использованы механизмы дистанционного электронного голосования, будут обеспечены возможности волеизъявления выехавших избирателей на пунктах временного размещения. Кроме того, Центризбирком разрешил досрочное голосование.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Следком РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Часть жителей области эвакуирована и размещена в других регионах России.Президент России 22 августа провёл совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях – подробности в публикации "У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборонуТакже выяснилось, что Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ
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новости, выборы, россия, курская область, курск, цик, вооруженные силы украины, губернатор, алексей смирнов (губернатор), голосование, местные выборы
Новости, выборы, Россия, Курская область, Курск, ЦИК, Вооруженные силы Украины, губернатор, Алексей Смирнов (губернатор), голосование, местные выборы

ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области

18:18 22.08.2024 (обновлено: 18:19 22.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЭ.Памфилова выступила на радиостанции "Эхо Москвы"
Э.Памфилова выступила на радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Центризбирком России уверен, что в условиях контртеррористической операции выборы губернатора Курской области могут состояться. Такое мнение 22 августа заявила глава ЦИК Элла Памфилова
"У нас на предыдущих выборах, там, где самые были опасные ситуации – прилёты и так далее, была самая высокая явка, была потребность принять участие в выборах. Тоже очень важно в таких условиям, я так понимаю, жителям Курска иметь понятную, определённую власть. Период безвластия в таких случаях неопределенности может приводить к ещё более трагичным последствиям. Поэтому есть такой запрос", - сказала глава российского Центризбиркома.
Она добавила, что вопросы безопасности со стороны Центризбиркома будут обеспечены максимально. По словам Памфиловой, для этого будут использованы механизмы дистанционного электронного голосования, будут обеспечены возможности волеизъявления выехавших избирателей на пунктах временного размещения. Кроме того, Центризбирком разрешил досрочное голосование.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Следком РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Часть жителей области эвакуирована и размещена в других регионах России.
Президент России 22 августа провёл совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях – подробности в публикации "У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
Также выяснилось, что Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ
 
НовостивыборыРоссияКурская областьКурскЦИКВооруженные силы УкраиныгубернаторАлексей Смирнов (губернатор)голосованиеместные выборы
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине
18:18ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области
17:55Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС
17:42ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"
17:32Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план
17:03На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
16:56ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
16:34Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ
16:06Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполнено
16:03Попытка №2: "Олевская республика" Бульбы-Боровца
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15:18"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
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